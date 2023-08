Haaveiletko oman retkipakun rakentamisesta? Huomioi ainakin nämä asiat

Antti Putkosen mielestä pakettiautolla retkeily on varsin edullista. Hän kertoo laskeneensa, että vaikka remonttia innostuisi tekemään enemmänkin, ei autovero olisi hänen pakunsa tapauksessa silti kovin korkea. Video: Paulus Markkula / Yle

Antti Putkosta ajatus pakumatkailusta on kiehtonut jo jonkin aikaa. Tänä kesänä työmatka Saksaan innosti viimein hankkimaan oman pakettiauton, jota hän on päivittänyt pienillä muutoksilla myös retkeilykäyttöön sopivaksi.

Putkonen yritti selvittää, mitä muutoksia autolle saa lain puitteissa tehdä ennen kuin sen käyttötarkoitus ja verotus muuttuu. Hän kuvailee aihetta ”syheröiseksi kentäksi”, sillä yksiselitteisiä vastauksia ei ole helposti saatavilla.

– Kyselin viranomaisilta ja keskustelin myös katsastusasentajan kanssa. Hänkään ei osannut suoraan sanoa mitä saa tehdä ja mitä ei, mutta kertoi muutamista ennakkotapauksista ja siitä, mihin lopputuloksiin niissä oli päädytty. Kyllä nämä asiat yleensä kysymällä selviää.

Hän sanoo löytäneensä apua myös esimerkiksi verkossa olevasta laajasta paku-yhteisöstä.

Avaa kuvien katselu – Kun Kemiltä ostin niin halvalla sain, naurahtaa Putkonen. Hän yllättyi kuinka vähällä tavaramäärällä pakulla retkeillessä pärjää. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Itse pakettiauton Putkonen osti Kemin kaupungilta huutokaupassa parilla tonnilla. Jotta autosta saa ympärivuotisen retkeilyauton, on Putkonen budjetoinut remonttiin ja hankintoihin vielä toiset pari tonnia.

– Toki meillä on mukana vielä paljon alkuinnostuneisuutta, mutta tämä on meille panostamista vapaa-aikaan. Emme kuitenkaan aio muuttaa asumaan tänne. Monella olisi valmiudet samaan, mutta kysymys on, että löytyykö rohkeutta toteutukseen asti.

Pakumatkoista haaveilevan kannattaa ottaa myös selvää siitä, miten auton muokkaukset vaikuttavat rekisteröintiin ja verotukseen. Tässä jutussa kerromme, mitä kannattaa huomioida ja mihin varautua.

Miten retkipakua verotetaan?

Muutostöiden jälkeen retkipaku ei välttämättä enää kuulu alemmin autoverotettuun pakettiautojen luokkaan, joten siitä voidaan periä autoveroa. Tällä matkailuautoksi muutettu paku halutaan laittaa verotuksellisesti samalle viivalle vastaavien, liikenteessä olevien tai vaikkapa käytettynä maahan tuotavien autojen kanssa.

Edullisinta ja varmasti yleisintä on rakentaa retkipaku sellaisesta autosta, joka täyttää muutettuna autoverovapaan matkailuauton kriteerit. Koska ajoneuvoluokka on verovapaa, maksuun määrätään nolla euroa.

Pakettiauto, retkipaku vai matkailuauto? Pakettiauto (N1-luokan ajoneuvo) on ensisijaisesti tavaroiden kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. Pakettiautoista maksetaan yleensä alennettu autovero, tai ne voivat olla jopa verovapaita. Matkailuautossa (asuntoauto, M2- tai M3-luokan ajoneuvo) tulee olla vähintään seuraavat kiinteät varusteet: istuimia, vuodepaikkoja, kaappeja, liesi, pesuallas, työtaso, jääkaappi, pöytä ja lämmityslaite. Autoverovapaassa matkailuautossa auton sisäkorkeus tulee olla yli 1,85 metriä alueella, jonka leveys on vähintään 40 senttiä ja pituus vähintään 1,30 metriä auton pituussuunnassa mitattuna. M2-luokan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 5 tonnia ja M3-luokan ajoneuvon yli 5 tonnia. Retkeilyautoa (retkipaku, pääsääntöisesti M1-luokan ajoneuvo) ei ole laissa määritelty. Termillä viitataan matkailuautoa pienempiin pakettiautomallisiin autoihin, joissa on matkailuun liittyviä varusteita. Retkeilyautot ovat henkilöautoja, mikäli niitä ei käytetä pääsääntöisesti tavarankuljetukseen, kuten pakettiautoja. Henkilöautoista maksetaan täysi autovero. Avaa

Jos kriteerit eivät täyty, retkipaku on muutoskatsastuksen jälkeen täyden veron henkilöauto. Tällöin Traficom ja verottaja laskevat, kuinka paljon autoveroa muutetusta pakusta pitää maksaa.

Vero lasketaan vertailuauton – eli ajoneuvon, jota muutettu auto lähinnä vastaa – ja autoveroprosentin avulla. Vertailuauton arvoa laskettaessa huomioidaan esimerkiksi ajokilometrit ja varustus.

Autoverotus on muuttunut moneen otteeseen, ja siksi veroprosentin selvittäminen vaatii hieman taulukkojumppaa. Ohjeita tähän löytyy muun muassa Verohallinnon nettisivuilta.

Tästä esimerkkilaskelmasta käy ilmi, miten isoja erot veron määrässä voivat olla, Mercedes Benzin tiedot perustuvat toteutuneeseen päätökseen, Transitin tapauksessa kyse on kuvitteellisesta esimerkistä, johon pyysimme alustavan laskelman Traficomilta.

Hankalaksi tilanne menee silloin, kun sopivia vertailuautoja on vähän ja markkina-arvoa on vaikea määrittää, kuten Transitin tapauksessa oli. Tällöin verohallinto tekee lausuntonsa arvosta käsityönä ja oman harkintansa pohjalta.

Veron määrää on vaikea arvioida etukäteen, mutta Traficomilta voi hakea 250 euron hintaisen ennakkoratkaisun. Sekin on parempi vaihtoehto kuin saada yllätyksenä tuhansien eurojen verolappu. Päätöksestä on toki myös oikaisun hakemisen mahdollisuus.

Ajoneuvoluokan muutos vaikuttaa myös vuosittaiseen ajoneuvoveroon: pakettiautona esimerkki-Transitin ajoneuvo- ja käyttövoimavero olisivat vuodessa reilu 400 euroa, verollisena retkipakuna eli henkilöautona yli 930 euroa.

Katsastajan hämääminen voi olla kohtalokasta

A-Katsastuksen tekninen päällikkö Janne Mäkilä muistuttaa, että Suomessa veroja koskevat lait ja niiden rikkomisen seuraamukset ovat aika ankaria, joten asiassa ei kannata ottaa tyhmiä riskejä.

– Jos haluaa itse rakentaa matkailuauton niin kannattaa varmistua siitä, että rakenteet on asianmukaisesti tehdyt ja että esimerkiksi paloturvallisuus toteutuu. Sähkötyöt ja muut kannattaa teettää ammattilaisilla.

Mäkilän mukaan erilaiset viritykset katsastajan hämäämiseksi, tai varusteiden purkaminen autosta katsastuksen ajaksi eivät ole yleisiä.

– Ei katsastusta kannata pelätä. Katsastaja ei tee verotuspäätöksiä vaan viranomaistahot hoitavat ne. Jos tällaisia virityksiä tulee vastaan tien päällä poliisin valvonnassa, niin siinä tilanteessa on vaikeaa selitellä, muistuttaa Mäkilä.

Vaikka retkeilyautot ovat yleistyneet liikenteessä, ei poliisi törmää valvontatilanteissa usein väärään ajoneuvoluokkaan rekisteröityihin autoihin, kerrotaan Oulun poliisista.

– Mikäli poliisi kohtaa tällaisen ajoneuvon, johon liittyy veroseuraamuksia, poliisi tekee valvontailmoituksen Traficomille. Ilmoitus perustuu siihen, että ajoneuvoa on käytetty liikenteessä ja ajoneuvo on muutettu rakenteeltaan toiseksi ajoneuvolajiksi, kertoo ylikomisario Tommi Heikkilä.

Lisäksi ajoneuvosta poistetaan rekisterikilvet ja se määrätään katsastettavaksi.

Avaa kuvien katselu Antti Putkosen Karl Marxiksi nimetyn auton remontointiprojekti on vasta aluillaan. Nimi on kunnianosoitus pakun kotikaupungille Kemille ja pakun ensimmäiselle reissulle, joka suuntautui Chemnitziin (ent. Karl-Marx-Stadt). Kuva: Paulus Markkula / Yle

Irtaimisto tulee vakuuttaa erikseen

Jos retkipakusta haluaa tehdä pysyvän kodin, ei sinne muuttamiseen tarvitse liikennevakuutuksen lisäksi muita pakollisia vakuutuksia. Kaskovakuutus on kuitenkin hyvä olla oman ajoneuvon vahinkojen varalle ja retkipakun irtaimisto tulee vakuuttaa erikseen.

Ajoneuvon lisävarusteiden ja kiinteän sisustuksen vakuuttaminen kannattaa varmistaa oman vakuutusyhtiön kanssa.

– Mikäli pakuun rakentaa putkistoja tai kiinteitä lämmitysjärjestelmiä, niin kerrostalossa asuessa tällaiset kuuluvat kiinteistövakuutukseen, mutta pakettiautossa asuessa ne, tai niiden rikkoutuminen ei kuulu kasko- tai irtaimistovakuutukseen, sanoo Fennian ajoneuvovakuuttamisen tuotepäällikkö Raili Tuulas.

Juttuun on haastateltu myös Traficomin asiantuntija Suvi Poikelaa sekä Verohallinnon johtavaa veroasiantuntijaa Päivi Jokivuorta.

