Helsingin Sanomien selvitys: Perussuomalaisten kannatus on suurempaa kunnissa, joissa vain vähän maahanmuuttajia

Perussuomalaisten kannatus on suurempaa kunnissa, joiden asukkaista vain pieni osa on maahanmuuttajia, kertoo Helsingin Sanomat. HS on tehnyt laskelman, jonka lähteenä on käytetty Tilastokeskuksen tietoja.

Ulkomaalaistaustaisten osuuden ja perussuomalaisten kannatuksen välillä on kunnissa kohtalaisen suuri negatiivinen korrelaatio (–0,43). Negatiivinen korrelaatio tarkoittaa, että ilmiöt esiintyvät harvoin yhdessä.

HS laski korrelaation perussuomalaisten kuntakohtaisen eduskuntavaalikannatuksen ja kunnan ulkomailla syntyneiden ulkomaalaistaustaisten asukkaiden osuuden välillä.