Ruokavirasto suosittelee välttämään kokonaan vesilintujen metsästämistä lintuinfluenssa-alueilla

Ruokavirasto suosittelee, ettei vesilintuja metsästettäisi nyt ollenkaan lintuinfluenssa-alueilla. Suositus on tehty ennen kaikkea ihmisten ja koirien terveyden suojaamiseksi.

Suositus on tehty ennen kaikkea ihmisten ja koirien terveyden suojaamiseksi. Virukset voivat säilyä pakastetussa lihassa tartuntakykyisinä.

Suositus koskee koko maata.

Lintujen metsästyksessä käytetään koiraa apuna hyvin yleisesti. Vaikka koirien tartunnat ovat maailmalla olleet harvinaisia, ei tartunnan mahdollisuutta voida kokonaan sulkea pois.

Ruokavirasto suosittelee myös, että lokkeja tai varislintuja ei metsästettäisi tänä vuonna lainkaan koirien kouluttamisessa.

Virukset voivat säilyä pakastetussa lihassa tartuntakykyisinä.

Koirille ei tulisi antaa kypsentämättömiä saalislintujen osia tai lihaa. Koiria ei saa myöskään päästää syömään tai pureskelemaan saaliseläimiä tai itsestään kuolleita lintuja tai muita eläimiä.

Jos lemmikki on päässyt riepottelemaan tai syömään kuollutta tai sairastunutta luonnonlintua ja lemmikin yleisvointi heikkenee, on syytä hakeutua eläinlääkärin hoitoon.

Jos taas kissa tai koira on selvästi tahrinut itsensä linnun ulosteisiin, se on hyvä pestä huolellisesti ja on huolehdittava myös omasta suojauksesta lemmikkiä pestäessä.

Terveetkin saalislinnut olisi hyvä kyniä

Ruokaviraston mukaan terveetkin saalislinnut olisi hyvä kyniä ja puhdistaa kertakäyttökäsineet kädessä ja pestä kädet sen jälkeen.

Muuten riittää normaali ruoanvalmistuksen hygienia ja lihan kypsentäminen läpikypsäksi. Lintuinfluenssavirusten leviämistä voi estää myös pitämällä huolen metsästysvarusteiden puhtaudesta ja välttämällä siipikarjatiloilla käyntejä metsästysretkien jälkeen.

Siipikarjaa tai muita lintuja hoitavien henkilöiden olisi hyvä välttää vesilintujen metsästystä, samoin kuin muita kontakteja luonnonvaraisiin vesilintuihin.

Jos löytyy useita kuolleita lintuja tai lintuja, joilla on vakavaan sairauteen viittaavia oireita, tulee ottaa yhteyttä paikalliseen kunnaneläinlääkäriin. Vesilintujen metsästys alueella ei ole tuolloin enää suositeltavaa.

Lintuja ei myöskään tulisi houkutella suurta määrää samaan paikkaan ruokinnalla, mikä on myös Metsästäjäliiton kanta riistalintujen houkutusruokintaan.

