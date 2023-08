Meteoriitin tekemän Lappajärven Unesco-kelpoisuutta arvioidaan tällä viikolla – arvioitsija: ”Geologia on täällä maailmanluokkaa”

Chris Woodley-Stewart (oik.) on tehnyt Unescolle jo yli 20 arviointia. Pål Thjømøelle tämä kerta on kuudes kerta. Molemmat ovat myös geoparkien toiminnanjohtajia, Woodley-Stewart Isossa-Britanniassa ja Thjømøe Norjassa. Video: Tarmo Niemi

Meteoriitin törmäyksen synnyttämä Lappajärvi on geologisesti ainutlaatuinen koko maailmassa. Unesco-statuksen saaminen edellyttää, että sitä osataan myös hyödyntää.

Eteläpohjalaisen Lappajärven ja sen kolmen lähikunnan tavoite päästä Unescon Geopark-verkostoon on taas askeleen lähempänä toteutumistaan.

Kansainväliset arvioitsijat vierailevat tällä viikolla Järviseudulla arvioimassa, onko Kraatterijärvi Geopark Unesco-statuksen arvoinen.

Lappajärvi syntyi, kun meteoriitti törmäsi maahan 78 miljoonaa vuotta sitten. Törmäyksen seurauksena muodostui kivilaji, kärnäiitti, jota on vain Lappajärvellä.

Arvioitsijat geologi Pål Thjømøe Norjasta ja Chris Woodley-Stewart Isosta-Britanniasta aloittivat arvioinnin Lappajärvellä Kärnän saaressa sijaitsevalta kärnäiittilouhokselta.

He ovat yhtä mieltä siitä, että Lappajärven syntytarina ja alueen geologia ovat hyvin erityisiä.

– Paikka on vaikuttava. Joskus geologiaa on vaikea ymmärtää, mutta täällä voi helposti kuvitella, miten meteoriitin iskeytyminen on tapahtunut, Pål Thjømøe sanoo.

– Geologia on maailmanluokkaa, siitä ei ole epäilystäkään, vahvistaa Chris Woodley-Stewart. Hän on tehnyt yli 20 geopark-arviointia Unescolle.

Lupaava alku

Arvioitsijat muistuttavat, että geoparkit ovat muutakin kuin kiviä tai maaperää. Heitä kiinnostaa arviointia tehdessä esimerkiksi se, miten geologista perintöä säilytetään ja vaalitaan.

Kyse on myös siitä, miten geoparkit hyödyntävät geologiaa esimerkiksi taloudellisesti ja koulutuksessa. Chris Woodley-Stewart kehuukin Lappajärven geolukiota hienoksi esimerkiksi.

Tärkeää on myös se, että geoparkien toiminnassa huomioidaan kestävä kehitys.

Arvioitsijat vierailevat kolmen päivän aikana myös Alajärvellä, Vimpelissä ja Evijärvellä.

Alajärvellä tutustutaan paikalliseen ruokaan Punaisen Tuvan Viinitilalla ja Evijärvellä paikalliskulttuurin elvyttämiseen, tukin uittamiseen.

– Meillä on vielä paljon nähtävää, mutta alku on ollut lupaava, väläyttää Woodley-Stewart.

Avaa kuvien katselu Kraatterijärvi Geoparkin toiminnanjohtaja Annie Laitila luottaa statuksen saamiseen, mutta tietää että kehitettävääkin on. ”Yhteistyöverkoston ketteröittäminen on yksi sellainen asia”. Kuva: Tarmo Niemi / Yle

”Ensimmäinen arviointi on armollinen”

Kraatterijärvi Geopark ry:n toiminnanjohtaja Annie Laitila luotsaa arvioitsijoita Järviseudun kohteissa luottavaisin mielin. Hän uskoo alueen geologisen ainutlaatuisuuden johtavan suotuisaan lopputulokseen.

Laitilan mukaan kehittämistäkin on, mutta tässä vaiheessa geoparkin ei vielä tarvitse olla täydellinen.

– Tämä ensimmäinen arviointi on sellainen armollisempi. Tässä vasta katsotaan kehittämiskohteita, neljän vuoden kuluttua niiden pitää olla toteutettuna. Silloin saattaa sykkeet olla vähän korkeammalla, hän naurahtaa.

Unesco-statuksen arvointi perustuu erilaisiin kriteereihin, joita on satoja. Pål Thjømøe ja Chris Woodley-Stewart antavat arviointinsa pohjalta Unescolle suosituksen parin viikon kuluessa. Virallinen päätös tulee toukokuussa 2024.

– Toivon, että tämän vierailun aikana kuitenkin saisimme jo suuntaa antavan käsityksen siitä, mitä mahtaa olla tulossa, Annie Laitila sanoo.