Ruokaviraston päivitetty arvio: lopettamispäätös koskee noin 70 000:ta minkkiä ja kettua

Lopetettavista eläimistä 30 000 on minkkejä ja loput 40 000 kettuja. Luku on kasvanut aiemmasta arviosta noin kahdellakymmenellä tuhannella eläimellä.

Turkistiloilla on määrätty nyt yhteensä noin 70 000 eläintä lopetettavaksi, kertoo Ruokaviraston osastonjohtaja Terhi Laaksonen.

Aikaisemmin lopetettavien turkiseläinten määräksi arvioitiin noin 50 000 eläintä.

Ruokavirasto määräsi tiistaina kaikki minkit lopetettavaksi turkistarhoilla, joilla on todettu lintuinfluenssaa.

Tämä johtuu siitä, että minkki on Ruokaviraston mukaan herkempi sairastumaan molempien influenssatyyppien aiheuttamiin tartuntoihin. Minkeissä on myös suurempi riski siihen, että influenssavirus voi muuntua ihmisiä tartuttavaan muotoon.

Kettujen ja supikoirien osalta lopetuspäätökset tehdään tapauskohtaisesti.

Ruokaviraston eläinten terveyden- ja hyvinvoinnin osastonjohtaja Terhi Laaksonen arvioi nyt, että elämiä tullaan lopettamaan yhteensä noin 70 000 kolmelta turkistilalta. Niistä 30 000 on minkkejä ja loput 40 000 kettuja.

– Tarkka määrä ei ole vielä kuitenkaan tiedossa, sillä olemme tehneet lopetuspäätöksen vasta kolmelle turkistilalle, Laaksonen sanoo.

Tartuntatilat ovat keskimääräistä suurempia

Valtaosa tartunnan saaneista turkistarhoista sijaitsee Kaustisella Keski-Pohjanmaalla ja Kauhavalla Etelä-Pohjanmaalla.

Lopetuspäätösten kohteina nyt olleet turkistarhat ovat Laaksosen mukaan keskimääräistä suurempia.

– Tämän vuoksi nämä ensimmäiset luvut ovat näin suuria. Tällä hetkellä tiloilla on myös paljon pentuja, mikä lisää lopetettavien eläinten määrää, Terhi Laaksonen sanoo.

Lintuinfluenssaa on todettu Suomessa kahdellakymmenellä turkistilalla. Niistä kolmella on minkkejä. Tällä hetkellä Ruokavirasto tutkii vielä neljää tilaa, joista yhdellä on minkkejä.

Grafiikan luvut ovat peräisin alan liitolta ja vuosilta 2021 ja 2022. Ruokaviraston arvion mukaan Suomessa on noin 550 turkistarhaa vuonna 2023.