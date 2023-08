Teboil-kauppias luottaa, että boikotti on laantumassa – nyt alaa kurittaa heikentynyt ostovoima

Teboil-kauppiaat ovat selvinneet boikotista muun muassa paikallisuuden voimin. Seuraavaksi on löydettävä asiakkaille juuri oikeanlaiset palvelut kiristyneessä taloustilanteessa.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sitä seurannut boikotti venäläisomisteiseen öljy-yhtiö Teboiliin näkyivät viime vuonna suomalaisten Teboil-yrittäjien arjessa. Moni heistä joutui nopeasti ahtaalle.

Teboil Pirkkalan kauppias Karri Lehtinen sanoo uskovansa varovaisesti, että boikotti on jo laantumassa.

– Oma tunne asiasta on, että se on ehkä pikkaisen laantumaan päin. Ei se tietystikään loppu ole, kun koko Suomen kansa on ollut tietoinen asiasta sodan alusta alkaen.

Lehtisen mukaan viime kuukaudet ovat olleet haasteita täynnä.

– En osannut edes kuvitella, kuinka boikotti lähti leviämään kulovalkean lailla. Toimintaamme ja etiikkaamme kyseenalaistettiin, saimme jopa uhkailuviestejä.

Tarkkaa määrää jaloillaan äänestäneistä Lehtisellä ei ole antaa. Kauppias muistuttaa, että omatkin kädet ovat sidotut.

– Me teemme parhaamme sen suhteen, mitä pystymme. Sen enempää me emme voi vaikuttaa, ja varsinkaan tähän lippuun, jonka alla tätä huoltoasemabisnestä tehdään.

Pitkä työrupeama tukena

Boikotti herätti monissa myös vastakkaista ajattelua, mikä sekin on näkynyt Pirkkalan Teboilin asiakaskunnassa.

– Meille on tullut uusia asiakkaita sellaisista, jotka ärsyyntyivät boikottisyytöksistä, eli liikennettä on ollut toisinkin päin.

Karri Lehtinen uskoo, että pärjäämistä on helpottanut myös laaja asiakaskunta.

– Siksi boikotti ei ehkä osunut meihin niin pahasti kuin isoihin liikenneasemiin.

Avaa kuvien katselu Teboil Pirkkalan kauppias Karri Lehtinen uskoo paikallisuuden voimaan. Kahvin juomiseen ei inflaatio ole ainakaan vielä Pirkkalassa vaikuttanut. – Aamukahvi on semmoinen rutiini, että kun siihen rytmiin on tottunut, niin kyllä se kahvikuppi meidänkin asiakkaille tarttuu linjastosta mukaan. Kuva: Oskari Räisänen / Yle

Perheellä on pitkät perinteet yritystoiminnassa. Sekin on auttanut kurimuksessa.

– Meillä on valttina se, että on tehty tätä touhua kahdessa polvessa 40 vuotta. Jos ei paikallisella tasolla oltaisi näin pitkään toimittu, kyllä tässä varmaan muita hommia olisi jo katseltu.

Suomessa tarvitaan autoa

Teboil-kauppiaiden yhdistyksestä kerrotaan, että boikotin vaikutus vaihtelee liikepaikoittain. Sen tarkka mittaaminen on silti nyt vaikeaa.

– Koko toimiala on tällä hetkellä aika haastavassa tilanteessa. Hinnat ja korot ovat nousseet ja ihmisten ostokäyttäytyminen muuttunut, yhdistyksen puheenjohtaja Janne Hämäläinen sanoo.

Hän toimii itse myös yrittäjänä Teboil Siilinhovissa Siilinjärvellä.

Avaa kuvien katselu Teboil-kauppiaiden yhdistyksessä ennustetaan, että kilpailu kiristyy tulevaisuudessa muun muassa uusien ravintolatoimijoiden myötä. Kuvassa Aitolahden Teboilin lounastajia lokakuussa 2021. Kuva: Outi Parikka/ Yle

Ostovoiman heikkeneminen on näkynyt myös Pirkkalan Teboililla. Pitkien välimatkojen maassa huoltamopalveluille kuitenkin riittää kysyntää.

– Kyllä siihen jostakin aina se raha niin sanotusti tuntuu löytyvän, Karri Lehtinen sanoo.

Oikea palvelu oikeassa paikassa

Janne Hämäläisen mukaan yksi tällä hetkellä Teboil-kauppiaita mietityttävä asia on oikeanlaisten palveluiden kehittäminen. Toimipaikan pitää pystyä sopeutumaan ympäristöönsä.

– Tulevaisuudessa täytyy miettiä, mitä palveluja on milläkin asemalla. Kilpailu kiristyy ja tulee uusia ravintolatoimijoita. Nyt on tärkeää löytää oma juttunsa muuttuneessa toimintaympäristössä.

Korona- ja boikottikurimuksen kokenut Karri Lehtinen näkee jo valoa tunnelin päässä. Aallon pohjalta lähdetään toivottavasti kohta jo ylöspäin.

– Harras toive on, että päästäisiin niin sanotusti normaalille eli ennen koronaa olevalle tasolle.