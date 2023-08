Ovatko nämä kyltit vain ”verorahojen haaskausta”? Ratikkatyömaan pienellä printatut opastetaulut sapettavat sisustusyrittäjää

Ratikkatyömaa on muuttanut Tampereen Hiedanrannan ja Lentävänniemen liikennejärjestelyjä yli vuoden ajan. Lentävänniemeen vievän ratikkaraiteen työmaan keskellä kaipaillaan menetettyjä parkkipaikkoja ja selkeämpiä opasteita. Video: Matias Väänänen / Yle

Ratikkatyömaa on myllertänyt tutut kulkureitit Länsi-Tampereella. Tampereen Hiedanrannassa ja Lentävänniemessä liikkumista ohjaavat aidat työmaiden varrella. Alueilla on eletty raitiotien rakennustöiden keskellä nyt reilun vuoden ajan. Tällä hetkellä töitä tehdään kaikilla alueen raitiotiekaduilla. Ratikkaliikenteen on tarkoitus alkaa Lentävänniemeen vuoden 2025 alussa.

Osa Tampereen Hiedanrannan ja Lentävänniemen yrittäjistä on sitä mieltä, että työmaa on vaikuttanut heidän toimintaansa. Kivijalkaliikkeiden yrittäjien mukaan harmia on aiheutunut esimerkiksi pysäköintipaikkojen poistumisesta tai opasteista.

Maria Tervaoja uskoo, että liikkeen eteen tuleva ratikkapysäkki tuo varmasti lisää asiakkaita. Hän toivoo, että suojeltu rakennus pääsee silloin paremmin oikeuksiinsa.

Sisustus Severiinan yrittäjä Maria Tervaojan mukaan asiakkaiden on vaikea löytää perille liikkeeseen työmaan vuoksi. Liikevaihtoon ja kävijämääriin ratikan rakentaminen on hänen mukaansa vaikuttanut, vaikka määrää on vaikea arvioida.

Tervaoja ei tiedä, kuinka monta asiakasta on luopunut leikistä, kun ei ole löytänyt perille. Yrittäjä on kaupungin luvalla lisännyt myös oman opasteen kadun risteykseen.

– Totta kai sillä on vaikutusta, jos asiakkaat eivät löydä perille.

Yrittäjä Maria Tervaoja toivoisi opastekyltteihin suurempaa tekstiä, jotta autoilijatkin löytäisivät perille.

Tervaoja pitää muutama kuukausi rakennustöiden aloittamisen jälkeen kadun varteen tuotuja opastetauluja verorahojen haaskauksena.

– Teksti on niissä liian pientä ja ne ovat sellaisissa paikoissa, ettei niistä ole mitään hyötyä.

Vain vähän palautetta rakentajalle ja yrittäjäyhdistykselle

Paikallisista yrityksistä osa kuuluu Lielahden yrittäjiin. Yhdistyksen puheenjohtaja Hannu K. Mattila sanoo, että heidän jäsenyrityksistään on kantautunut vähän negatiivista palautetta ratikkatyömaasta.

– Jonkin verran on ollut mainintaa kylteistä, että opasteet eivät ole kunnossa. Myös parkkipaikkojen puutteesta on tullut palautetta. Näitä asioita on varmasti syytä tarkastella.

Mattila ei osaa sanoa, kuinka paljon alueen yrittäjien kassavirtaan työmaa on mahdollisesti vaikuttanut.

– Ainoastaan olen kuullut eräältä hallituksen jäseneltä, että tällaisestä on ollut puhetta.

Lielahden yrittäjien puheenjohtaja Hannu K. Mattila toivoo, että yrittäjäyhdistykseen oltaisiin yhteydessä, mikäli toiveita on esimerkiksi tiedonkulusta.

Tampereen raitiotien viestintäsuunnittelija Henna Puisto kertoo kiertäneensä kaikki Lentävänniemen kivijalkaliikkeet ennen töiden aloitusta ja kuulleensa yrittäjien huolia katutöiden vaikutuksista.

– Aiemmista rakennusvaiheista opimme, että on tärkeää luoda tiiviit yhteydet yrittäjiin heti suunnitteluvaiheessa ja kerätä kaikilta ajantasaiset yhteystiedot. Lentävänniemessä olemme pitäneet alueen yrittäjille myös monta infoa.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun tamperelaiset yrittäjät kritisoivat ratikkatyömaita. Hämeenkadun ja Kalevan yrittäjät toivat huolensa esiin väen vähenemisestä, kun työmaa oli alueilla käynnissä.

Paikkipaikkoja poistettu lähes 90

Raitiotien rakentaminen on edellyttänyt pysäköinnin poistamista etenkin Federleynkadun itäpäässä. Tampereen kaupungin mukaan alueelta on poistunut yhteensä 86 autopaikkaa, joista muutama tulee takaisin, kun rakennustyöt valmistuvat.

Federleynkadulla sijaitsevan parturi-kampaamo Lumikin asiakaskuntaa ratikkatyömaa on harventanut ja syyksi omistaja Minna Lindfors arvioi juuri pysäköintipaikkojen puutteen.

Minna Lindforsin mukaan kaikkia parturi-kampaamon kuluja pitää karsia, että rakennusajasta päästään yli.

Etenkin ilta-aikaan tyhjien ruutujen löytäminen on hankalaa.

– Asiakkaita on jäänyt pois, kun ei löydy parkkipaikkaa. Kyllä tämä vaikuttaa liiketoimintaan, Lindfors sanoo.

K-market Lentävänniemen kauppiaana reilu vuosi sitten aloittaneen Ida Lehmuksen mukaan asiakkaiden lisäksi tavarantoimittajat ovat välillä epätietoisia ajoreiteistä.

– Kysytään esimerkiksi sitä, mahtuvatko isot rekat kääntymään täällä. Onneksi kaikki tavara on saatu perille.

"Vaikuttaahan se, kun liikennejärjestelyt muuttuvat ja parkkipaikkoja vähenee", sanoo kauppias Ida Lehmus. Silti hän uskoo, että lähikauppaan kyllä löydetään.

Lehmuksen mukaan asiakkailta tulee silloin tällöin palautetta alueen epäsiisteydestä, parkkipaikoista ja toiveita siitä, että olisipa työmaa jo valmis.

– Olen saanut sellaisen kuvan, että alueen muilla yrittäjillä on ollut vaikeampaa.

Rakentaminen kestää vielä reilun vuoden

Liikennejärjestelyjä on luvassa alueella vielä ainakin vuonna 2024. Niitä muutetaan rakentamisen edetessä, mutta järjestelyt eivät poistu alueelta vielä seuraavilla rakentamiskausilla.

Federleynkadulla ja Kehyskadulla työt painottuvat nyt kivi- ja vihertöihin, asfaltointeihin ja ajolankatöihin. Työt etenevät aikataulussa. Ensi vuonna tehdään suurimmalta osin vähemmän häiritseviä, teknisiin järjestelmiin ja ajolankoihin liittyviin töitä.

– Lielahdenkadulla, Halkoniemenkadulla ja Pyhällönpuistossa on vielä edellisten työvaiheiden lisäksi raidetyöt käynnissä, Tampereen raitiotien viestintäsuunnittelija Henna Puisto sanoo.

Liikennejärjestelyjä on luvassa alueella vielä ainakin vuonna 2024. Järjestelyjä muutetaan rakentamisen edetessä, mutta ne eivät poistu alueelta vielä seuraavilla rakentamiskausilla.

