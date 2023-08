Halsualla Keski-Pohjanmaalla uusi lokkien joukkokuolema – kaislikosta paljastui vähintään sata kuollutta naurulokkia

Halsuanjärvellä Keski-Pohjanmaalla on paljastunut uusi lokkien joukkokuolema. Vajaan kilometrin päässä löytöpaikasta mökkeilevä Maunu Hotakainen havaitsi kuolleet linnut perjantaina. Hänen mukaansa näkyvillä oli vähintään sata kuollutta lokkia

– Osa oli jo mädäntyneitä. Haju oli jo melkoinen, ettei kovin lähelle viitsinyt mennä. Suurin osa naurulokin poikasia.

Tapaus on paljastunut Halsuanjärven kaakkoisosassa Kallosaaren lähettyvillä. Raadot eivät näy rannalta.

Kunta varoittaa koskemasta lintuihin.

Halsuan tekninen johtaja Antti Tuominiemi käy aamulla veneellä tutustumassa tilanteeseen, minkä jälkeen kunta päättää jatkotoimista ympäristöterveydenhuollon kanssa.

– Alueella on pesinyt suuri yhdyskunta naurulokkeja. Nyt kun kävin rannalla, lintuja ei ollut ilmassa ja hiljaista oli. Lokkien ääni ollut aikaisemmin melkoinen.

Maunu Hotakaisen arvion mukaan alueella on aiemmin ollut 1 000–2 000 naurulokkia, nyt järvellä on täysin hiljaista. Lähistolle on juuri valmistunut entiselle turvesuolle suuri lintukosteikko, Hotakainen aikoi seuraavaksi käydä tarkistamassa sen tilanteen.

Aikaisemmin lähellä sijaitsevalta Kokkolan Ullavanjärveltä on paljastunut toistaiseksi laajin naurulokkien joukkokuolema. Ullavasta on kerätty yli tuhat kuollutta lintua, arvoitus on, kuinka moni kuollut lokki jäi kaislikon kätköihin.

– Keski-Pohjanmaan järvet ovat matalia ja kasvusto on paikoin hyvin tiheää, sellaisilta paikoilta kuolleiden lokkien kerääminen on käytännössä mahdotonta, kuvailee hygieenikkoeläinlääkäri Annukka Nikula Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollosta.