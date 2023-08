Muovin palojen takia takaisin vedetyt pakastemansikat saattavat päätyä hilloksi

Sotkamolainen Arctic International on vetänyt takaisin pakastemansikoita. Yhtiön mukaan kyseessä on muutaman kymmenen tuhannen pussin erä.

Sotkamolainen marjayritys Arctic International ilmoitti viime viikon lopulla pakastemarjojen takaisinvedosta.

Pakastemarjapaketeista oli löytynyt muovin palasia, jotka ovat peräisin mansikoiden sadonkorjuussa käytetyistä muovilaatikoista.

Yhtiön toimitusjohtaja Janne Naapanki ei halua arvioida, kuinka isoista summista on kysymys. Hänen mukaansa kyseessä on muutaman kymmenen tuhannen pussin erä, jonne muovinkappaleita on voinut joutua.

– Muovinkappaleita on siis mahdollisesti muutamassa pussissa. Kyseessä on varotoimenpide, Naapanki summaa.

Naapankin mukaan yrityksellä on vakuutus takaisinvetojen varalle.

Pakastemarjoja on ollut myynnissä usealla eri tuotemerkillä vähittäiskaupoissa koko maassa. Takaisinvetoon kuuluu pakastemarjatuotteita Pirkalta, Menulta, Marjexilta ja Lidliltä. Kauppaketjujen pakasteet palautuvat sotkamolaiselle marjayritykselle.

Palautuessaan marjat eivät joudu roskiin vaan niiden kelpoisuus elintarvikkeena tutkitaan. Marjat, joissa ei ole muovia, menevät tuotantoon.

– Ne katsotaan röntgenin kautta uudestaan, ja niistä, jotka ovat kierrätettävissä, tehdään luultavasti hilloa, Naapanki kertoo.

Kuluttajat, joilla on kyseiseen erään kuuluvia marjoja, voivat olla yhteydessä Marjexin tuotemerkin osalta yritykseen ja kauppaketjujen osalta suoraan kauppoihin. Tarkemmat tiedot tuotevedosta löytyy Ruokaviraston sivuilta.