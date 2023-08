SK: Porissa toukokuussa kaapattu lapsi vietiin Serbiaan

Satakunnan Kansan tietojen mukaan kaappauksesta epäilty, poissaolevana vangittu mies on Serbiassa edelleen. Kaapattu lapsi taas on tuotu maasta pois ja on turvassa, lehti kertoo.

Avaa kuvien katselu Lapsikaappaus tapahtui toukokuun lopussa Porissa. Tapauksesta on epäilty neljää henkilöä. Kuva: Jenni Kivimäki / Yle