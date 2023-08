Käärmeenpuremat ovat työllistäneet Pohjanmaan hyvinvointialuetta tänä kesänä

Kyykäärmeet ovat myös pitäneet terveydenhuollon henkilökuntaa kiireisinä Pohjanmaalla.

Tapauksia oli viime viikon lopulla jo yksitoista, kun viime vuonna tapauksia oli vain neljä koko käärmekauden aikana.

Pohjanmaan hyvinvointialueelta kerrotaan, että kyyn puremasta on aina saatava lääkärin arvio. Riskiryhmiin kuuluvien, kuten lasten, raskaana olevien ja vanhusten, on aina hakeuduttava hoitoon. Samoin, mikäli purema-alue on pään tai kaulan alueella.

Tulehduskipulääkettä ei saa ottaa, myöskään kyypakkaus ei ole hyvinvointialueen mukaan oleellinen osa ensiapua, sillä siitä ei ole osoitettu olevan hyötyä.