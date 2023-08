Nyt Enäjärveen uskaltaa pulahtaa, vaikka viisi vuotta sitten pinnalla kelluivat kuolleet simpukat – näin järvi kunnostettiin

Mökkiläinen pulahtaa laiturilta Enäjärveen.

Vielä muutama vuosi sitten uiminen täällä oli vain haaveunta.

Heinäkuussa 2018 havahduttiin siihen, että veden pinnalla kellui tuhansia elottomia simpukoita.

Järven happi oli niin vähissä, että pohjalla haavoittuvassa asemassa eläneet simpukat kohtasivat joukkokuoleman.

Pelastettu Enäjärvi?

Nyt Enäjärven pinnalla kelluu vain ulpukoita. Keltaiset kukat kurottavat kohti taivasta. Rannan poukamissa on sinilevää mutta normaalissa määrin.

Tätä ei olisi saavutettu ilman kovaa työtä.

Vuonna 2020 Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry päivitti uuden kunnostussuunnitelman, joka vaati resursseja. Mukaan rahoittajiksi lähti Vihdin kunta sekä paikallisia yrityksiä. Isoa osaa kunnostushankkeessa on näytellyt vapaaehtoistyö.

– Siuntion ja Latvajärvien suojeluyhdistys on todella aktiivinen. Hieno esimerkki siitä, miten tällainen paikallinen yhdistys on saanut koottua talkooihmisiä paljon mukaan. Olemme saaneet talkootyöllä katettua omaa rahoitusta hankkeellemme, kertoo kala- ja vesistöasiantuntija Jussi Vesterinen Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:stä.

– Mitä tahansa vesien suojelutyötä vaati rahaa ja panostusta, sitä tahtotilaa ja yhteistyötä.

Vihdistä sitä on löytynyt.

– Hankkeen talkootuntibudjettia jouduttiin nostamaan, koska se saatiin nopeasti täytettyä. Kun tehdään vaikuttavaa työtä, johon kaikki uskovat, lähdetään mukaan tekemään sitä, Vesterinen korostaa.

Avaa kuvien katselu Kala- ja vesistöasiantuntija Jussi Vesterisen mukaan vesistöjen suojelu vaatisi enemmän resursseja kuin mitä siihen tällä hetkellä käytetään. Kuva: Hans-Peter Dhuy / Yle

Kalastuksella vesi kirkkaaksi

Mitä Enäjärvelle on sitten tehty, että veteen uskaltaa jo uimaan?

Yksi keino on ollut nopeasti lisääntyneiden särkikalojen tehokalastus.

Pahasti rehevöitynyt vesi suosii särkikaloja, jotka syövät levää laiduntavaa eläinplanktonia. Kesäisin särkien aineenvaihdunta on niin kiivasta, että niiden ulosteen kautta liukoinen ravinne palautuu takaisin veteen. Näin leväkannat pääsevät valloilleen ja veden happipitoisuus laskee.

– Onnistuimme ensimmäisenä vuonna ennätyksellisen hyvin saamaan särkeä pois. Ihan Euroopan mittakaavassa huippusaalis eli 110 000 kiloa, mikä tekee hehtaaria kohti 220 000 kiloa. Ilmeisesti 2000-luvulla ei ole tällaisia määriä saatu yhden vuoden aikana poistettua. Sillä on ollut välitön vaikutus veden laatuun, Vesterinen kertoo.

Suomen järvet ovat hyvässä tilassa

Erikoistutkija Kristiina Vuorion mukaan Suomen ympäristökeskuksen seurannassa olevista järvistä noin 85 prosenttia on joko hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Seuranta painottuu isompiin vesistöihin.

Rehevöityneitä järviä mahtuu myös joukkoon.

– Lukumäärää en osaa sanoa, enkä edes prosenttimääriä, mutta kyllä niitä on paljon. Lähinnä siellä missä on ihmistoimintaa, Vuorio kertoo.

Ihmiset ovat aiheuttaneet monien järvien rehevöitymisen tai kiihdyttäneet sitä. Tämän takia myös kunnostustöiden on tultava ihmisten aloitteesta.

1980-luvulle saakka järviin esimerkiksi päästettiin monin paikoin yhdyskuntajätettä.

– Monissa järvissä rehevöityminen on alkanut siitä. Maatalous vaatii paljon lannoitteita ja niitä päätyy vesistöihin. Viime aikoina on todettu, että myös metsätalous on suurempi kuormittaja kuin aikaisemmin on ajateltu. Jokia pitkin tulee paitsi orgaanista aineista niin myös ravinteita vesistöihin.

Ilmastonmuutoksen tuomilla sään ääri-ilmiöillä ovat omat vaikutuksensa järviimme.

– Rankkasateet voivat tuoda valuma-alueilta ravinteita vesistöihin ja toisaalta kovat tuulet sekoittaa vettä, jonne voi olla varastoituneena ravinteita.

Avaa kuvien katselu Sinilevää esiintyy Suomessa loppukesästä. Rehevöityneessä järvessä kukintoja on runsaasti. Kuva: Hans-Peter Dhuy / Yle

Kaikesta ei voi ihmisten toimintaa syyttää. Suomessa on myös alueita, joissa on luontaisesti rehevää maaperää.

Globaalisti ajateltuja suomalaisjärvet ovat hyvässä tilassa ja pysyneet samanlaisena pari viimeistä vuosikymmentä.

Suomen järvien elinvoimaisuuden varmistaminen myös tulevaisuudessa on kiinni kunnostukseen tarvittavista resursseista.

– Vaatii paljon resursseja, jos joudutaan Enäjärven kaltaisiin toimenpiteisiin. Niissä pitää sitouttaa ihmisiä. Tarvitaan resursseja kalastukseen ja tutkimustoimintaa, jotta tiedämme, mitä järvessä tapahtuu kunnostustoimien aikana tai mihin suuntaan ollaan menossa, purevatko toimenpiteet ja käytetäänkö oikeita toimenpiteitä.

Vaikka valtakunnallisella tasolla tehtävät kunnostuskeinot ovat tärkeässä asemassa järvien ennallistamisessa, on myös jokaisella suomalaisella mahdollisuus edesauttaa vesistöjen hyvinvointia.

– Kannattaa huolehtia, etteivät omat jätevedet joudu järveen. Ja jos lähiympäristössä tehdään kunnostustyötä, vapaaehtoisia tarvitaan aina mukaan. Voi myös pyytää omin avuin ”roskakalaa” järvestä, Vuorio muistuttaa.

Oman mökkirannan veden tilannetta kannattaa seurata ja ilmoittaa muutoksista paikallisille viranomaisille. Rannassa tilanne voi olla pahempi kuin ulapalla, missä ympäristökeskuksen mittauspaikat yleensä sijaitsevat.

Avaa kuvien katselu Erikoistutkija Kristiina Vuorion mukaan järvien ennallistamistyö ei tapahtu hetkessä. Se voi kestää vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Kuva: Hans-Peter Dhuy / Yle

Ovatko simpukat nyt pelastettu?

Palataan takaisin Enäjärvelle.

Nyt kun tilanne on saatu hallintaa, miten tästä eteenpäin?

Jussi Vesterisen mukaan työ ei pysähdy tähän. Monet vesistökunnostushankkeiden vaikutukset laimenevat nopeasti, koska toimenpiteet on lopetettu eikä tilannetta ole seurattu.

– Ilokseni voin todeta, että paikalliset ja meidän varainkeruu on sitoutunut tähän ylläpitoon.

Vielä se askarruttavin kysymys: Ovatko simpukat nyt pelastettu?

Vesterisen mukaan joukkokuolemia ei ole enää havaittu, vaikka viime vuodet ovat olleet edelleen huonoja. Toivoa silti on.

– Viimeistään nyt, kun vedenlaatua on saatu selkeästi paremmaksi, simpukoiden populaatio lähtisi oletettavasti kasvuun.