Suomen suurimpiin kuuluva plastiikkakirurgian klinikka meni ”huomaamatta” konkurssiin – nyt poliisi epäilee törkeitä talousrikoksia

Poliisi on tutkinut Plastic Surgery Center Suomi Oy:n konkurssia. Yrityksen perustaja kiistää rikosepäilyt.

Poliisi epäilee talousrikoksia Suomen suurimpiin kuuluneen plastiikkakirurgiaklinikan konkurssissa.

Rikostutkinta koskee Plastic Surgery Center Suomi -nimistä yhtiötä, joka meni konkurssiin vuonna 2018.

Yhtiö toimi markkinointinimellä Plastic Surgery Center. Nykyään nimeä käyttää joukko uusia yrityksiä, joiden taustalla ovat osin samat toimijat. Ketju on liikevaihdoltaan tiettävästi alansa suurin Suomessa.

Poliisi on tutkinut konkurssiin liittyen useita rikoksia. Nimikkeet ovat törkeä velallisen epärehellisyys, törkeä kirjanpitorikos ja velkojansuosinta.

– Epäillyillä on tapahtumista aika lailla erilainen käsitys kuin poliisilla ja pesänhoitajalla, sanoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Teemu Jokinen Helsingin poliisista.

Poliisi ei kerro yksityiskohtia siitä, mitä rikostutkinta koskee.

Pääjuttu siirtyi syyteharkintaan aiemmin kesällä. Syyttäjä ei ole vielä päättänyt, nostetaanko asiassa syytteitä.

Perustaja kiistää rikokset

Ylen tietojen mukaan jutussa on kaksi epäiltyä, joista toinen on Plastic Surgery Center Suomi Oy:n perustanut Karl Johan Svedjeholm. Hän on yksi tunnetuimmista ja tuotteliaimmista esteettistä kirurgiaa tekevistä lääkäreistä Suomessa.

Svedjeholm on alalla myös kiistelty hahmo, koska hän on tehnyt suuren määrän operaatioita ilman plastiikkakirurgian erikoislääkärin koulutusta.

Svedjeholm kiistää Ylelle syyllistyneensä rikokseen. Hänen mukaansa epäilyssä on kyse ”lippulappujen” puuttumisesta kirjanpidosta ja suhteellisen pienistä rahasummista.

– Jos olen tehnyt jonkin virheen, se ei varmasti ole ollut tahallinen. Siitä seuraa mitä seuraa. Jos tulee sakko, se on ihan hyvä asia.

Nyt tutkittavista rikosnimikkeistä vakavimmat ovat törkeä velallisen epärehellisyys ja törkeä kirjanpitorikos. Näistä rikoksista voi lain mukaan saada vähintään neljän kuukauden ja enintään neljän vuoden vankeusrangaistuksen.

Edes työntekijät eivät huomanneet

Svedjeholm perusti Plastic Surgery Center Suomi Oy:n vuonna 2012. Ensimmäisinä vuosinaan yritys kasvoi nopeasti ja teki hyvää tulosta. Sen jälkeen se ajautui konkurssiin olosuhteissa, jotka herättivät pesänhoitajan huomion.

Yhtiö muun muassa myi kalustoaan konsernin muille yrityksille huomattavan halvalla. Konkurssin jälkeen toinen yritys jatkoi toimintaa entisissä tiloissa, osin entisellä henkilökunnalla ja samoilla nettisivuilla. Helsingin käräjäoikeuden mukaan kyse oli liikkeen luovutuksesta.

Muutos oli niin saumaton, että edes kaikki työntekijät eivät ymmärtäneet klinikan ajautuneen talousvaikeuksiin ja konkurssiin.

– [Konkurssivuosi] oli aktiivista ja hyvää aikaa, ihmetteli yksi yhtiön kirurgeista myöhemmin erään toisen asian oikeudenkäynnissä.

Lisäksi Plastic Surgery Center Suomi Oy siirsi ennen konkurssia rahaa konsernin muille yrityksille sekä Svedjeholmille itselleen. Konkurssipesä vaati osan näistä rahoista takaisin oikeusteitse.

Monimutkainen yritysjärjestely Sveitsissä

Svedjeholmin mukaan hän ei vastannut konkurssiin menneen yrityksen liiketoiminnasta epäiltyjen rikosten aikaan, vaikka oli toimitusjohtaja. Hän teki lääkärin töitä, taloudesta vastasivat muut.

Svedjeholm kuitenkin omisti enemmistön klinikasta monimutkaisen omistusjärjestelyn kautta. Yhtiön emoyhtiö oli rekisteröity Zugin kantoniin Sveitsiin. Sen omisti kaksi muuta sveitsiläistä holding-yhtiötä, joista toinen oli Svedjeholmin.

– Teemu Vasankari on hoitanut tuota. En ymmärrä hölynpölyä koko aiheesta, Svedjeholm sanoo.

Vasankari on liikemies, joka on tuomittu Suomessa useista talousrikoksista. Hän kuoli viime vuonna Virossa muun muassa Ilta-Sanomien mukaan.

Svedjeholm painottaa, että nykyiset Plastic Surgery Center -nimeä käyttävät yritykset eivät ole rikostutkinnan kohteena. Hän sanoo lisäksi olevansa luopumassa niistä.

– Iso konserni on ostanut 100 prosenttia minun kaikista osakkeistani. Toimitusjohtajana olen vielä tämän vuoden loppuun. Siihen on palkattu muita henkilöitä.

Ei ainoa poliisitutkintaan päätynyt klinikka

Plastic Surgery Center Suomi Oy ei ole ainoa esteettisen kirurgian alan yritys, joka on viime aikoina päätynyt poliisitutkintaan.

Yle kertoi aiemmin tänä vuonna Tiina Jylhän The Look -klinikan arveluttavasta toiminnasta. Yritys myi isolle joukolle asiakkaita kauneusleikkauksia, jotka eivät koskaan toteutuneet. Osa asiakkaista ei ole saanut rahojaan takaisin.

Tapauksesta on tehty lukuisia tutkintapyyntöjä poliisille. Ylen tietojen mukaan poliisilla on Suomessa käynnissä ainakin yksi rikostutkinta, Kaakkois-Suomen poliisissa. Rikosnimikkeenä on petos.

Tiedätkö lisää aiheesta? Ota yhteys toimittajaan: veli-pekka.hamalainen(at)yle.fi