Tämä lintuinfluenssatilanteesta tiedetään nyt

Kesäkuussa havaittiin ensimmäisiä luonnonlintujen joukkokuolemia, joiden syyksi todettiin korkeapatogeeninen H5N1-tyypin lintuinfluenssavirus.

Sen jälkeen Suomessa on kesän aikana todettu lintuinfluenssaa useilta paikkakunnilta, ja tautia on todettu erityisesti lokeissa. Tautia on todettu muissakin luonnonlinnuissa ja tarhatuissa turkiseläimissä.

Koostimme tähän juttuun, mitä lintuinfluenssatilanteesta tiedetään nyt.

Millaisilla linnuilla tautia on tavattu?

Lintuinfluenssa ei tyypillisesti ole pikkulintujen vaan vesilintujen tauti. Tautia on tavattu ainakin nauru- ja harmaalokissa, kanadanhanhessa, varpus- ja merikotkassa sekä kalatiirassa.

Lintuinfluenssa pääsee leviämään helposti linnusta toiseen hengitysilman ja ulosteen kautta.

Oireet linnuilla vaihtelevat muun muassa lintulajin, lintujen iän ja taudin aiheuttamiskyvyn mukaan. Apaattisuus, ruokahaluttomuus, muninnan lasku, pään alueen turvotus tai korkea kuolleisuus ovat oireista tyypillisimpiä. Taudin eteneminen on nopeaa, joten oireita ei välttämättä ehditä huomaamaan ennen linnun kuolemista.

Ruokavirasto on todennut tähän mennessä kesä–heinäkuun aikana Suomessa 22 lintuinfluenssatapausta luonnonvaraisissa linnuissa.

Mitä ovat tartuntavyöhykkeet?

Ruokavirasto on perustanut eläintautilain nojalla tartuntavyöhykkeitä. Niiden tarkoituksena on estää taudin leviäminen ja muuntuminen sekä suojata siipikarjaa.

Tartuntavyöhykkeellä on muun muassa kielletty siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen pitäminen ulkona. Eläinsuojissa saa käydä vain välttämättömästä syystä ja suojavaatteisiin pukeutuneena. Lisäksi lintujen rehut ja kuivikkeet on säilytettävä niin, että luonnonvaraiset linnut eivät pääse niihin käsiksi.

Tartuntavyöhyke kattaa tällä hetkellä suuren alueen Suomen etelä-, länsi- ja lounaisosissa. Ruokavirasto suosittelee lintujen suojaamisen myös muissa osissa maata.

Avaa kuvien katselu Tartuntavyöhykkeen tarkoituksena on estää taudin leviäminen ja muuntuminen. Kuva: Nanna Särkkä / Yle

Miksi turkiseläimiä on määrätty lopettavaksi?

Tautia on levinnyt sairastuneista linnuista turkiseläimiin. Tauti voi aiheuttaa eläimissä muun muassa hengitystieoireita, neurologisia oireita sekä kuolemia.

Ruokaviraston osastonjohtaja Terhi Laaksosen mukaan epäilyä on, että tartuntoja on turkiseläinten välillä, mutta sitä ei ole pystytty osoittamaan. Sitä selvitetään parhaillaan.

Eläimiä lopetetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan siksi, että virus saadaan pysäytettyä tarhoille, ja vältetään viruksen kehittyminen pandemiaksi ihmisten keskuudessa.

Maailman terveysjärjestö WHO on esittänyt huolensa nisäkkäiden lintuinfluenssaepidemioista. Virus voi nimittäin muuntua ihmiseen tarttuvaksi nisäkkäissä helpommin kuin linnussa.

Kuinka paljon turkiseläimiä lopetetaan?

Ruokavirasto tarkensi tiistaina, että minkit lopetetaan kaikilla turkistarhoilla, joilla lintuinfluenssaa on todettu. Kettuja ja supikoiria koskevat lopetuspäätökset tehdään tapauskohtaisesti. Minkki on niitä herkempi sairastumaan tartuntoihin.

Suomessa on toistaiseksi tehty päätös turkiseläinten lakkauttamisesta kolmella eri tilalla. Lopetettavia eläimiä on yhteensä noin 70 000, kertoi Ruokaviraston Laaksonen tiistaina alkuillasta. Lopetettavista eläimistä minkkejä on noin 30 000 ja loput ovat kettuja.

Laaksosen mukaan lopetuspäätöksiä tarhoille on tällä viikolla valmistumassa lisää. Lopettamispäätökset ovat tähän asti koskeneet keskimääräistä isompia tiloja, joten yhtä suuria lopettamislukuja ei kuitenkaan ole enää luvassa.

Mitä lopetetuille eläimille tapahtuu?

Lopetettavat turkiseläimet viedään käsiteltäväksi laitokseen, joka on erikoistunut tartuntavaarallisen eläinjätteen käsittelyyn.

Jos viranomaiset määräävät hävittämään siipikarjaa, valtio korvaa omistajalle eläinten hinnan.

Kun viranomainen tekee hallintopäätöksen minkkien lopetuksista, on lain mukaan tuottajalla oikeus hakea eläimistä korvauksia, kertoi Suomen turkiseläinten kasvattajien liiton tutkimusjohtaja Jussi Peura aiemmin tiistaina.

Peuran mukaan stressi ja huoli turkistarhoilla on kova, sillä aiemmat vuodetkaan eivät ole kohdelleet tarhoja hyvin. Koronapandemia peruutti turkishuutokaupat ja Ukrainan sodan myötä idän vienti hiipui.

Voiko tauti tarttua lemmikkeihin?

Lemmikkieläimiä tänä kesänä leviävä virus ei ole tiettävästi tartuttanut. Koska lintuinfluenssa on erityisesti lintujen tauti, virustartunnat lemmikeillä ovat harvinaisia. Vaikka tartunnan riski on pieni, Ruokavirasto suosittelee pitämään kissat ja koirat erossa sairastuneista tai kuolleista luonnonlinnuista alueilla, joissa influenssaa on todettu. Myös linnun ulosteeseen itsensä tahrinut lemmikki kannattaa huolellisesti pestä ja samalla huolehtia myös itsensä suojaamisesta.

Luonnonvaraisiin petoeläimiinkin taudin tarttuminen on harvinaista. Märehtijöihin, kaloihin, hyönteisiin tai jyrsijöihin taudin ei ole todettu tarttuvan.

Onko lintuinfluenssa tarttunut ihmisiin?

Lintuinfluenssavirukset tarttuvat huonosti ihmiseen, ja tartunta vaatii yleensä läheisen kontaktin sairastuneeseen lintuun, siipikarjaan tai niiden eritteisiin. Siksi esimerkiksi turkistarhan työntekijöillä voi olla riski saada tartunta sairastuneista eläimistä.

Kattavaa lisätietoa lintuinfluenssasta saa Ruokaviraston verkkosivuilta.