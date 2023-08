Festarikesä ei suinkaan ole ohi – tässä poimintoja elokuun tarjonnasta

Epäjohdonmukaisten tanssiaiset, Kuusamo (2.–5.8.)

Ennakkotietojen perusteella tämä saattaa olla se 2020-luvun kesäfestivaali, josta puhutaan vielä vuosikymmenten kuluttua. Nimeään myöten persoonallinen festivaali, Epäjohdonmukaisten tanssiaiset, tarjoilee liudan bändejä, joita ei valtavirtafestivaalien päälavoilla nähdä. Ja juuri siksi Rukajärven hylätyllä golfkentällä saatetaan kokea jotain, mikä ei muualla olisi edes mahdollista.

Lavalle nousevat muun muassa yhdysvaltalainen The Brian Jonestown Massacre, Radiopuhelimet, Desert Planet, Jaakko Laitinen & Väärä raha ja libyalainen Ahmed Fakroun.

Keskiviikkona alkaneen tapahtuman tuotannosta vastaa Kuusamossa syntynyt Mikko Levón, joka on aiemmin järjestänyt muun muassa Ilmiö- ja H2Ö-festivaaleja Turussa.

Avaa kuvien katselu Radiopuhelimet esitti Hailuoto 2 -kappaleen Ylen kameroille vuonna 2019. Kuva: Sami Hahtala/Yle

Weekend Festival, Espoo (4.–5.8.)

Tulevan viikonlopun voi tanssia läpi myös elektronisen musiikin tahdissa, kun Vermon Tapahtumapuistossa järjestettävällä Weekend Festivalilla nähdään dj-tähtiä maailmalta ja Suomesta.

Lavalle nousevat muun muassa ranskalaiset David Guetta ja Kavinsky, norjalainen Alan Walker ja hollantilainen Martin Garrix. Suomalaisista show'ta pyörittävät muun muassa Orkidea, Orion ja Milla Lehto.

Tunnelmaan voi virittäytyä Yle Areenasta löytyvällä Nordic Beats -dokumenttisarjalla, joka käy läpi konemusiikin historiaa Pohjoismaissa:

Depeche Mode, Helsinki (8.8.)

The Guardianin arvion perusteella Depeche Mode ei ole keväällä alkaneella maailmankiertueella jäähdyttelemässä.

Sen sijaan show ja musiikki ovat saaneet tummanpuhuvia, kuoleman kanssa flirttailevia sävyjä, jota keväällä julkaistu albumi Memento Mori osaltaan tukee.

Aihe iski vasten yhtyeen kasvoja, kun sen kolmas alkuperäisjäsen Andrew Fletcher kuoli kuusikymppisenä viime vuonna. The Guardianin kriitikon mukaan laulaja Dave Gahanin karisma on tallella. Kuoleman ytimessäkin hän pursuaa elämää.

Avaa kuvien katselu David Gahan on Depeche Moden valovoimainen laulaja. Kuva: Ben Kriemann / AOP

Aura Fest, Turku (11.–12.8.)

Aura Fest tarjoilee yhdistelmän elektronista tanssimusiikkia, räppiä ja poppia. Kupittaanpuistossa esiintyvät muun muassa Abreu, Mikael Gabriel ja Gettomasa. Ulkomailta paikalle saapuu edm-tähti, hollantilainen Tiësto.

Flow Festival, Helsinki (11.–13.8.)

Suvilahteen levittäytyvä Flow Festival luottaa totutusti monipuoliseen ohjelmistoon. Tapahtumassa esiintyvät muun muassa Lorde ja Christine and the Queens sekä Suede ja Blur, joka on keikoille muutaman vuoden tauon jälkeen palattuaan kerännyt ylistäviä arvioita kotimaassaan Britanniassa. Bändin heinäkuussa julkaisema levy The Ballad of Darren nousi Britanniassa listaykköseksi.

Avaa kuvien katselu Blur esiintyi Provinssissa vuonna 2013. Kuvassa laulaja Damon Albarn. Kuva: Ann-Catrin Granroth / Yle

JVG, Helsinki (12.8.)

Suomen suosituin räppikaksikko JVG kertaa menestystarinaansa Vuodet ollu tuulisii -suurkonsertissa Helsingin Olympiastadionilla. Aiemmin tänä vuonna julkaistiin samanniminen dokumentti, joka käy läpi bändin vaiheita. Konsertissa luvassa on suurimpien hittien lisäksi harvemmin livenä kuultuja kappaleita.

Blockfest, Tampere (18.–19.8.)

Blockfest on vuosien varrella tuonut Tampereen Ratinalle räpin kansainvälisiä superstaroja. Tällä kertaa festivaalin pääesiintyjinä nähdään atlantalaisräppäri Playboi Carti, joka tarjoilee varta vasten Blockfesteille suunnitellun show'n sekä yli 35 miljoonaa albumia urallaan myynyt räppäri Akon.

Raasepori Festival, Tammisaari (18.–19.8.)

Kaksikielisen festivaalikokemuksen tarjoaa Tammisaaren keskustassa Stallörinpuistossa juhlittava Raasepori Festival. Ohjelmistossa on nostalgisia vivahteita, kun esiintymässä ovat muun muassa Jore Marjarannan luotsaama Guitar Slingers, ruotsalaisyhtye Gyllene Tider ja Carola sekä brittiläiset Bonnie Tyler ja 1974 Abba Tribute.

Avaa kuvien katselu Bonnie Tyler esiintyi Down By The Laiturissa kesällä 2019. Kuva: DBTL/Valtteri Hentilä

Kaija Koo, Helsinki (19.8.)

Kaija Koo tarjoilee tänä vuonna vain yhden keikan, ja konsertin kokoluokka on sen mukainen. Soolouransa 1980-luvulla aloittanut pop- ja iskelmätähti esittää sukupolvia yhdistäviä hittejään Helsingin Olympiastadionilla.