Hallituksen aikomus lakkauttaa koulutustuki on surkea juttu päiväkodeille, sanovat asiantuntijat – ammattiliitto: ”Yksi hulluimpia ideoita”

Hallitus tavoittelee yli kolmevuotiaiden lasten varhaiskasvatukseen osallistumisen nostamista muiden Pohjoismaiden tasolle, mutta asiantuntijat epäilevät tavoitteen toteutumista.

Tämä vaatisi yli viiden prosenttiyksikön harppausta vaalikauden aikana.

Muissa Pohjoismaissa varhaiskasvatukseen osallistuu yli 95 prosenttia lapsista, kun Suomessa on vasta päästy 90 prosentin tuntumaan.

Varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden mukaan pohjoismaiselle tasolle pääseminen vaatisi todella mittavia toimia – ja rutkasti lisärahaa.

Kuntaliiton kehittämispäällikön Jarkko Lahtisen mukaan tavoite ei ole uusi. Edellisetkin hallitukset ovat halunneet nostaa osallistumisasteen pohjoismaiselle tasolle.

Työntekijäpula ja aikeet kasvattaa lasten määrää päiväkodeissa ovat vaikea yhtälö.

– Päiväkotien henkilöstötilanne on tällä hetkellä haastava, riittääkö meidän henkilöstö siihen osallistumisasteen nostoon, Lahtinen epäilee.

Avaa kuvien katselu ”Kelpoinen henkilöstö ja se, että sitä olisi saatavilla olisi varmasti yksi laadun tae. Nyt siinä on tietysti iso kuilu”, toteaa Kuntaliiton varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen. Kuva: Katriina Laine / Yle

Päiväkodit tarvitsevat päteviä työntekijöitä ja työolojen parantamista

Asiantuntijoiden mielestä hallitusohjelmaan kirjattu osallistumisasteen nosto ja varhaiskasvatuksen laadun parantaminen vaativat ensisijaisesti lisää työntekijöitä ja päiväkotien työolojen kuntoon laittamista.

– Se pääasia ja pääkeino on nimenomaan henkilöstö. Meillä täytyy olla riittävästi kelpoisia työntekijöitä ja opettajia, opetusneuvos Mervi Eskelinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM) painottaa.

– Varhaiskasvatuksen työolot eivät myöskään ole parhaat mahdolliset. Se, että koko ajan toimitaan liian vähällä henkilöstöllä suhteessa lapsiin tai henkilöstöä ja lapsia siirrellään paikasta toiseen, heikentää kokemusta merkityksellisestä ja arvostetusta työstä, Eskelinen toteaa.

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL) puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine huomauttaa, että uusiin ammattilaisiin tarvitaan tietysti rahaa.

– Mitä olen hallitusohjelmasta katsonut, niitä rahoja ei siellä ole. Ohjelmassa ei ole myöskään selkeitä toimenpiteitä siitä, miten varhaiskasvatuskriisi pystytään laukaisemaan niin, että lapset saavat oikeudenmukaista hoitoa, vanhemmat pääsevät töihin ja voivat luottaa siihen, että päivähoito toimii, Niemi-Laine kritisoi.

Avaa kuvien katselu ”Aikuiskoulutustuen lopettaminen on yksi hulluimpia ideoita. Sitä tarvitaan, jotta esimerkiksi hoitajat voivat kouluttautua sosionomeiksi”, sanoo päiväkotien ammattilaisia edustavan JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Niemi-Laineen ja Eskelisen mielestä päiväkoteihin tarvittaisiin lisää myös tukihenkilöstöä esimerkiksi siivoamaan ja ruokailuun. Tämä vapauttaisi opettajia ja hoitajia kasvatuksellisiin tehtäviin ja toiminnan suunnitteluun.

Eskelisen mukaan epäpätevän henkilöstön runsas käyttäminen lisää myös pätevien työntekijöiden kuormitusta, koska tietyt viralliset, kelpoisuutta vaativat tehtävät kasautuvat enemmän heidän harteilleen.

Miksi suomalaislapset ovat hoidossa muita Pohjoismaita vähemmän?

Opetusneuvos Eskelinen arvioi, että päivähoidon maksullisuus sekä kotihoidon tuki ja sen sisaruskorotus vähentävät varhaiskasvatukseen osallistumista Suomessa.

Esimerkiksi Ruotsissa varhaiskasvatus on maksutonta yli kolmevuotiaille neljä tuntia päivässä. Suomessa tuetaan alle kolmevuotiaiden lasten kotihoitoa. Jos lapsella on alle kouluikäisiä sisaruksia heistä voi saada tukeen vielä sisaruskorotusta.

OKM:n varhaiskasvatusosastolla työskentelevän Eskelisen mukaan kuntalisän sisaruskorotuksen ehtona voi olla se, että kaikki perheen alle kouluikäiset lapset pitää hoitaa kotona. Tämä voi ohjata vauvaperheitä pitämään myös vanhemmat lapset kotona.

Kuntaliiton Lahtinen nostaa vielä yhdeksi alhaisen osallistumisen syyksi vielä sen, että Suomessa äidit eivät tee yhtä paljon osa-aikatyötä kuin esimerkiksi Ruotsissa.

Eurostatin luvuissa ovat mukana kaikki varhaiskasvatuksessa (myös esikoulussa ja täydentävässä varhaiskasvatuksessa) olevat lapset kolmesta ikävuodesta perusopetuksen aloitusikään asti.

Toki Suomessakin varhaiskasvatuksen osallistumisaste on hiljalleen noussut. Osasyy on vanhempien parantunut työllisyys ja edellisen hallituksen varhaiskasvatukseen tekemät muutokset. Monet perheet esimerkiksi pääsivät maksuttoman hoidon piiriin tai heidän maksunsa alenivat.

Eskelisen mukaan maksuttomuus lisäsi aiemman kokeilun perusteella varhaiskasvatukseen osallistumista, mutta se ei yksin riitä. Pieni vaikutus voisi olla myös sillä, jos kunnat purkisivat ne kuntalisän ehdot, jotka pitävät lapset kotona.

JHL:n Niemi-Laine kertoo, että esimerkiksi Helsingissä kuntalisän lakkauttaminen toi päiväkoteihin enemmän alle kolmevuotiaita lapsia. Pienten lasten ryhmiin tarvitaan kuitenkin enemmän työntekijöitä, koska niitä koskee tiukempi henkilöstömitoitus.

Koulutustuen alasajo heikentää uuden pätevyyden hankintaa

Hallitus vastaa työntekijäpulaan kasvattamalla opettajien ja sosionomien koulutusmääriä.

Tavoitteena on kouluttaa vuosittain 1 400 uutta varhaiskasvatuksen opettajaa, jatkaa työntekijöiden muunto- ja monimuotokoulutuksia sekä selkeyttää sosionomien roolia varhaiskasvatuksessa.

Työntekijöiden kouluttaminen ei kuitenkaan ole nopea keino akuuttiin ongelmaan.

– Jos nyt nostetaan opettajien sisäänottomääriä, opiskelu vie vähintään neljä vuotta. Työntekijäpulaan ei ole oikein sellaisia nopeita ratkaisuja näköpiirissä, Jarkko Lahtinen sanoo.

Pelkkä työntekijöiden koulutusmäärien lisäys ei tietenkään auta, jos ala ei ole houkutteleva. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden muuntokoulutuksesta, esimerkiksi lastenhoitajien pätevöitymisestä sosionomeiksi tai opettajiksi on ollut hyviä kokemuksia.

– He todennäköisesti myös pysyvät siellä työssä, eivätkä ala katsella, mihin muualle tästä voisi lähteä töihin, [kun täällä on näin huonot työolot]. He tietävät tilanteen jo, Mervi Eskelinen huomauttaa.

Avaa kuvien katselu ”Muuntokoulutuksessa olevat päiväkotien työntekijät myös todennäköisesti pysyvät alalla”, sanoo opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvos Mervi Eskelinen. Kuva: Mervi Eskelinen

Sosionomien aseman muuttaminen helpottaisi osaltaan työntekijäpulaa ja lisäisi sosionomikoulutuksen vetovoimaa.

Varhaiskasvatuksen opettajien pätevyysvaatimuksia on tiukennettu siten, että tulevat ammattikorkeakoulusta valmistuvat sosionomit eivät enää ole kelpoisia opettajiksi vaan jatkossa vaaditaan yliopistotutkinto.

Kahdella kolmesta päiväkodin työntekijällä täytyy olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus vuoteen 2030 mennessä. Laista ei kuitenkaan käy ilmi, mikä sosionomien rooli tulee jatkossa olemaan.

– Tässä on isoja huolia siitä, että kun lain mukaan lastenhoitajien määrä ryhmissä pienenee, mitä sosionomit tulevat tekemään, Niemi-Laine pohtii.

Epäselvä työnjako ja työntekijäpula voisi johtaa siihen, että sosionomit tekisivät myös lastenhoitajien töitä.

Hallituksen varhaiskasvatusta koskevia toimia: Yli 3-vuotiaiden ja maahanmuuttajataustaisten lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nosto.

Tasa-arvomäärärahan vakiinnuttaminen.

Varhaiskasvatuksen opettajien aloituspaikkojen lisäys siten, että joka vuosi koulutetaan 1 400 uutta opettajaa.

Alalla olevien muunto- ja monimuotokoulutuksen jatkaminen.

Sosionomien asemaan muutoksia ja koulutusmäärien nostaminen. Yamk-tutkinnon suorittanut sosionomi voisi toimia jatkossa myös päiväkodin johtajana.

Uusien kielikylpyopettajien kouluttaminen, lisää kielikylpytoimintaa.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelien uudistaminen.

Yksityisen tuen hoidon piirissä olevien lasten osuuden nosto vuoden 2011 tasolle korottamalla hoitorahaa.

Oikeus kotihoidontukeen vasta usean vuoden Suomessa asumisen jälkeen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun päättymisen jälkeen hallitus arvioi tulokset ja valmistelee jatkotoimet. Lähde: Hallitusohjelma Avaa

Kaikkea koulutustarvetta vasten asiantuntijat hämmästelevät hallituksen päätöstä lakkauttaa aikuiskoulutustuki.

Kuntaliiton Lahtinen kutsuu hallitusohjelman ratkaisuja ristiriitaisiksi: koulutusmäärien lisäys on hyvä asia, mutta käytännössä koulutustuen lopettaminen heikentää mahdollisuuksia opiskella.

– Aikuiskoulutustuen lopettaminen on varmaan yksi hulluimpia ideoita ja ajatuksia tässä kohtaa. Sitä tarvitaan, jotta esimerkiksi hoitajat voivat kouluttautua sosionomeiksi. Matalapalkkaiset naiset eivät voi lähteä helposti uutta ammattia itselleen hankkimaan, JHL:n Niemi-Laine sanoo.

Maksuttomuus ja tuen muutokset toimivat myös maahanmuuttajiin

Hallitusohjelmaan on myös kirjattu, että erityisesti maahanmuuttajataustaisten lasten osallistumista varhaiskasvatukseen pyritään lisäämään.

Kelan tutkimuksen mukaan kotihoidon tuen käyttäminen on yleisempää maahanmuuttajaperheissä.

Kotihoidontuen pitkäaikaista käyttöä selittää myös se, ettei äidillä ole työpaikkaa mihin palata ja perheen arvot; lapset halutaan hoitaa kotona mahdollisimman pitkään.

Opetusneuvos Mervi Eskelisen mukaan edellä mainituista keinoista maksuttomuus ja kotihoidon tuen muuttaminen toimisivat myös maahanmuuttajaperheisiin.

Niiden lisäksi tarvitaan vielä lisää maahanmuuttajille kohdennettua tiedottamista suomalaisen varhaiskasvatuksen käytännöistä ja sen hyödyistä lapselle.

Avaa kuvien katselu Kuntaliiton Jarkko Lahtinen kutsuu hallitusohjelman suunnitelmia varhaiskasvatuksen ahdingon helpottamiseksi ristiriitaisiksi. Kuvassa lapsi tekee hiekkakakkuja helsinkiläisen päiväkodin pihalla heinäkuussa. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Hallitusohjelmaan on kirjattu muutos, jonka mukaan oikeuden kotihoidon tukeen saisi vasta usean vuoden Suomessa asumisen jälkeen Norjan mallin mukaisesti.

Eskelisen mukaan maahanmuuttajalasten määrää varhaiskasvatuksessa voitaisiin lisätä myös sillä, että varhaiskasvatuksesta tehtäisiin esiopetuksen tapaan velvoittavaa tietyn ikäisille.

– Olisiko sitten parempi lähteä sellaiselle tielle, ettei ikään kuin nosteta yhtä joukkoa tikun nokkaan, vaan ajatellaan sitten kaikkia perheitä ja lapsia, Eskelinen toteaa.

Kehittämispäällikkö Lahtinen kertoo, että kunnissa on tehty jo paljon töitä sen eteen, että maahanmuuttajaperheiden lapset osallistuisivat varhaiskasvatukseen.

Pienille lapsille on esimerkiksi kerhotoimintaa, josta he ovat sitten siirtyneet päiväkotiin. Myös äideille on tarjolla matalan kynnyksen perhekerhoja.

