Tulvat ja helteet voivat piinata tulevaisuudessa myös Helsinkiä, mutta kaupungilla on niihin ratkaisu

Helsingin kaupunki on tehnyt arvion sen isoimmista ilmastohaasteista. Vettä imevä ja ilmastoa viilentävä viherkasvusto on varautumisessa avainasemassa.

Etelä-Euroopan voimakkaat hellejaksot ja metsäpalot ovat herättäneet kysymyksen siitä, miten ilmastonmuutokseen varaudutaan Suomessa.

Esimerkiksi Helsingin kaupunki on tehnyt arvion sille isoimmista ilmastohaasteista. Tulevaisuudessa kaupunkilaisten on varauduttava ennen kaikkea rankkasateisiin, tulviin ja pitkiin hellejaksoihin.

Pitkällä tähtäimellä näihin pitää myös sopeutua, sanoo Helsingin kaupunkiympäristön toimialan ilmastoyksikön projektipäällikkö Kajsa Rosqvist.

– Ilmastonmuutoksen torjumisen lisäksi pitää sopeutua uuteen normaaliin. Ilmasto on jo muuttunut.

Helsingin keskustaan rankkasadesuunnitelma

Kaupunki on laatinut suunnitelman ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Ensisijaisena kohteena ovat muun muassa sadepäivinä kaduille jäävät hulevedet.

Rosqvistin mukaan kaupungin laitamilla uusilla asuinalueilla on putkijärjestelmiä, joissa jätevedet ja hulevedet kulkevat eri putkistoissa. Helsingin keskustassa sen sijaan on käytössä sekaviemäristö, ja paljon asfaltilla peitettyä maata.

– Suurin tulvariski on keskusta-alueella, sillä putkistojen kapasiteetti ei riitä vesimassojen hallintaan.

Helsingin keskustan rankkasadesuunnitelman ensimmäinen versio on tarkoitus saada valmiiksi syksyllä.

Lisäksi käytössä on hulevesiohjelma. Sen pääperiaatteena on, että hulevedet hoidettaisiin siellä, missä ne syntyvät, eikä vain ohjata niitä eteenpäin.

Rosqvistin mukaan hulevesiä pitäisi imeyttää maaperään tai kasvustoon tai edes hidastaa huleveden liikettä, jotta vedestä ei synny joihinkin kohtiin pullonkauloja ja siten tulva-alueita.

Viheralueet pelastajiksi

Putkistojen uusiminen on hidasta ja kallista. Rosqvist painottaakin viheralueiden tärkeyttä tulvien ehkäisemisessä: puut, pensaat ja muu kasvusto imevät vettä itseensä.

Rosqvistin mukaan Helsingissä on metsäisten alueiden lisäksi noin 200 000 puistopuuta ja 30 000 kadunvarsipuuta, joten tilanne on Euroopan mittapuulla hyvä. On kuitenkin alueita, joissa viherkasvustoa on vähemmän.

– Kaavoituksissa olisi varattava enemmän tilaa viherrakenteille, Rosqvist sanoo.

Avaa kuvien katselu Helsingin kaupunkiympäristön toimialan toimistorakennuksessa Kalasatamassa on viherkatto. Se kerää sadevettä ja viilentää ilmaa. Kuva: Kajsa Rosqvist / Helsingin kaupunki

Kaupunki tutkii viherkasvuston tehoa tulvien torjunnassa syksyllä: se muuttaa Kampin, Vallilan, Kallion ja Alppiharjun alueilta 15 parkkiruutua kasvustolla täytetyiksi viherruuduiksi.

Kasvuston lisääminen on kuitenkin haastavaa, sillä esimerkiksi juuret vievät tilaa. Kaupungin alla on jo paljon putkia, johtoja ja kunnallistekniikkaa.

– Mutta samalla tiedämme, että puut ovat mitä parhaita imeyttämisessä, hulevesien liikkeen viivyttämisessä, tarjoavat varjoa ja viilentävät haihduttamisen kautta ilmastoa.

Kalasatamassa katolla nurmea

Helsingissä viherkasvustoa ja luontoa yritetään jo tiuhaan saada yhteen kaupunkirakentamisen kanssa.

Kaupunkiympäristön toimialan rakennuksen katto Kalasatamassa on jo täytetty kasvustolla. Mäkelänkadun kuvauksellisella raitiovaunureitillä kiskoja peittää nurmikerros ja reikäinen kivetys päästää veden imeytymään maastoon.

Lisäksi uudella Postipuiston asuinalueella pyritään käyttämään kattojen räystäsvedet istutuksiin.

Avaa kuvien katselu Kuvassa taloyhtiön sisäpiha Helsingin Postipuistossa. Kasvuston ja kivikon yksi tehtävistä on sadeveden imeyttäminen. Kuva: Kajsa Rosqvist / Helsingin kaupunki

Rosqvist antaa esimerkkejä maailmalta: Augustenborgin kaupunginosa Malmössä on onnistunut luonnonmukaisessa hulevesien hallinnassa. Siellä hyödynnetään kosteikkoja, viherkattoja, viherseiniä ja painanteita.

– Myös Yhdysvalloissa käytetään kaupungeissa eräänlaisia vihertaskuja, eli kasvustoalueita, jotka hallinnoivat vesimassoja, tuovat varjoa, puhdistavat ilmaa ja viilentävät sitä.

Helsingissä muun muassa Designmuseon ulkopuolella on kasveilla täytettyjä siirrettäviä viherseiniä, jotka voisivat toimia samalla periaatteella. Rosqvistin mukaan ne on kuitenkin suunniteltu pääosin äänieristystä varten.

Mittaaminen on hankalaa

Myös rakennukset ovat koetuksella ilmastonmuutoksen seurauksena. Helsinki käy Rosqvistin mukaan nyt läpi sosiaali- ja terveysalan kiinteistöjä, kuten sairaaloita ja hoivakoteja, jotta niiden sisälämpötilat ovat kunnossa.

Espanjan Madridissa suunnitellaan kaupungin keskelle tuulipuistoa, joka voisi ohjata tuulta ja viilentää keskustaa huomattavasti.

Vastaavia laajoja ilmastonmuutokseen liittyviä rakennuslinjauksia ei Rosqvistin tietojen mukaan ole Helsingillä olemassa – vielä.

Yksi haaste torjuntatoimien perustelussa on, että sopeuttamista ilmastonmuutokseen on hankalaa mitata.

– Sanoisin, että asialla on kiire ja resursseja tarvitaan lisää. Onneksi keskustelu aiheesta on viime aikoina kasvanut, ja olen toiveikas, että voimme edistyä nopeastikin.

EU:n ennallisasetuksen 6. artikla määrittää, että kaupunkien viheralueita tulee säilyttää ja niiden pitäisi myös kasvaa viisi prosenttia. Maakuntaliittojen mukaan asetus kerää vastustusta isoissa kaupungeissa, sillä viheralueiden lisääminen on ristiriidassa tiiviin kaupunkirakentamisen kanssa. Toisaalta monet puolustavat lähimetsiä henkeen ja vereen. Toimittaja Tero Valtasen haastattelussa Helsingin kaupunginvaltuutettu Amanda Pasanen (vihr.) sekä Uudenmaan liiton kaavoituspäällikkö Ilona Mansikka.

Voit keskustella aiheesta 2. elokuuta 2023 kello 23:een asti.