Ihmiskauppajuttu siirtyy alkusyksystä syyttäjälle – myös ministeriön virkamiestä epäillään yhä rikoksista

Marjayrittäjien varoja on tällä hetkellä takavarikossa yli puolentoista miljoonan euron arvosta. Epäiltynä on yhteensä neljä suomalaista ja yksi Thaimaan kansalainen.

Keskusrikospoliisin esitutkinta thaipoimijoiden törkeästä ihmiskaupasta on viimeistelyvaiheessa.

Tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Teemu Mäntyniemen mukaan tutkinta on edennyt hyvin.

– Esitutkintamateriaalia kasataan esitutkintapöytäkirjaksi, joka on tarkoitus saada syyttäjälle syyteharkintaan alkusyksystä, Mäntyniemi sanoo.

Poliisi kertoi viime joulukuussa epäilevänsä yhteensä viittä eri henkilöä törkeästä ihmiskaupasta. Neljällä heistä on Suomen kansalaisuus.

Epäiltyinä ovat muun muassa Polarican entinen toimitusjohtaja Jukka Kristo ja työ- ja elinkeinoministeriön korkea-arvoinen virkamies, hallitusneuvos Olli Sorainen. Kristoa epäillään vuosina 2020–2022 tapahtuneesta törkeästä ihmiskaupasta ja Soraista muun muassa törkeästä lahjusrikoksesta.

KRP tiedotti viime vuoden lopulla rikostutkinnan koskevan kahta eri marja-alan yritystä. Se ei silti ole vahvistanut rikoksesta epäiltyjen henkilöiden nimiä. Polarica itse tiedotti tapauksesta viime syksynä.

Omaisuutta takavarikossa yli puolitoista miljoonaa euroa

Käräjäoikeus määräsi keväällä Jukka Kriston omaisuutta pantavaksi takavarikkoon tarkalleen 1 050 497,15 euron arvosta yhteisvastuullisesti Kriston thaimaalaisen liikekumppaninsa kanssa. Samoihin aikoihin Lapin käräjäoikeus määräsi myös toisen marjayrityksen, Kiantaman toimitusjohtajan Vernu Vasunnan henkilökohtaista omaisuutta takavarikkoon 473 821,35 euron arvosta yhteisvastuullisesti saman thaimaalaisen liikekumppanin kanssa.

Luvut käyvät ilmi Lapin käräjäoikeuden huhtikuun lopussa antamista päätöksistä.

Kiantama tai sen toimitusjohtaja eivät ole vahvistaneet epäilyjä, mutta thaimaalaiset ministeriöt sen sijaan ovat nostaneet yhtiön nimen esille.

Poliisi epäilee, että thaimaalaisia on erehdytetty, riistetty ja että he ovat joutuneet pakkotyötä muistuttaviin olosuhteisiin. Poimijat ovat olleet riippuvaisessa asemassa marjayritykseen, ja heitä on majoitettu heikoissa olosuhteissa. Mäntyniemen mukaan tutkinnassa on tunnistettu noin 150 ihmiskaupan uhria.

Asianomistajien määrä tarkentuu vielä esitutkinnan edetessä.

Juttukokonaisuus on laaja ja materiaalia on todella paljon. Teemu Mäntyniemi, rikosylikomisario, KRP

Kaikki epäillyt syyteharkintaan

KRP:n tiedostuslinja jutussa on ollut niukka.

Mäntyniemen mukaan tutkinta on etenemässä syyttäjälle kaikkien epäiltyjen osalta.

Esitutkinnassa päänimikkeenä on törkeä ihmiskauppa. Rikosnimikkeitä voi Mäntyniemen mukaan tulla myös lisää.

– Tutkinnan edetessä rikosnimikkeet tarkentuvat ja niitä voi tulla lisää, kun materiaalia käydään huolella läpi. Joka tapauksessa juttukokonaisuus on laaja ja materiaalia on todella paljon.

Takavarikot täytyy uusia elokuun loppuun mennessä

Toukokuussa langetetut käräjäoikeuden vakuustakavarikot ovat voimassa toistaiseksi, kunnes niistä toisin määrätään.

Tuomioistuimen on kuitenkin kumottava vakuustakavarikko, jollei syytettä nosteta neljän kuukauden kuluessa päätöksen antamisesta. Määräaika Kriston, Vasunnan ja heidän thaimaalaisen liikekumppaninsa osalta päättyy elokuun lopussa.

Tuomioistuin voi pidentää takavarikkoa enintään neljällä kuukaudella kerrallaan, mikäli tutkinnanjohtaja tai syyttäjä sitä pyytävät viimeistään viikkoa ennen määräajan päättymistä.