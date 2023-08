– On paljon mitä ei tiedetä. Ei myöskään tiedetä, miksi joukkokuolemia on ollut erityisen paljon naurulokeissa, ja mikä riski muilla luonnonvaraisilla linnuilla on sairastumiseen. Naurulokit on uhanalainen laji Suomessa, niin ne kyllä kokee kovan kolauksen, Aivelo sanoo.