Valtion tuella on tehty jo tuhansia sähköautojen latauspisteitä – isännöitsijä moittii sääntöviidakkoa, rahanjakaja antaa varoituksen taloyhtiöille

Taloyhtiöiden innokkuus hakea valtion tukirahaa sähköautojen latauspisteille on ruuhkauttanut anomusten käsittelyn.

Päätöstä tuesta voi joutua odottamaan puoli vuotta.

Asunto-osakeyhtiöt voivat saada latauspisteiden rakentamiskustannuksiin enintään 35 prosenttia valtion pussista.

Heinäkuun loppuun mennessä ARA:n arvioitavaksi on toimitettu yhteensä 3 877 avustushakemusta sähköautojen latausinfraan. Päätöstä vaille on noin 750 hakemusta ja noin 650 odottaa käsittelyyn pääsyä. Jo käsittelyistä anomuksista 256 on hylätty.

Tähän mennessä saapuneiden hakemusten arvo ylittää jo käytössä olevat määrärahat.

Taloyhtiöt voivat lähettää edelleen hakemuksia, mutta avustuksen saanti ei ole varmaa, koska maan hallitus ei ole vielä päättänyt lisämäärärahasta tai jatkosta vuodelle 2024.

– Varmimmin taloyhtiö voi pilata mahdollisuutensa toimittamalla hakemuksen liian myöhään. Hakemus pitää olla ARAssa ennen kuin avustettavat toimenpiteet valmistuvat, kertoo ARA:n ylitarkastaja Kari Lappalainen.

– Avustukselle on erittäin suuri kysyntä, mutta jatkosta päätetään osana valtion budjettia eli tulevaisuus ratkeaa samassa tahdissa kuin mitä ensi vuoden budjetti muodostuu, Lappalainen sanoo.

Vuonna 2022 avustuksia sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen myönnettiin noin 600 taloyhtiölle ja 140 työnantajalle. Valtio tuki yli 14 000 latauspisteen rakentamista yhteensä 9,5 miljoonalla eurolla.

Latausinfraan myönnetään avustusta asuinrakennuksen omistaville yhteisöille ja niiden omistamille pysäköintiyhtiölle. Vuoden 2022 alusta avustusta on myönnetty myös työpaikoille asennettaviin latauslaitteisiin.

Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometriin keväällä 2023 vastanneista rivi- ja kerrostaloyhtiöistä yli 35 % suunnittelee latausinfran rakentamista seuraavalla viisivuotiskaudella

– Kyllä sille suuri tarve on. Jos ajatellaan vihreän siirtymän vaatimuksia ja aiotaan sähköautoilua lisätä, niin pullonkaula on edelleen latauspisteiden määrässä, sanoo Isännöintiliiton puheenjohtaja Toivo Korhonen.

Sähköautojen kysyntä notkahti

Autoalan tiedotuskeskus kertoi tiistaina, että sähköautojen kysyntä Suomessa on taittumassa.

Heinäkuussa ensirekisteröidyistä henkilöautoista noin 27 prosenttia oli täyssähköautoja.

– Tukiraha on enemmänkin julkisuuden politiikkaa kuin sähköautoilua kunnolla edistävää, sanoo Lahden seudulla toimivan Team-isännöinti oy:n hallituksen puheenjohtaja Reijo Mononen.

Hän pitää taloyhtiöiden kannalta hankalana nykytilannetta, jossa tukiehdot vaihtelevat vuodesta toiseen.

– Jos yhtenä vuonna on tehnyt hakemuksen ja sen käsittely venyy seuraavalle vuodelle, niin myöntämisperusteet voivat olla jo muuttuneet, Mononen kuvaa.

– Viiden vuoden aikana on ollut kolmet erilaiset tekniset ehdot, osin päällekkäin ja avustusprosenttiakin on ruuvattu useampaan kertaan, vahvistaa ARA:n Lappalainen.

Nopeiden ja suuritehoisten latausasemien rakentaminen edellyttää myös taloyhtiön sähköverkolta hyvää kuntoa.

Monosen mukaan tilanne onkin taittanut parin vuoden takaisen taloyhtiöiden suurimman innostuksen.

– Lisäksi suuritehoiset ja nopeat 11 kilowatin latausasemat ovat monen vanhan asuintalon sähköverkolle liian kuormittavia ja tarvittavat muutostyöt kalliita, Mononen sanoo.

Vuoden 2022 alusta avustuksen saaminen on edellyttänyt vain 11 kW:n latausasemien rakentamista.

– Markkinat sähkölatausasemien ympärillä ovat nyt melkoinen viidakko. Liikkeellä on kaikenlaista toimijaa ja teknologia ottaa nopeita harppauksia. Jopa isännöinnin ammattilaisten on vaikea arvioida, mikä olisi taloyhtiölle paras ratkaisu tässä ja nyt, summaa puolestaan Isännöintiliiton Korhonen.

Monissa taloyhtiöissä latauspisteiden rakentamista onkin perusteltu asunto-osakkeiden arvonnousulla, jos mahdollisessa myyntilanteessa ostaja on sähköautoilija.

– Vertaisin sitä jälkihissin asentamiseen eli taloyhtiön asuntojen arvo nousee tai ainakin säilyy paremmin. Nykyisen nihkeän asuntokaupan hetkellä latauspiste on hyvä lisävaltti, Korhonen sanoo.