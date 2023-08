Täällä saa vapaasti kaivaa, kieriä ja juosta – koirametsät yleistyvät, sillä kaikille koirapuistot eivät sovi

Suomessa on jo parikymmentä koirametsää. Pohjalaismaakuntien ensimmäinen koirametsä on ollut niin suosittu, että varauksia on tehty myös yön tunneille.

Metsässä koirat pääsevät toteuttamaan itseään. Video: Tarmo Niemi.