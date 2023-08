Satu Rämö on kesän kirjakuningatar – näihin suosikkikirjoihin on tuhansien varausten jonot

Keväällä julkaistu, Satu Rämön kirjoittama Rósa & Björk on ollut kesän megahitti kirjastoissa ja kirjakaupoissa.

Rikosetsivä Hildur Rúnarsdóttir on hurmannut suomalaiset. Outo murha mystisissä maisemissa syrjäisillä vuonoilla on monen mielestä tämän hetken kiehtovinta luettavaa.

Kirjailija Satu Rämö ja hänen Islantiin sijoittuvan dekkarisarjan teokset Hildur sekä Rósa & Björk ovat megahittejä.

Keväällä ilmestynyt Rósa & Björk on pääkaupunkiseudun kirjastoissa kesän lainatuin aikuisten romaani.

Lisäksi teokseen on kirjastoissa pisin jono. Siihen on tällä hetkellä lähes 4300 varausta.

Myös Rämön aikaisempi dekkari, Hildur on lainaajien suosikki. Se on eniten lainattujen kirjojen listalla toisena. Siihenkin on jo lähes 4000 varausta.

Avaa kuvien katselu – Olen muuten kaikkiruokainen kaunokirjallisuuden suhteen, mutta en lue fantasiakirjoja, sanoo Töölön kirjaston vakioasiakas Ilmi Korhonen. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Lukijoita kiinnostaa myös opettaja Elna Suorajärven elämä.

Hänen kohtalostaan syrjäisen kylän kansankynttilänä kertoo turkulaiskirjailija Tommi Kinnunen viimeisimmässä romaanissaan Pimeät kuut. Sitä on lainattu kesä-heinäkuussa kolmanneksi eniten.

Kotimaisen kaunokirjallisuuden lainatuimpiin kuuluvat lisäksi Meri Valkaman Sinun, Margot sekä Enni Mustosen Kasvattitytär. Mustonen on Kirsti Mannisen kirjailijanimi ja hänen teoksiaan on myyty Suomessa jo yli miljoona kappaletta.

Avaa kuvien katselu – Ennen kirjastoista lainattiin kesäisin paljon matkaoppaita. Ei enää, koska tiedot löytyvät helposti netistä, keskustakirjaston johtaja Anna-Maria Soininvaara kertoo. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Kärjessä Haukio, Strout ja muut naiset

Erikoiskirjastovirkailija Tuukka Järvi-Liimatainen on poiminut tiedot kesän lainatuimmista ja varatuimmista kirjoista Helmet-kirjastojen lainausdatasta.

Helmet on pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen verkosto. Siihen kuuluvat Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastot.

Järvi-Liimatainen toteaa, että kirjallisuuden Finlandia-palkinnolla on aina suuri vaikutus kirjan suosioon.

Niin kävi myös viime vuoden Finlandia-palkintokirjalle. Iida Rauman Hävitys: Tapauskertomus -teokseen on pääkaupunkiseudun kirjastoissa yli kahdentuhannen varauksen jono.

– Kirjaa on hankittu kirjastoon satoja kappaleita, mutta se on erittäin haluttua lukemistoa edelleen, Järvi-Liimatainen sanoo.

Avaa kuvien katselu – Olen lukenut koko ikäni. Luen muun muassa dekkareita ja henkilökuvia, Ritva Hentola kertoo. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Tietokirjoista lukijoita kiinnostavat Jenni Haukion vuodet presidentin puolisona. Hänen kirjoittamansa Sinun tähtesi täällä on kesän lainatuimpia ja varatuimpia kirjoja.

Elizabeth Stroutin Voi William! sekä Delia Owensin Suon villi laulu ovat käännöskirjaillisuuden luetuimpia, samoin Lucinda Rileyn teokset.

Rileyn kirjoja on myyty maailmanlaajuisesti kymmeniä miljoonia kappaleita. Seitsemän sisarta -sarjan päätös, Atlas, Papa Saltin tarina on kirjastoissa kivunnut suosituimpien kesäkirjojen listalle.

Avaa kuvien katselu Lucinda Rileyn kuoleman jälkeen kirjan viimeisteli hänen poikansa Harry Whittaker. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Lukijat kaipaavat Miki Liukkosta

Kirjailija Miki Liukkosen (1989-2023) kuolema heinäkuussa vaikutti myös hänen kirjojensa kysyntään.

– Näkyi heti. Kaikki Liukkosen kirjat menivät heti lainaan. Niitä joutuu jonottamaan, Tuukka Järvi-Liimatainen vahvistaa.

Nyt jonotetaan jopa kirjoja, jotka eivät ole vielä edes ilmestyneet. Moneen syksyn uutuuskirjaan on kirjastoissa pitkä varausten jono.

Satu Rämön kirjojen ystävät ovat hoksanneet laittaa ajoissa varauksen Jakobista, joka ilmestyy vasta loppuvuodesta. Dekkarisarjan kolmanteen osaan on jo nyt lähes 3000 varausta.

Jonoa on myös Ruotsissa syntyneen, suomalaisen bloggaaja ja valokuvaaja Stella Harasekin esikoisromaaniin Pimeä aine. Tarina musiikista ja rakastumisen mahdottomuudesta ilmestyy syksyllä.

Myös toinen tulevan syksyn kirjauutuus, Miki Liukkosen postuumisti ilmestyvä, filosofis-humoristinen romaani Vierastila on yksi varatuimmista.

Tässä viisi Helmetin 18.7. varatuinta kirjaa. Mukana ei ole teoksia, jotka julkaistaan vasta myöhemmin tänä vuonna:

Avaa kuvien katselu

– Kesällä suomalaisia kiinnostavat viihde ja dekkarit, sanoo Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson.

Uutuusdekkareissa riittää valinnanvaraa.

Jännitystä kaipaavat saivat kesäluettavakseen jälleen uuden Jo Nesbøn. Norjalaiskirjailijan Pimeyden talo tuli markkinoille kesäkuussa.

Suomeksi ilmestyi myös psykologinen trilleri, yhdysvaltalaisen Colleen Hooverin Verityn varjo. Se on toinen menestyskirjailijan suomeksi käännetty teos.

Leena Lehtolaisen Pimeän risteys on aivan tuore uutuuskirja. Se on jo 16. osa suosittuun Maria Kallio -sarjaan.

Kirjakauppaliitto kokoaa kuukausittain Mitä Suomi lukee -tilaston myydyimmistä teoksista. Tuorein julkaistaan ensi viikolla.

Laura Karlssonin mukaan kirjakauppojen myydyimpien joukossa ovat paljolti samat nimikkeet, joita lainataan ja varataan tällä hetkellä kirjastoista.

Niinpä myös ostajien suosikkeja ovat Satu Rämön dekkarit.

– Ne on kirjoitettu hyvin ja niissä ei mässäillä väkivallalla, Karlsson pohtii suosiota.

Avaa kuvien katselu – Ei hömppää, sanoo Sanna Sherring, joka lukee etenkin naiskirjailijoiden teoksia. Ahmed Khalif kuuntelee mielellään äänikirjoja. Heidät kuvattiin Kampin Suomalaisessa kirjakaupassa. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Kesäisin kirjakaupoista hankitaan viihdykkeeksi sudokuja ja ristikkolehtiä. Myös pokkarit tekevät kauppansa.

– Ihmiset ovat ehkä aikaisempaa tietoisempia rahan käytöstä ja siksi ostavat erityisesti pokkareita.

Mitä Laura Karlsson on itse lomallaan lukenut?

– Luin ja pidin Ulla-Leena Lundbergin kirjasta Sade. Benjamín Labatutin Maailman kauhea vihreys oli erilainen ja herätti ajatuksia.

Hän suosittelee myös saaristoluonnosta kertovaa Panu ja Sanna-Mari Kuntun Kaikki luodon linnut -teosta.

– Se oli aivan huikea.

Mitä sinä olet kesällä lukenut tai kuunnellut äänikirjana? Kerro suosikkisi myös muille ja osallistu keskusteluun.