Tokmanni sinetöi ruotsalaisen halpakauppaketjun oston – seurauksena päivittää näkymiään ylös

Tokmannin ostama Dollarstore on yksi Ruotsin suurimmista halpakauppaketjuista.

Tokmanni tiedottaa saaneensa tänään päätökseen yrityskaupan Ruotsin johtavan halpakauppaketjun Ahlberg-Dollarstore AB:n sekä Ahlberg Dollarstore ApS:n ostamisesta. Tokmanni osti 100 prosenttia Storsjöbygdens Kapitalförvaltning AB:n osakekannasta.

Dollarstore on yksi Ruotsin suurimmista halpakauppaketjuista. Ruotsissa on yhteensä 130 myymälää ja Örebrossa sijaitseva keskusvarasto. Yhtiöllä on kaksi myymälää myös Tanskassa, jonne yhtiö laajentui viime vuonna brändinimellä Big Dollar.

Kauppahinnaksi muodostui 2,028 miljardia Ruotsin kruunua eli noin 172,8 miljoonaa euroa toteutuneella valuuttakurssilla.

Kaupan myötä Tokmanni päivittää tulosnäkymiään: Vuonna 2023 yritys ennustaa liikevaihdon olevan 1 370–1 440 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisen liikevoiton ennustetaan olevan 90–100 miljoonaa euroa.

Aikaisemmin helmikuussa Tokmanni ennusti liikevaihdon olevan 1 200–1 270 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liikevoiton olevan 85–100 miljoonaa euroa.

Tokmanni kertoi Dollarstoren yrityskaupasta heinäkuun alussa.