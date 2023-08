Pääministeri Petteri Orpo perhevapaakorvausten leikkauksista: Toimii tietyiltä osin väärään suuntaan

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) myöntää, että naisten asema saattaa heiketä perhevapaakorvauksien leikkausten myötä.

Hallitus aikoo laskea naistyöntekijän työnantajalle maksettavaa perhevapaakorvausta nykyisestä 2 500 eurosta 1 500 euroon.

– Kysymys on kertakorvauksesta, joka maksetaan työnantajalle. Toivon, että tuhannen euron leikkaus ei vaikuta negatiivisesti. Tämä on osa laajoja säästötoimia, mutta toivon sen olevan kohtuullinen, Orpo muotoilee aluksi.

Perhevapaakorvaus kattaa kustannuksia, joita naispuolisen työntekijän vanhemmuudesta aiheutuu työnantajalle. Korvausta maksetaan tällä hetkellä eniten naisvaltaisille aloille.

Orpo: Leikkaus korjattava muilla toimilla

Esimerkiksi Palvelualojen ammattiliitto (PAM) on huolissaan siitä, että naisten asema rekrytointitilanteissa heikkenee leikkauksen myötä entisestään.

Orpo tunnistaa huolen, mutta uskoo, että vaikutukset jäävät pieniksi.

– Kertakorvauksen leikkaus toimii kyllä pieniltä osin väärään suuntaan, mutta korjataan se muilla toimin.

Muita toimia ovat pääministerin mukaan esimerkiksi hallitusohjelman kirjaukset työelämäsyrjinnän vähentämisestä. Se lisää tasa-arvoa ja myös vahvistaisi naisten työmarkkina-asemaa.

– Hallituksen työllisyyspolitiikan linja on, että me teemme uudistuksia, joilla työn vastaanottaminen on aina kannattavaa. Se, että äitien kannattaa lähteä myös töihin ja perhevapaita pidettäisiin tasa-arvoisemmin, parantaa naisten työmarkkina-asemaa ja heidän urakehitystään, sekä eläkekertymää.