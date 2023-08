Trump käy presidenttikisaa niskassaan neljä erillistä oikeustaistoa – tästä niissä on kyse

Kolmessa rikostutkinnassa syytteet on jo nostettu ja neljännen tapauksen tutkinta on loppusuoralla.

Yhdysvalloissa republikaanien presidenttikisaa ylivoimaisesti johtava Donald Trump joutuu kampanjansa ohessa puolustautumaan häntä vastaan nostettuja rikossyytteitä vastaan.

Trumpin poliittisesta ja taloudellisesta toiminnasta on ollut käynnissä rikostutkintoja niin liittovaltion kuin osavaltionkin tasolla.

Nämä ovat neljä Trumpia koskevaa rikostutkintaa:

1. Manhattanin rikostutkinta

Tässä rikostutkinnassa on kyse Trump Organization -konsernin kirjanpidon sormeilusta. Syytteet liittyvät maksuihin, joita käytettiin peittelemään vuoden 2016 presidentin kampanjan aikana paljastunnuteeseen seksiskandaaliin.

Trump vastaa 34 syytekohtaan konserninsa kirjanpidon väärentämisestä, jotta hänen asianajajansa Michael D. Cohenin maksut pornonäyttelijä Stormy Danielsille eivät olisi paljastuneet.

Syytteet nostettiin New Yorkissa huhtikuussa ja oikeudenkäynnin on määrä alkaa maaliskuun 24. päivä 2024.

2. Salattujen asiakirjojen tutkinta

Floridalainen suuri valamiehistö päätti syytteiden nostamisesta Donald Trumpia vastaan liittyen arkaluontoisten asiankirjojen hallussapitoon presidenttikauden jälkeen.

Syytekirjelmässä on 37 kohtaa. Ne koskevat muun muassa kansalliseen turvallisuuteen liittyvien salaisten asiakirjojen luvatonta hallussapitoa ja yrityksiä estää viranomaisia saamasta asiakirjat takaisin.

Tässä tapauksessa syytteet on saanut myös muun muassa Trumpin Mar-a-Lagon kartanon talonmies Carlos De Oliveira, jolle luettiin syytteet tämän viikon maanantaina.

Mar-a-Lagon talonmies Carlos De Oliveira poistui oikeustalolta Miamissa maanantaina.

Syytteet nostettiin kesäkuussa ja oikeudenkäynnin on määrä alkaa toukokuun 20. päivä 2024.

3. Liittovaltion rikostutkinta kongressin valtauksesta ja vuoden 2020 vaalituloksen kumoamisyrityksistä

Tuoreimmat syytteet entistä presidenttiä vastaan nostettiin tiistaina, elokuun 1. päivä. Trumpin yrityksiä kumota vuoden 2020 presidentinvaalin tulos tutkinut oikeusministeriön erikoissyyttäjä Jack Smith päätti tutkintansa tuloksena nostaa neljä syytettä.

Syytteet koskevat vehkeilyä kansalaisten oikeuksien rikkomiseksi ja liittovaltion pettämiseksi vaalituloksen kumoamisyrityksissä sekä tutkinnan estämistä ja yrityksiä hankaloittaa sitä.

Trumpin on määrä kuulla syytteet tuomioistuimessa Washingtonissa torstaina 3. elokuuta. Oikeudenkäynnin ajankohta on avoin.

Tästä linkistä pääset lukemaan englanninkielisen syytekirjelmän.

4. Rikostutkinta vaalituloksen kumoamisyrityksestä Georgiassa

Tämä on osavaltiotason tutkinta Georgiassa, missä Trump hävisi täpärästi vaalin ja menetti kaikki valitsijat Joe Bidenille vuoden 2020 vaaleissa.

Tutkinta kohdistuu Trumpin ja useiden hänen liittolaistensa yrityksiin kumota Georgian vaalitulos.

Tutkintaa johtaa Fultonin piirikunnan piirisyyttäjä Fani. T. Willis. Hänen odotetaan nostavan syytteet elokuun aikana.

Oikeustaistelut eivät todennäköisesti estä Trumpia pyrkimästä uudelleen Valkoiseen taloon. Tuoreimmat mielipidemittaukset osoittavat, että niistä huolimatta hänen kannatuksensa on vankka republikaanitukijoiden keskuudessa.

Lähteet: AP, Reuters

Uutistoimistojen lisäksi lähteinä: The New York Times, The Washington Post, Politico, CNN ja Fox News