Suomalaiset suosivat kotimaisia tomaatteja, mutta lappilainen viljelijä joutuu kilpailemaan “etelän hintojen” kanssa

Suomen pohjoisimmalla kurkku- ja tomaattitilalla Sallassa yritystoiminta on kamppailua nousevien kustannusten kanssa. Samaan aikaan ruuan hintojen nousu panee ihmiset ostamaan halpoja tuotteita.

Kurkkuja ja tomaatteja kasvattava sallalainen yrittäjä Jorma Korhonen kertoo, että nykyään yrityksen kaikessa toiminnassa täytyy onnistua jatkuvasti, jotta tilaukset saadaan maksettua.

– Tuntuu vain, että joka vuosi täytyy vielä paremmin onnistua, jotta pysyisi pelissä mukana, Korhonen sanoo.

Niin lannoitteiden, energian kuin pakkausmateriaalienkin hinnat ovat nousseet. Sallan puutarhan kasvihuoneita lämmitetään pääasiassa turpeella, hakkeella ja hätätapauksessa öljyllä, kertoo Jorma Korhonen.

Avaa kuvien katselu Sallan puutarhan kasvihuoneiden pinta-ala on yhteensä noin 5000 neliömetriä. Jorma Korhonen on itse rakentanut osan kasvihuoneista. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Kasvihuoneita lämmitetään pääasiassa keväällä ja syksyllä, sillä kurkkuja ja tomaatteja kasvatetaan huhtikuusta syyskuuhun, ei talvella.

Vihannekset kasvatetaan vain luonnonvalolla.

– En minä vanhana miehenä jaksaisikaan tehdä ympärivuotista, Korhonen sanoo.

Avaa kuvien katselu Muutama vuosi sitten Jorma Korhonen lisäsi puutarhan valikoimiin tomaatit. Sekä tomaatit että kurkut ovat reilusti keskitasoa kalliimpia, mutta pienellä yrityksellä ei ole varaa myydä kaupoille yhtä halvalla kuin suurilla tiloilla. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Sallan puutarha on verrattain pieni kauppapuutarha. Siellä on neljä kasvihuonetta, joiden yhteispinta-ala on 5000 neliömetriä.

Pieni Sallan puutarha kilpailee suomalaisten suurten tilojen kanssa. Ne pystyvät myymään vihanneksia halvemmalla hinnalla. Korhonen myy omia kurkkujaan ja tomaattejaan omilla korkeammilla hinnoillaan suoraan kaupoille.

– Tässä joutuu kilpailemaan etelän hintojen kanssa, Jorma Korhonen kuvailee.

Esimerkiksi rovaniemeläisessä K-Supermarketissa Sallan kirsikkatomaatit maksoivat heinäkuussa 9,95 euroa kilolta. Korhosen mukaan Sallan tilan tuotteet menevät kaupaksi niiden hyvän maun ansiosta.

Suomalaiset syövät paljon oman maansa vihanneksia

Suomalaiset syövät kotimaisia vihanneksia enemmän kuin muiden Pohjoismaiden kansalaiset, selviää Kauppapuutarhaliiton vuonna 2020 tekemästä vertailusta.

Suomalaiset söivät keskimäärin kotimaisia tomaatteja noin 7,2 kiloa vuodessa, kun ruotsalaisten vastaava määrä oli 1,8 kiloa. Kurkulla samat luvut olivat 9,5 ja 2,9 kiloa henkeä kohden vuodessa. Esimerkiksi Suomessa syödyistä tomaateista oli 62 prosenttia kotimaisia, kun taas Ruotsissa kotimaisten tomaattien osuus oli 18 prosenttia.

Suunta Suomessa on tänä vuonna muuttunut, kun ruoka on kallistunut.

Avaa kuvien katselu Kurkun kasvatukselle sopiva lämpötila on 25 astetta. Sallan puutarhan kurkut viedään suoraan kauppoihin ympäri Lappia ja nyt myös Ouluun. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Taloustutkimuksen tänä keväänä tekemän Suomi Syö -raportin mukaan ruoan kotimaisuuden merkitys on hiipunut suunnilleen samaa tahtia hintojen nousun kanssa.

Myös kotimaisten tuotteiden välillä on eroja ja halpoja tuotteita suositaan. Kaupan omien merkkien, kuten Rainbow, Pirkka ja Kotimaista -merkkien suosio on kasvanut.

Ihmisten taloustilanteen huonontuminen on huomattu myös Sallan puutarhassa, vaikka toistaiseksi se ei ole vaikuttanut bisnekseen.

– Ihmisillä, jos ei ole rahaa tai haluavat säästää, he ottavat sen halvimman tuotteen, ymmärtäähän sen, Korhonen sanoo.

Yrittäjä kasvatti alunperin männyntaimia

Sallan puutarhan yrittäjä Jorma Korhonen on kasvattanut kurkkuja vuosikymmenten ajan. Hän on pääosin itseoppinut.

– Kyllä se on oikeastaan elämänkoulu, Korhonen sanoo.

Alunperin Korhonen kasvatti männyntaimia itse rakentamissaan kasvihuoneissa. Sen jälkeen hän siirtyi kasvattamaan kukkia, joita myytiin kotitalouksille.

Avaa kuvien katselu Iso osa tilan toiminnoista on automatisoituja. Kurkut saavat vettä ja ravinteita kolmetoista kertaa päivän aikana näiden pienten letkujen kautta. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Korhonen vaihtoi kukat kurkkuihin jo 1980-luvulla.

– Kaikki kaupat ja huoltoasemat rupesivat myymään kukkia, ja sesonki on niin lyhyt, Korhonen sanoo.

Muutama vuosi sitten hän otti valikoimaan myös tomaatit. Pienet tomaatit ovat menneet hyvin kaupaksi, mutta niiden kasvattaminen vaatii kurkkuja enemmän työtä.

Avaa kuvien katselu Stephen Brew kerää kurkkuja Sallan puutarhan tilalla. Korhosen tilalla työskentelee yrittäjän lisäksi kuusi työntekijää. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Korhosen tilalla tomaatteja ja kurkkuja kasvatetaan niin kauan kuin luonnonvaloa riittää tarpeeksi Lapissa eli huhtikuusta syyskuuhun. Korhosella on kuusi työntekijää, mutta kasvukauden ajan työ on ympärivuorokautista päivystystä yrittäjälle.

– Joutuu joskus kesken unien lähtemään muutamaksi tunniksi töihin, jos esimerkiksi lämmityslaitteessa tulee häiriö, Korhonen kertoo.

