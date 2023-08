Turkisala kestää, uskoo liiton tutkimusjohtaja – huoli ja stressi on tarhoilla kuitenkin kova

Ruokavirasto linjasi tiistaina, että kaikki minkit lopetetaan tarhalta, jolla on todettu lintuinfluenssaa. Kuvituskuva.

Lopetuspäätös on tehty toistaiseksi 50 000 eläimestä. Yksittäiselle tilalle tilanne on vakava, mutta liitto uskoo, että kokonaisuudessaan ala kestää. Tuotanto liikkuu miljoonissa eläimissä.

Lintuinfluenssan leviäminen turkistarhoilla aiheuttaa pelkoa ja huolta tarhaajien keskuudessa, sanoo Suomen turkiseläinten kasvattajain liiton tutkimusjohtaja Jussi Peura.

– Kyllähän tämä on raskas tilanne. Tuottajilla, joilla tilanne on päällä, on vielä raskaampaa. Ne joiden tarhalla ei virusta ole, pelkäävät ja pyrkivät tekemään kaikkensa, että tilanne ei menisi huonoksi.

Peura muistuttaa, että alla on myös korona-aika, josta kuitenkin selvittiin ilman tartuntoja.

Tartuntoja on toistaiseksi varmistettu 20 tilalla Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Uusia tiloja listalle ei ole tullut viime tiistai-illan jälkeen.

– Joistain tiloista odotetaan vielä tietoja. Nyt seurataan ja toivotaan parasta, että tilanne alkaisi helpottaa.

Toistaiseksi lopetuspäätös on tehty 50 000 eläimestä, joukossa sekä minkkejä että kettuja.

Yksittäisiä tarhoille tilanne on vakava, mutta koko alan näkökulmasta kyse on kuitenkin pienestä osasta tuotantoa, sanoo Peura Svenska Ylelle.

– Tämä vaikuttaa tuotantoon tänä ja ehkä ensi vuonna, mutta uskon, että ala selviää.

Suomessa tuotetaan Peuran mukaan alle miljoonaa minkkiä ja kettuja ja supikoiria suunnilleen saman verran.

Lopettaminen vie pitkän ajan työn tulokset

Turkistuottaja voi hakea korvausta eläimistä, jotka lopetetaan viranomaisen hallintopäätöksellä, mutta lopettaminen vie mennessään koko eläinkannan lisäksi myös pitkään tehtyä jalostustyötä.

Ruokavirasto linjasi tiistaina, että tarhalta, jossa virusta on havaittu, lopetetaan kaikki minkit. Sen sijaan ketun ja supikoiran osalta päätökset tehdään tapauskohtaisesti.

Tämä johtuu siitä, että minkki on herkkä sairastumaan sekä ihmisten että lintujen influenssatyyppien aiheuttamiin tartuntoihin. Siten se voi toimia muita nisäkkäitä tehokkaammin lintuinfluenssan väli-isäntänä, jossa influenssavirus voi muuttua paremmin ihmisiin tarttuvaan muotoon.

Korona-ajan suojausoppia jalostettu

Liitto keskittyy nyt tartuntojen ja tuottajien ohjeistamiseen tarhojen suojaamisessa ja riskien minimoimisessa.

Ihmisten suojaaminen on Peuran mukaan ykkösasia, ja sitä tehdään pitkälti korona-ajan opeilla: käytössä ovat haalarit, suojakäsineet, -kengät, päähineet, maskit ja nyt myös suojalasit.

Tiloilla tärkeintä on estää lintujen pääsy kontaktiin turkiseläimen tai rehun kanssa. Siihen on monia keinoja, kuten lintuverkot, siimat ja pelottelukarkottimet.