Metsäyhtiöillä meni viime vuonna liian lujaa kun asiakkaat rohmusivat varastot täyteen – seurauksena oli 70-90 prosentin tulospudotuksia

Suomen kolmen metsäjätin tulokset ovat kääntyneet hurjaan pudotukseen. Stora Enson maalis–kesäkuun tulos putosi peräti 93 prosenttia ja UPM:n 71 prosenttia viime vuoden samaan ajankohtaan nähden. Metsä Groupin tulos meni samaa rataa.

Tulokset hätkähdyttivät jopa alaa pitkään seurannutta asiantuntijaa.

– Olen seurannut metsäyhtiöitä yli 10 vuotta eikä koskaan ole mennyt näin huonosti tuloksellisesti kuin tällä tuloskaudella. Mittakaavaa voi hakea finanssikriisin ajoista 2008–2009. Viimeksi silloin tulokset ovat olleet näin heikolla tasolla kuin nyt, Inderesin pääanalyytikko Antti Viljakainen sanoo.

Metsäyhtiöt putosivat kovaa ja korkealta, koska viime vuonna niillä meni liian lujaa. Yhtiöt tekivät ennätystuloksia vuosineljännes toisensa jälkeen.

Taustalla on koronahamstraus. Pandemian aikana monille metsäteollisuudenkin tuotteille syntyi toimitusvaikeuksia. Esimerkiksi terassilaudat uhkasivat loppua, kun omatoimirakentaminen nousi huippuunsa.

Kun tavaraa taas sai, metsäfirmojen asiakkaat eivät luottaneet toimitusten varmuuteen, vaan haalivat tavaraa varastoihin liikaakin.

Sitten inflaatio alkoi syödä kuluttajien ostovoimaa eivätkä he hankkineet entiseen tahtiin taulutelevisioita tai nettikaupan tavaraa. Ostosten kääreiksi varatut kartongit jäivät varastoon.

Kun kartonkia ja paperia meni vähemmän niiden raaka-aineen sellun kysyntä putosi.

Myös rakentaminen hiljeni, joten sahatavaran ja rakennuskomponenttien kysyntä hiipui.

Kun talousnäkymät heikkenivät asiakkaat eivät halunneet kasvattaa varastojaan vaan purkaa niitä.

Heikko kysyntä pudotti hintoja.

Samaan aikaan puu kallistui. Venäjältä tuotu puu piti korvata muualta. Inflaatio nosti muitakin kustannuksia.

Kaikki metsäyhtiöiden tuloksiin vaikuttavat asiat menivät nyt Viljakaisen mukaan väärään suuntaan kun ne viime vuonna menivät oikeaan suuntaan.

Metsäteollisuus on heilunut suhdanteiden mukana aina. Sellu, kartonki, paperi, tarrat, rakennuskomponentit ja sahatavara menevät talouden harjalla herkästi ylös ja alas.

Nyt pudotus oli jyrkkä, koska pandemian jälkeen asiakkaat täyttivät entistä kiivaammin varastojaan ja kuluttajien ostovoima sai tavallista kovemman kolauksen.

Metsäyhtiöt ovat Viljakaisen mukaan kunnossa, eikä niillä ole kilpailukyky- tai velkaongelmia.

Käännettä parempaan pitää kuitenkin odotella. Metsäyhtiöiden johtajatkaan eivät juuri nähneet valonpilkahduksia tuloksista kertoessaan.

– Tällä hetkellä tehtaiden käyttöasteet ovat niin alhaisia ja kysyntää on niin vähän suhteessa tarjontaan, että kannattava liiketoiminta ja hyvän tuloksen tekeminen on käytännössä mahdotonta, Viljakainen sanoo.

Metsäyhtiöiden alamäki taittuu, kun kuluttajat alkavat ostaa tavaraa ja Euroopan-vienti piristyy.

Yhtiöiden tuotannosta yi 90 prosenttia menee vientiin, pääasiassa Eurooppaan.

– Metsäyhtiöiden kasvua pitkällä aikavälillä tukevat trendit kuten elintason nousu, keskiluokkaistuminen ja fossiilisten materiaalien korvaamistarve ovat edelleen olemassa. Pitkän tähtäimen näkymä on terve.

Tehdaspaikkakunnat kärsivät sulkemisista

Metsäteollisuuden alamäki ei saa nuupalleen koko kansantaloutta kuten takavuosina.

– Vaikutus on suuri paikallisella tasolla, niillä tehdaspaikkakunnilla, joissa joudutaan lomauttamaan ja jopa sulkemaan tuotantolinjoja, Helsingin yliopiston metsäalan liiketaloustieteen apulaisprofessori Mirja Mikkilä sanoo.

Stora Enso sulkee tänä vuonna Anjalassa toisen paperikoneen. Lisäksi yhtiö kaavailee Sunilan sellutehtaan lopettamista, koska se ei yhtiön mukaan ole kilpailukykyinen. Molemmissa on työpaikkoja uhattuna.

Lomautuksia on kaikilla kolmella metsäyhtiöllä, kun koneet eivät käy täysillä.

Metsäteollisuus tuo 20 prosenttia Suomen vientituloista. Tilapäinen hiljeneminen ei uhkaa koko taloutta.

Esimerkiksi metsäkoneiden valmistaja Ponsse ja metsäteollisuuteen teknologiaa valmistava Valmet vievät pääosan tuotteistaan ulkomaille ja Suomen osuus toiminnassa on pieni.

– 1990-luvulla alkoi metsäklusterin globalisaatio ja silloin oli tiiviimpääkin yhteistyötä esimerkiksi Ponssen ja metsäteollisuuden välillä, mutta nyt ollaan itsenäistytty ja kaikki toimivat vahvasti siellä alasektoreillaan.

Kun paperin kysyntä alkoi hiipua metsäteollisuudesta puhuttiin auringonlaskun alana. Yhtiöiden taseita sen jälkeen on laitettu kuntoon. Paperin vähenevää kysyntää ovat korvanneet sellu ja kartonki.

Sellun jalostusvaateet ärsyttävät alalla

Metsäyhtiöitä moititaan usein tyytymisestä sellun myyntiin sen sijaan, että sellua jalostettaisiin tuotteiksi, jolloin kansantalouteen tulisi enemmän työtä ja tuloja.

Näkemys ärsyttää firmoja.

– Tämä on ihmeellinen myytti. Jos katsotaan taloudellista lisäarvoa, niin sellu on paras tuote. Sellu on tuottanut eniten taloudellista lisäarvoa yhtiöille ja uskonpa, että myös valmistusmaille. Taloudellisen lisäarvon tuotto on sellulla erittäin iso, UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen totesi Ylelle tulospäivän haastattelussa.

UPM korostaa, että sellu työllistää metsästä tehtaalle ja sen jälkeenkin.

Myös Viljakainen toteaa, että Suomessa tehty sellu syntyy kokonaan kansantalouden omilla tuotantopanoksilla, kun raakapuu, työvoima ja tehtaat ovat Suomessa.

– Liiketaloudellinen perusfakta on, että sitä myydään mistä saadaan korkea hinta. Sitä on vaikea kritisoida, Mikkilä sanoo.

Uusia tuotteita ei näy

Metsäyhtiöiden uudet tuotteet viipyvät yhä.

Yhtiöillä on useita erilaisia hankkeita, mutta UPM satsaa erityisesti biokemikaaleihin, Stora Enso kehittelee puun ligniinistä akkumateriaalia ja Metsä Group tekee puusta tekstiilikuitua.

Yhteistä uusille tuotteille on se, että uusiutumattomia raaka-aineita pyritään korvaamaan puuperäisillä.

Mikkilän mukaan uusien tuotteiden läpimurtoa hidastaa se, että fossiiliperäisillä tuotteilla on vahva jalansija ja ne ovat halvempia puhuttiin sitten polttoaineista tai vaatteista.

– Vie aikaa ennen kuin puuperäiset tuotteet ovat niin kehittyneitä, että niitä pystytään skaalaamaan kilpailukykyisesti teolliseen mittakaavaan.

Uudet tuotteet perustuvat pitkälti puusta tehtaissa syntyviin sivuvirtoihin. Esimerkiksi ligniini on puusta erotettavaa jätettä, jota poltetaan energiaksi paperi- ja kartonkitehtaissa.

Mikkilä arvelee, että uudet energiaratkaisut kuten tuulivoima voivat sysätä metsäteollisuuden tuotekehitystä eteenpäin.

– Esimerkiksi vilkkaasti nousevat tuuli- ja aurinkovoimalat toisivat puhdasta energiaa tehdasprosesseihin, jolloin niihin ei tarvittaisi enää bioenergiaa, Mikkinen sanoo.

Ligniini vapautuisi kokonaan arvokkaaksi raaka-aineeksi.

Viljakaisen mukaan uusien tuotteiden kehittäminen on sujunut odotuksia selvästi hitaammin.

– Selkeää näkemystä siitä, milloin jokin tuote voisi tulla globaalisti merkittäväksi volyymituotteeksi ei vielä oikein ole.

