Rauhoitettuja tervapääskyn poikasia on tuhoutumassa purettavan koulun mukana Siikalatvalla – olisivat lentäneet pesästä parin viikon päästä

Kunta on pelastanut kolme poikasta ja toimittanut ne vapaaehtoisten hoiviin. Lintujen hoitaja kritisoi sitä, ettei Pohjois-Suomessa ole tarjolla muuta kuin vapaaehtoisten pyörittämää hoitoa.

Pohjois-Pohjanmaalla Siikalatvan kunnassa vanhan kivikoulun purkutyöt jouduttiin keskeyttämään, kun rakennuksen kattorakenteista paljastui uhanalaisten tervapääskyjen pesiä.

Pesistä teki ilmoituksen ulkopuolinen toimija. Heinäkuussa Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus tarkasti tilanteen ja totesi, että rakennuksen ympärillä lenteli enimmillään 15–20 pesillään vierailevaa tervapääskyä. Asiasta kertoi ensimmäisenä MTV Uutiset.

Tervapääsky on rauhoitettu ja erittäin uhanalainen lintulaji. Kunta päättikin hakea poikkeuslupaa, jotta vanha koulu ehdittäisiin purkaa ennen kesälomakauden päättymistä.

Tekninen johtaja Perttu Haapalahti kertoo, että pääty, jossa linnuista on tehty havaintoja, on pyritty rauhoittamaan ja jättämään purkujärjestyksessä viimeiseksi.

– Yritämme saada lisäaikaa poikasten pesästä lähtemiseen. Tarkoitus on, että menetämme mahdollisimman vähän poikasia, Haapalahti sanoo.

Ely-keskuksen lupaehtojen mukaan pesät tulee pyrkiä säilyttämään niiden luonnolliseen tuhoutumiseen tai poikasten lähtemiseen asti, jos mahdollista.

Lisäksi pesät on mahdollisuuksien mukaan tarkistettava ja mahdollisille poikasille tulee pyrkiä järjestämään hoito, jotta ne voitaisiin myöhemmin vapauttaa takaisin luontoon.

Poikaset pelastetaan vapaaehtoisvoimin

Viime viikolla työmaalta löytyi kaksi linnunpesää, joiden kolme poikasta toimitettiin Oulussa vapaaehtoisvoimin ylläpidettävään Pihalinnun hoitolaan.

Pauliina Rautio, toinen hoitolan vapaaehtoisista, kertoo, että poikaset olivat hyväkuntoisia.

Hän on varma, että poikasia on ollut rakennuksessa huomattavasti enemmän ja toivoo, että niitä vielä löytyisi. Poikasten pesästä lentämiseen olisi Raution mukaan kulunut enää pari viikkoa.

Hän pitää kummallisena sitä, että poikkeusluvassa nojataan vapaaehtoisvoimin toimivan järjestön apuun lintujen pelastamisessa purkutöiden alta.

Avaa kuvien katselu Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen vapaaehtoisen lintujenhoitaja Pauliina Raution kesäloma kuluu linnuista huolehtiessa. Hoidossa olevat tervapääskyt tarvitsevat esimerkiksi ruokaa tunnin välein. Kuva: Hanna Juopperi / Yle

Perttu Haapalahti kertoo, että vanhan kivikoulun purkaminen lasten kesälomien aikaan on ollut tärkein asia. Purettavan vanhan kivikoulun ja uuden alakoulu- ja päiväkotirakennuksen välillä on pienimmillään noin kymmenisen metriä väliä.

– Emme ole halunneet ottaa minkäänlaista riskiä sen suhteen, että koulun purkaminen voisi aiheuttaa lapsille turvallisuusriskejä.

Tervapääskyn poikasten hoitaminen sitoo kesälomaa viettävän Raution tiiviisti kotiin. Poikasia täytyy ruokkia tunnin välein aamukuuden ja iltayhdentoista välillä.

Koska tervapääskyillä on poikkeuksellisen pitkä pesäpoikasaika, voivat poikaset olla Raution luona useamman viikon.

– Tervapääskyn poikasten hoito on siinä mielessä palkitsevaa, että ne lähes aina onnistutaan vapauttamaan täydellisesti. Hyvin suurella varmuudella poikasille käy hyvin ja ne jatkavat elämäänsä.

Uusia pesiä voi vielä löytyä

Haapalahden arvion mukaan rakennuksen korkeasta massasta noin puolet on saatu purettua. Kattoa on kuitenkin vielä purkamatta, joten uusien pesien löytyminen on mahdollista.

– Olemme pyrkineet käytössä olevilla konsteilla tarkkailemaan, löytyykö pesiä. Se on kuitenkin vaikea laji, sillä pesät ovat hyvin hankalissa paikoissa yläpohjarakenteissa.

Haapalahdelle tämä on ensimmäinen tapaus, jolloin rakennuksen purkutyöt keskeytyvät linnunpesien vuoksi. Hän uskoo jatkossa kiinnittävänsä asiaan entistä paremmin huomiota.

– Tässä pitää katsoa kokonaisuutta monien lasien läpi yhtä aikaa ja löytää ratkaisuja, joilla mennään eteenpäin.