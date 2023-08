“Sota voi kestää vuosia ilman Ukrainan merkittäviä läpimurtoja” – asiantuntijan arvio sodasta on nyt synkkä, ja tilanteen näkee kartoista

Venäjä on valmistautunut Ukrainan vastahyökkäykseen hyvin huolellisesti, ja Ukrainan vastahyökkäys on edennyt hitaasti. Venäjän valmistautumisen näkee satelliittikuvista.

– Kuvissa näkyy venäläisten viime syksystä asti valmistelema puolustus Zaporižžjan suunnalla, arvioi Ukrainan sotaa seuraava asiantuntija John Helin Ylelle.

Karttakuvissa näkyy myös, kuinka syvälle kaivettuja ja laajoja nämä venäläiset valmistelut ovat. Helinin mukaan esimerkiksi miinoja on käytetty paljon.

Tässä jutussa esittelemme karttojen avulla Venäjän valmistautumista Ukrainan vastahyökkäykseen.

Alla olevassa kartassa näkyvät punaisella korostetut alueet ovat Venäjän puolustusasemia.

Karttalähteet: Deepstatemap.live.

Vastahyökkäys on jatkunut jo pian kaksi kuukautta, eikä Ukraina ole edennyt sinä aikana kuin joitain kilometrejä.

Helinin mukaan karttakuvien perusteella voi tulkita, että Venäjän juoksuhautojen tarkoituksena on pysäyttää Ukrainan eteneminen.

Karttadata on hänen mukaansa kerätty avointen lähteiden tiedustelun ja satelliittien kautta. Niissä näkyvät Helinin mukaan suurimmat venäläiset puolustuslinjat, joissa on niin kutsuttuja lohikäärmeenhampaita, panssarivaunukaivantoja ja venäläisiä juoksuhautoja.

Helinin mukaan nämä ovat venäläisille tyypillinen, laaja lähestymistapa puolustukseen.

Avaa kuvien katselu Rivissä betonisia pyramidin muotoisia panssariesteitä, joita kutsutaan lohikäärmeenhampaiksi. Kuva: Zoonar GmbH / Alamy/All Over Press

– Satelliittikuvissa ei näy ehkä se korostunein venäläinen puolustusvalmistelu, eli miinakentät. Niitä on vaikea havainnoida ilmasta käsin.

Lähempänä etulinjaa Venäjän joukot ovat Washinton Postin mukaan rakentaneet linnoituksia 50 kilometrin pituiselle moottoritielle, joka yhdistää miehitetyt Polohyn ja Tokmakin kaupungit.

Alla olevassa kartassa voi nähdä Tokmakin kaupungin puolustuksen. Ukraina yrittää puskea Asovanmerelle päin, jossa linjalla olisi Tokmak ja Melitopol.

Karttalähteet: Deepstatemap.live.

Helinin mukaan myös esimerkiksi Melitopolin kaupungin ympärillä näkyy hyvin se, että Ukrainan läpimurtoa moottoritietä pitkin on pelätty.

Kesän aikana olemme nähneet, mitä Venäjä aikoo, sanoo John Helin.

– Se selvästi pitää kiinni näistä valloitetuista alueista, jotka se sai viime vuoden alussa. Rintamalinja on ollut staattinen siitä asti.

– Venäjä on saanut puoli vuotta valmistella puolustusta sillä alueella, ja puolustus on onnistunut. On epätodennäköistä, että näemme Ukrainan läpimurtoja tämän kesän aikana.

Avaa kuvien katselu Ukrainan sotaa seuraava asiantuntija John Helin. Kuva: Paavo Jantunen / Yle

”Ukraina ei olekaan modernin sodan mestari”

John Helin uskoo, että Ukraina tuskin tulee lähiaikoina saamaan merkittäviä hyökkäysläpimurtoja. Aikaa voi kulua kauankin.

– Vaikealta tämä hyökkäys näyttää kokonaisuudessaan. Ukraina ei olekaan modernin sodan mestari, jollaiselta se näytti kevään 2022 jälkeen.

Helinin mukaan moni tuntuu aidosti odottavan Ukrainan juoksevan Venäjän puolustusasemien läpi. Tosiasiassa tilanne on haastava.

– Tämä sota voi kestää vuosia ilman että Ukraina saa merkittäviä hyökkäysläpimurtoja. Tämä on ikävä ajatus, mutta keskustelu, jota pitäisi käydä julkisesti, Helin sanoo.

Alla olevassa videografiikassa voi nähdä puolustusasemia E 58-moottoritien varrella.

Karttalähteet: Deepstatemap.live.

Voiko Helinin mielestä Venäjä suunnitella uutta suurhyökkäystä?

Vaikka Venäjä on huolellisesti linnoitettujen asemiensa avulla onnistunut estämään Ukrainan läpimurron, eivät mitkään merkit viittaa tällä hetkellä siihen, että Venäjä olisi itse aloittamassa uutta suurhyökkäystä Ukrainassa.

– Venäjä varmasti valmistautuu vastahyökkäyksiin alueella, mutta Venäjällä ei ole tällä hetkellä suurhyökkäyskykyä. Joukot on sidottu puolustukseen ja reservejä ei ole valtavaa määrää.

Valmistelu kertoo Helinin mukaan siitä, että Venäjä uskoo olevansa puolustuskannalla tässä vaiheessa sotaa.

