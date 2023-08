Kouluvalmentajat auttavat oppilasta tulemaan kouluun ja pärjäämään siellä – heitä palkataan nyt lisää, sillä poissaolot halutaan kuriin

Kunnat palkkaavat nyt työvoimaa, joiden perustehtävänä on vähentää poissaoloja ja niihin liittyviä ongelmia.

Osa oppilaista tarvitsee tukea päästäkseen kiinni arjen rutiineihin. Tavoitteena on vähentää pahoinvointia ja sitä kautta poissaoloja.

Kunnat palkkaavat nyt kouluihin entistä enemmän tukihenkilöitä, joiden perustehtävänä on vähentää poissaoloja ja niihin liittyviä ongelmia.

Esimerkiksi Vantaalle on palkattu ensi lukuvuodeksi 11 uutta kouluvalmentajaa, joiden tavoitteina on ”tukea oppilaiden hyvinvointia, osallisuutta, motivaatiota, viihtyvyyttä, turvallisuuden tunnetta sekä kouluun kiinnittymistä”.

Kouluvalmentajia tai koulukoutseja on monessa kunnassa ennestäänkin, mutta määrä kasvaa. Tarve on kasvanut, mutta osasyynä on myös lakimuutos.

Perusopetuslaki muuttui elokuun alussa niin, että opetuksen järjestäjän – useimmiten siis kunnan – pitää ennaltaehkäistä oppilaan poissaoloja ja puuttua niihin suunnitelmallisesti.

– Opetuksen järjestäjän tulee ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Kuten opetussuunnitelman perusteissa todetaan, on tärkeää, että poissaoloihin reagoidaan varhain poissaolon syystä riippumatta, sanoo OAJ:n juristi, varatuomari Ira Hietanen-Tanskanen.

Lakimuutos liittyy viime hallituskauden Sitouttava kouluyhteisötyö -hankkeeseen, jonka tavoitteena oli juuri poissaolojen ehkäisy ja myönteisen toimintakulttuurin rakentaminen kouluissa.

Laki ei sinänsä edellytä uusien ammattiryhmien palkkaamista. OAJ katsookin, että kouluissa on jo tarpeeksi ammattiryhmiä, jotka pystyvät lakimuutoksen toteuttamiseen.

– Hyvä keino vähentää ja ennaltaehkäistä poissaoloja on motivoida ja sitouttaa oppilaita koulunkäyntiin entistä paremmin. Tämä tapahtuu huolehtimalla siitä, että kouluissa on riittävästi kelpoisia opettajia, ryhmäkoot eivät kasva liian suuriksi ja tarjolla on oikea-aikaisesti tukea niin oppimisen kuin hyvinvoinnin pulmiin, sanoo Hietanen-Tanskanen.

Kouluvalmentaja valmentaa käymään koulua paremmin

Mitä kouluvalmentajat sitten tekevät? Yrittävät saada oppilaan tulemaan kouluun, pysymään siellä, viihtymään ja pärjäämään.

– Pyrkimys on nimikkeen mukaisesti valmentaa oppilasta koulunkäynnissä ja tukea siinä. Työ on oppilaan tukemista yhteistyössä opettajan, huoltajan ja muiden toimijoiden kanssa, sanoo Lapualla kouluvalmentajana työskentelevä Liisa Taini.

Apua tarvitsevat kaikenlaiset lapset; haasteet voivat olla opillisia, psyykkisiä tai käytöksellisiä. Joskus riittää muutaman päivän valmennus, toiset suhteet voivat kestää vuosia.

Valmentajan työnkuva vaihtelee Suomessa kunnittain, kouluittain ja tarpeen mukaan. Kouluvalmentajien taustat vaihtelevat esimerkiksi nuorisotyöstä sosiaalipuolen koulutukseen. Taini taas on koulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja.

Kouluvalmentajan kanssa oppilas voi esimerkiksi etsiä rutiineja, parantaa käytöstään ja kehittää vuorovaikutustaitojaan.

Liisa Taini saattaa neuvoa oppilaalle esimerkiksi arjen asioita: että kannattaa heti kotiin tultua ottaa välipala, tehdä läksyt ja vasta sitten lähteä viettämään aikaa kavereiden kanssa hyvillä mielen. Silloin läksyt eivät odota enää illalla kotona, vaan pääsee ajoissa nukkumaan ja voi tulla levänneenä aamulla kouluun vailla turhaa kiukkua.

Varsinaiseen opetustyöhön valmentajat eivät lähtökohtaisesti osallistu. He saattavat silti olla myös luokkatiloissa, jos tarve vaatii.

– Kouluvalmentaja on se, joka pystyy tekemään sen, mitä kukaan muu ei pysty tai mihin muiden resurssit eivät riitä. Jos oppilas ei kerta kaikkiaan pysty olemaan luokassa, niin minä pystyn lähtemään oppilaan kanssa käytävälle odottamaan rauhoittumista ja käymään tilannetta läpi, sanoo Liisa Taini.

Lapua toimi kouluvalmennuksen pilottikuntana

Pilottipaikkakunnalla Lapualla Etelä-Pohjanmaalla kouluvalmentajia on ollut jo viiden vuoden ajan. Nyt heitä on kunnassa kolme, kaksi alakouluissa ja yksi yläkoulussa.

Opetuspäällikkö Juho Norrena sanoo, että tuen tarve on kasvanut ja kokemukset kouluvalmentajista ovat olleet erittäin positiivisia. Siksi tehtävät päätettiin vakinaistaa.

Poissaoloihin ei silti ole tullut merkittävää muutosta. Norrena muistuttaa, että viime vuosiin on mahtunut korona ja muitakin poikkeusoloja.

– On vaikea verrata vuosia toisiinsa. Ei asia kuitenkaan niin ole, että kouluvalmentajan palkkaamalla poissaolot vähenevät niin ja niin paljon. Kyse on paljon monimutkaisemmasta yhtälöstä.

Lapuan Keskuskoulun rehtori Ulla-Maija Saikkonen-Mahne kuvaa kouluvalmentajia silloiksi.

– Heidän avullaan kodin, koulun ja eri ammattiryhmien yhteydet paranevat. Siitä hyötyvät kaikki, ennen kaikkea lapsi itse.

Avaa kuvien katselu Kaikki lähtee moniammatillisesta yhteistyöstä. Saman pöydän ääressä Lapuan opetuspäällikkö Juho Norrena, Keskuskoulun rehtori Ulla-Maija Saikkonen-Mahne, tuen kehittämisen koordinaattori Carita Jussinmäki ja kouluvalmentaja Liisa Taini. Kuva: Tuomo Mäenpää / Yle

Tarpeen kasvu huomattu monessa kunnassa

Seinäjoella työskentelee kaksi kouluvalmentajaa sitouttavan kouluyhteisötyön hankkeella. Työ on koettu erittäin hyödylliseksi.

– Suuri osa muusta oppilaiden arkea tukevasta opiskeluhuollon henkilöstöstä työskentelee tällä hetkellä hyvinvointialueen puolella, joten yhdyspinnan toiminnoista tulee huolehtia moniammatillisesti, sanoo Seinäjoen vt. perusopetusjohtaja Marika Ojala.

Myös Mustasaaren opetuspäällikkö Linda Felixson sanoo, että tarve kouluissa erilaisille tukihenkilöille on kasvanut. Lisähenkilöstöllä pyritään siihen, että opettajat saavat keskittyä opettamiseen.

– Näen, että eri ammattitaitoisia aikuisia on kouluissa vain plussaa. Jos meillä on moniammatillisia yhteistyöryhmiä, niin kaikki hyötyvät siitä. Ainut ongelma on tietenkin rahoitus, sanoo Felixson.

Vaasan sivistystoimenjohtaja Christina Knookalan mukaan kouluissa ollaan hyvin tyytyväisiä siihen, että koulujen arkeen on saatu lisää aikuisia.

Vaasassa kaikissa yhtenäiskouluissa ja yläkouluissa on ollut kouluvalmentaja jo muutaman vuoden ajan.

– Oppilaat kokevat, että kouluvalmentajien puoleen on helppo kääntyä. Kouluterveyskyselyssä ilmeni, että nuoret kaipaavat enemmän aikuisten läsnäoloa ja että omista asioista ei ole aina niin helppo keskustella kotona, sanoo Knookala.

Kouluvalmentajat ovat vastanneet juuri tähän tarpeeseen.

– Heidän kanssaan nuoret voivat puhua mistä vaan, ei ainoastaan opintoihin liittyvistä aiheista.

OAJ ei ole sataprosenttisen innoissaan asiasta

Opettajien ammattijärjestö OAJ ei vastusta kouluvalmentajien tai muun ammattitaitoisen lisähenkilökunnan palkkaamista pitämään huolta oppilaiden tai perheen jaksamisesta, korostaa OAJ:n koulutuspolitiikan johtaja Nina Lahtinen.

– Opettaja ei ole sosiaalityöntekijä, psykologi, toimintaterapeutti, poliisi tai terveydenhoitaja. Heitä kaikkia tarvitaan ja juuri nyt tuntuu siltä, että tarve on suurempi kuin aiemmin, Lahtinen tähdentää.

OAJ kuitenkin vastustaa sitä, että opetustoimessa ryhdytään kehittämään opetukseen tarkoitetuilla rahoilla uutta henkilöstöä tekemään työtä, johon jo entuudestaan tarkoitettuja ammattihenkilöitä ei ole riittävästi.

Kouluvalmentajia tai muita uusia ammattihenkilöitä ei siis pidä palkata paikkaamaan jonkin toisen hallintokunnan henkilöstövajetta.

– Ensin tulisi arvioida, kuuluuko työ, jota hänellä teetettäisiin, jo jollekin näistä ammattiryhmistä tai voisiko se kuulua. Ja pitäisikö tuo työ resursoida paremmin, jos tehtävää ei ole pystytty hoitamaan ollenkaan tai riittävän laadukkaasti? kysyy Nina Lahtinen.

Liian sirpaleiset työkuvat eivät palvele välttämättä oppilasta ja hänen perhettään eikä opetushenkilöstökään ehdi tehdä yhteistyötä kymmenien eri henkilöiden suuntaan.

OAJ:n mukaan jokaiseen yksityiskohtaan ja ongelmaan ei voida räätälöidä omaa vastuuhenkilöä.

– Jos joka asiaan on eri henkilö, on myös vaarana, ettei kenellekään synny kokonaiskuvaa tilanteesta. Myös tiedonkulku ja vastuukysymykset on muistettava ottaa huomioon.

