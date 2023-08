14-vuotias Alma Hurme lukee vain englanniksi – ”Suomeksi samat kirjat saattavat kuulostaa vähän hassuilta”

Helsingin keskustakirjasto Oodissa on sateisena iltapäivänä vilkasta. Siellä näkyy taaperoita ja lastenvaunuja, yläkoululaisia viettämässä aikaa sekä lukuisia kiireettömiä ihmisiä etsimässä lukemista.

Oodiin on päätynyt myös 14-vuotias Alma Hurme, joka on asettunut mukavasti ikkunan ääreen lukemaan.

Hurmeen repusta paljastuu useita yläkoululaisten suosiossa olevia kirjoja: Alice Osemanin Heartstopper-sarjan ensimmäinen osa, Holly Jacksonin Good Girl's Guide to Murder ja Kathleen Glasgow'n Girl in Pieces.

Huomion kirjavalikoimassa kiinnittää se, että kaikki kirjat ovat englanninkielisiä.

Vaikka Hurme on kaksikielinen ja puhuu kotona suomea ja ruotsia, kertoo hän lukevansa tällä hetkellä vain englanniksi. Hurme kertoo lukeneensa englanniksi noin kolmen vuoden ajan ja sanoo, että englanniksi lukeminen on innostanut häntä lukemaan aikaisempaa enemmän.

– Haluan lukea kirjat alkukielellä. Englanniksi kirjoitetut kirjat saattavat kuulostaa suomeksi vähän hassuilta, Hurme sanoo.

Avaa kuvien katselu Tällä hetkellä Alma Hurme lukee Kathleen Glasgow'n romaania Girl in Pieces. Kuva: Mikko Koski / Yle

Monet Hurmeen suosikkikirjoista ovat trendanneet Tiktokissa, jossa booktokkaajat esittelevät lempikirjojaan.

Suosittu Heartstopper-sarja kertoo kahden pojan, Nickin ja Charlien, rakkaustarinan. Samalla kirjasarja käsittelee rankkojakin teemoja, kuten syömishäiriötä. Heartstopperista on tehty myös suosittu Netflix-sarja.

Yleensä Hurme lukee noin kaksi kirjaa kuukaudessa. Lukuvinkkejä hän kertoo löytävänsä esimerkiksi Pinterestistä tai kavereilta.

– Usein myös menen kirjakauppaan ja katson, mikä näyttäisi kivalta kirjalta. Parhaiten löydän kirjoja Akateemisesta kirjakaupasta.

Hurme keskustelee paljon kirjoista kaverien kanssa. Syksyn myötä näitä keskusteluja saattaa olla luvassa entistä enemmän.

– Olemme perustamassa kaverien kanssa bookclubia, Hurme kertoo.

Avaa kuvien katselu Alma Hurmeen lempikirjoja ovat Alice Osemanin Heartstopper-kirjasarjan kirjat. Kuva: Mikko Koski / Yle

Äänikirjoja treenien välissä

Myös 15-vuotias Silja Jokinen lukee ja kuuntelee kirjoja enimmäkseen englanniksi. Jokinen kertoo, että hän ei katso kovin paljon tv-sarjoja, vaan kirjojen lukeminen ja kuunteleminen on hänelle luontevin tapa kehittää englannin kielen taitoa.

– Pelaan jalkapalloa tavoitteellisesti, joten aamut ja illat menevät treenatessa. Ennen nukkumaanmenoa tykkään rauhoittua lukemisen äärelle. Tykkään myös kuunnella äänikirjoja englanniksi, Jokinen kertoo.

Avaa kuvien katselu 15-vuotias Silja Jokinen haluaa ammattipelaajaksi ja lukee jalkapallotähtien elämäkertoja treenien välissä. Kuva: Veera Jokinen / Yle

Jokisella lukemisessa yhdistyy kiinnostus jalkapalloon ja palautuminen. Häntä kiinnostavat erityisesti urheilijoiden elämäkerrat.

Jokinen on lukenut ja kuunnellut useampia kirjoja Lionel Messistä ja Christiano Ronaldosta.

– Jos vähänkään urheilu kiinnostaa, niin niistä saa tosi paljon irti. Elämäkerrat avaavat hyvin sellaista näkökulmaa, että urheilijoilla on ollut monenlaisia polkuja ammattilaiseksi.

– Tavoittelen itse ammattijalkapalloilijan uraa, joten on tosi motivoivaa huomata, että monet kuuluisat pelaajat ovat menneet elämässään vaikeuksien läpi.

Jokisella ei ole Tiktokia, mutta hän valitsee usein lukemista äänikirjapalveluiden booktok-suosituksista.

– Girl in Pieces on sellainen kirja, josta pidin tosi paljon. Luen paljon myös nuorille suunnattuja novellityyppisiä kertomuksia. Silloin kun kaipaan kevennystä, luen edelleen vähän nuoremmille suunnattuja kirjoja, kuten Jeff Kinneyn Diary of a Wimpy Kid.

Jännitystä ja romantiikkaa

Avaa kuvien katselu Oodin kirjastonhoitaja Hanna Laitinen on huomannut, että englanniksi lukeminen on nuorten keskuudessa kasvava trendi. Kuva: Mikko Koski / Yle

Keskustakirjasto Oodin lasten ja nuorten tiimin kirjastonhoitaja Hanna Laitinen kertoo, että englanniksi lukemisen suosio näkyy hyvin Oodissa ja Helmet-kirjastojen varausjonoissa.

– Yksi isoimmista trendeistä, joka nuortenkirjallisuudessa näkyy, on juuri englanniksi lukeminen.

Yksi syy sille on se, että kirjavinkit löydetään yleensä ensimmäisenä englanninkielisestä somesta.

– Nuoret ovat niin hetkessä kiinni, että he eivät halua jäädä odottamaan kirjan suomennosta.

Laitinen on huomannut, että nuorilla on nykyään niin vahva englannin kielen osaaminen, että heille on luontevaa lukea englanniksi. Kaikki tekstin elementit eivät ole niin helposti käännettävissä.

– Monet nuoret saattavat haluta lukea tekstin alkukielellä, koska suomennoksista jää usein pois joitain dialogin puhekielisiä ilmaisuja.

Laitinen kertoo, että nuoret lukevat paljon jännitystä ja romantiikkaa.

– Nuoria kiinnostavia teemoja ovat ihastuminen ja itsensä etsiminen.

Nuortenkirjat kiinnostavat aikuisiakin

Myös Tammen lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustannustoimittaja Saara Tiuraniemi on huomannut, että englanninkieliset kirjat ovat nousseet nuorten suosioon.

– Elämme suosittelun aikakautta. Suurin osa suosituista booktokkaajista on englanninkielisiä ja kirjat halutaan lukea yleensä heti.

Kun jostain ilmiöstä tulee tarpeeksi suuri, alkaa se kiinnostaa alkuperäistä laajempaa lukijaryhmää.

Joitain nuorille aikuisille suunnattuja kirjoja ovat alkaneet lukea muutkin kuin nuoret. Heartstopper-sarja ja Se päättyy meihin -romaani ovat nousseet juuri sellaisiksi ilmiöiksi, että ne kiinnostavat aikuisiakin.

Avaa kuvien katselu Alice Osemanin suosittu Heartstopper-kirjasarja kiinnostaa niin nuoria kuin aikuisiakin. Kuva: Mikko Koski / Yle

Maailmantilanne näkyy niissä genreissä, jotka nyt ylipäänsä vetoavat ihmisiin. Romanttinen komedia yhdistettynä realismiin sekä nostalgia ovat nousseet suosioon viime vuosina.

– Ihmiset ovat niin kyllästettyjä tällä rankalla maailmalla, että nostalgia ja turvalliset paikat vetoavat. Halutaan kevyempää, mutta samalla esimerkiksi Heartstopper-sarjassa kuvataan vaikeitakin teemoja.

– Dystopioiden aika tuntuu nyt olevan ohi, kun dystopia on tässä ympärillä. Ihmiset kaipaavat lämpöä tässä epävarmassa maailmassa.

Englanniksi lukeminen kehittää kirjallisuuskäsitystä

Helsingin normaalilyseon yläkoulussa ja lukiossa suomen kieltä ja kirjallisuutta opettava Päivikki Välttilä ei ole kovin huolissaan siitä, että nuoret lukevat paljon englanniksi.

– Kannustan oppilaita lukemaan kielellä kuin kielellä. Lukemalla kehittyy aina käsitys kirjallisuudesta, Välttilä sanoo.

Avaa kuvien katselu Helsingin normaalilyseossa suomen kieltä ja kirjallisuutta opettava Päivikki Välttilä pitää englanniksi lukemista positiivisena ilmiönä.

Englannin kielen vaikutus näkyy Välttilän mukaan oppilaiden teksteissä lähinnä pilkutuksessa, joidenkin verbien muodostamisessa ja siinä, että suomenkielisiä ilmaisuja joutuu hakemaan, vaikka heti tietäisi miten jokin asia sanotaan englanniksi.

Välttilä ei näe, että englanniksi lukeminen olisi syynä suomen kielen köyhtymiseen.

– En usko, että se liittyy englanniksi lukemiseen, vaan enemmänkin siihen että vietetään niin paljon aikaa Tiktokissa ja Netflixissä, joista poimitaan englanninkielisiä ilmauksia käyttöön.

Välttilä on huomannut, että monet innostuvat lukemisesta kahdeksannella tai yhdeksännellä luokalla, kun romaaneissa siirrytään jo enemmän ”aikuisten maailmaan”.

Myös kotimainen kirjallisuus alkaa usein peruskoulun viimeisillä luokilla kiinnostaa.

– Traagiset kohtalot tekevät yleensä nuoriin suuren vaikutuksen. Taitavat lukijat ovat olleet todella innoissaan esimerkiksi Katja Ketun Kätilöstä ja Sofi Oksasen Puhdistuksesta.