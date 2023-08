Hääkenkinä tonnin tennarit – juhlakengät ovat lähes kadonneet, mutta mitä asiasta sanoo tapakouluttaja?

Tennareista on tullut yleiset juhlakengät, sillä ihmiset haluavat mukavuutta. Siinä ei ole tapakouluttajan mukaan mitään väärää, mutta viralliseen etikettiin tennarit eivät istu.

Korkokenkiä ostetaan hääasusteeksi niin harvoin, että seinäjokelainen morsiusliikkeen yrittäjä Sanna Mäntyniemi ottaa kuvan, kun niin käy.

– Viime kesänäkin suosituin kenkä oli tennari. Niihin satsataan: kalleimmat olivat maksaneet lähes tonnin.

Ilmiö hämmästyttää Mäntyniemeä, koska kauniiden hääkenkien valikoima on laaja. Korkeita korkojakaan ei olisi pakko valita, vaan jo parin, kolmen sentin kantakin oikaisee ryhdin.

– Suomalainen nainen haluaa helppoutta. Käytännöllisiä kenkiä, myöhemminkin käytettäviä.

Seinäjokelaisen morsiuspukuliike Boholan yrittäjä Sanna Mäntyniemi tuntee lähes 30 vuoden kokemuksella vihkiparien pukeutumiseen liittyvät trendit. Vielä kymmenisen vuotta sitten ei olisi tullut kuuloonkaan, että alttarille käveltäisiin tennareissa, nyt niitä käyttää suurin osa morsiamista. Mäntyniemeä haastattelee Pauliina Jaakkola.

Saman on havainnut seinäjokelainen kenkämyyjä Maarit Renkola 40 vuoden kokemuksella.

– Juhlakenkien osuus on laskenut kuin lehmänhäntä. Se on surullista. Laitetaan hiukset, meikit, panostetaan pukeutumiseen – ja sitten hemmetti halutaan siihen tennarit!

Juhlatilaisuudet ovat yleensä lyhyitä, joten sen verran epämukavuutta tai täydellisen mukavuuden puutetta voisi Renkolan mukaan yrittää sietää.

Silti moni haluaa jokapaikan kengät, joilla voi kärjistetysti sanoen mennä ensin hautajaisiin ja sitten vaikka marjametsään.

– Arki on arkea ja juhla on juhlaa, pukeudutaan sen mukaisesti. Ei samalla vaatteellakaan voi mennä joka paikkaan: lenkille, töihin ja baariin, sanoo Renkola.

Avaa kuvien katselu Susanna Mäntyniemi sanoo, että vanhemmalla väellä tennarivillitys vaikuttaa hiipuneen. Esimerkiksi ylioppilasjuhlissa se pitää yhä pintansa, mikä taannee trendille voimaa jatkossakin. Kuva: Pauliina Jaakkola / Yle

Virallinen etiketti on yhä olemassa

Myös tapakouluttaja, tietokirjailija Helena Valonen on kiinnittänyt huomiota juhlakenkien katoon.

– Meillä on tennareita hyllyt täynnä. Ihmiset kokeilevat rajojaan, ja pukeutumisetiketti on pantu uusiksi. Haetaan erilaisuutta, mukavuutta ja välillä viis veisataan tyylikkyydestä.

Mutta onko tennareiden käyttämisessä juhlakenkänä jotain väärää?

Sinänsä ei. Valonen on ollut häissä, joissa morsiamella oli jalassaan kumisaappaat, koska hän halusi kertoa itsestään ja elämästään.

Valinta on henkilökohtainen, mutta sitä ei ole määritelty, miten sidoksissa valinta on viralliseen etikettiin.

– Se on nimittäin yhä voimassa ja sen mukaan tennarit eivät kuulu juhla-asuun. Ne eivät ole salonkikelpoiset läheskään kaikissa maissa eivätkä meilläkään kaikissa tilaisuuksissa.

Esimerkiksi hääkutsuun voidaan liittää pukukoodi. Jos toiveena on tumma puku, tulija on sidottu etikettiin. Jos toivetta ei ole määritelty, luvassa on sekalaista pukeutumista.

Valonen sanoo kohottavansa yhä kulmiaan, kun näkee tumman puvun kanssa valkoiset tennarit.

Vaikka tennarit ovat yleistyneet juhlapukeutumisessa, saavat tumman puvun kanssa puetut valkoiset lenkkarit tapakouluttaja, tietokirjailija Helena Valosen hämmästelemään. Pauliina Jaakkola haastattelee.

Oletko havainnut arki- ja juhlatyylien sekoittumista? Milloin sekoittuminen on tervetullutta, milloin loukkaavaa? Osallistu keskusteluun.