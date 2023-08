Barbie-elokuva on nyt niin suosittu, että ihmisiä käännytetään pois elokuvateattereiden ovilta

Vaaleanpunaiseen paitaan pukeutunut mies hymyilee lappeenrantalaisen elokuvateatterin katsomossa. Tuukka Lehto tuli katsomaan Barbie-elokuvaa, koska hänen tyttärensä halusivat nähdä sen.

– Minun täytyy myöntää, että minulla ei ole hirveästi Barbeista kokemusta, mutta sivusta olen joutunut seuraamaan sitä jo vuosikausia. Odotan tosi paljon tältä leffalta.

Kuuntele, millaiset ennakko-odotukset lappeenrantalaisella Tuukka Lehdolla on Barbie-elokuvasta.

Barbie-elokuvasta tuli ilmiö jo ennen ensi-iltaansa ja avausviikonloppu rikkoi ennätyksiä. Suosion lopputuloksena on, että osassa elokuvateattereita on käännytetty väkeä ovelta, vaikka näytösten määrääkin on lisätty.

Finnkinon kaupallinen johtaja Hannele Wolf-Mannila kertoo, että kaikki ihmiset eivät ole päässeet juuri siihen näytökseen, johon olisivat halunneet.

Näytösmäärän tuplaaminenkaan ei riittänyt

Kotkan leffat oy:n toimitusjohtaja Tero Lindqvistin mukaan Barbie-elokuvan suosio on ennennäkemätön. Hän ei muista, että aiemmin olisi hänen 15 vuoden uransa aikana esitetty samaa elokuvaa jokaisessa neljässä salissa.

Lindqvistillä on Kotkassa kaksi elokuvateatteria, Trio 123 ja Kinopalatsi.

Barbien ensi-illasta lähtien on käytännössä kaikki näytökset myyty loppuun. Ensimmäisen esitysviikon jälkeen näytösmäärät on kaksinkertaistettu.

Avaa kuvien katselu Elsa Mikkola ja Beda Pekkolan mukaan Barbie-elokuva on näkynyt paljon sosiaalisessa mediassa. Kuva: Mikko Mykkänen / Yle

Lindqvist myöntää, että elokuvan suosio tuli hiukan puun takaa.

Barbie-elokuvan suosion takia Trio 123 ovelta on jouduttu käännytetty ihmisiä, jotka eivät ole varanneet tai ostaneet lippua etukäteen.

– Sekin on ollut aika jännä, että on aika sama, mihin kellonaikaan elokuvaa esitetään, niin kaikki näytökset ovat olleet melkein viimeisiä paikkoja myöten täynnä.

Elsa Mikkolalla oli ristiriitaiset odotukset elokuvasta. Hänen seurassaan oli Beda Pekkola.

Moni Barbie-elokuvaa katsomaan tullut on pukeutunut elokuvan teeman mukaisesti. Tero Lindqvist muistaa samanlaisen ilmiön ainoastaan Taru Sormusten Herrasta elokuvien näytöksistä. Silloin elokuviin tuli muutamia superfaneja, jotka olivat vähän pukeutuneet elokuvan teeman mukaisesti, mutta pukeutuminen ei ole läheskään sellaista kun Barbie-elokuvassa on ollut.

Avaa kuvien katselu Ihmisiä jonottamassa Barbie-elokuvaan Lappeenrannassa Finnkino Strandissa. Kuva: Mikko Mykkänen / Yle

Suosio vain kasvanut ensi-illan jälkeen

Kouvolan Kuusankoskella Kino 123:a Tero Lindqvistin kanssa yhdessä pyörittävä Elise Brandt ennakoi, että Barbie-elokuvasta tulee hitti, mutta suosion mittakaava yllätti hänetkin. Brandt on Kuusankoskella sijaitsevan Studio 123:sen yrittäjä. Hänestä Barbien ja Oppenheimerin elokuvan suosio ruokkii toisiaan.

Avaa kuvien katselu Lappeenrantalaiset Mira ja Jonna saapuivat katsomaan Barbie-elokuvaa iloisin mielin. Kuva: Mikko Mykkänen / Yle

Kouvolan elokuvateattereihin on lisätty Barbien näytöksiä isoihin saleihin. Huomattavaa Brandtin mukaan on, että Barbien suosio on noussut ensi-illan jälkeen, mikä on harvinaista.

Odotukset ylittyneet

Finnkinon kaupallisen johtajan Hannele Wolf-Mannilan mukaan Barbien ja Oppenheimerin valtakunnallinen suosio on ollut suurempaa kuin odotettiin.

– Tiesimme, että molemmat elokuvat tulevat olemaan suosittuja, mutta molempien elokuvien suosio on ylittänyt odotukset.

Wolf-Mannila kertoo, että Barbie on jo tällä hetkellä Finnkinon tämän vuoden katsotuin elokuva, vaikka se on pyörinyt teattereissa vasta hetken. Hän arvioi, että Barbie tulee pyörimään teattereissa vielä useamman kuukauden.