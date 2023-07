”Sarjavaraaja” hankki useita verkkotunnuksia kärkipoliitikkojen nimillä – kertoo nyt yksinkertaisen syyn

”Ne on myytäviksi hankittu”, kertoo lohjalaismies.

Lohjalainen paikallispoliitikko Aslak Palenius näyttää varanneen suuren määrän poliitikkojen nimillä varustettuja verkkotunnuksia. Asia selviää muun muassa Traficomin verkkotunnushausta.

Varatuista verkkotunnuksista löytyy muun muassa jussihalla-aho24.fi ja pekkahaavisto2024.fi -verkkotunnukset. Samassa muodossa tunnuksia on varattu muun muassa Sanna Marinin, Riikka Purran, Li Anderssonin, Paavo Väyrysen sekä useiden muiden poliitikkojen nimillä.

Verkkotunnusten omistajaksi on merkitty Paleniuksen omistama yritys.

”Ne on myytäviksi hankittu”

Palenius toimii Lohjalla SDP:n varavaltuutettuna. Hän kertoo Ylelle, että verkkotunnusten varaamiselle on yksinkertainen syy.

– Yritys on varaillut satunnaisia domaineja [verkkotunnuksia], joista osa ilmeisesti on herättänyt mielenkiintoa. Ne on myytäviksi hankittu, mikäli esimerkiksi ensisijaisesti kyseessä olevilla tahoilla olisi tarvetta niitä hyödyntää, Palenius viestittää.

Paleniuksen mukaan hänen yrityksellään ei ole verkkotunnuksille käyttöä, eivätkä varatut nimet kuulu hänen lähipiiriinsä.

Viime viikolla uutisoitiin, että tuntematon taho oli varannut vastikään itselleen mikaaaltola2024.fi-verkkotunnuksen. Ulkopoliittisen instituutin johtajan ennakoidaan kertovan tällä viikolla, lähteekö hän presidentinvaaleihin ehdokkaaksi.

