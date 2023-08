Ylen kannatusmittaus: Kokoomus romahti ykköspaikalta

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Oppositiopuolue SDP kiilaa selvästi suosituimmaksi puolueeksi Ylen puoluekannatusmittauksessa. Samaan aikaan rasismikohuissa ryvettyneiden hallituspuolueiden kokoomuksen ja perussuomalaisten kannatus laskee.

Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, SDP:tä äänestäisi 22,8 prosenttia vastaajista, kokoomusta 19,8 ja perussuomalaisia 19,2.

SDP nosti kannatustaan yli kaksi prosenttiyksikköä. Vaalivoittaja kokoomuksen kannatus laski 2,3 prosenttiyksikköä ja perussuomalaisten yhden prosenttiyksikön.

Avaa kuvien katselu Kuva: Nanna Särkkä / Yle

Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Jussi Westinen sanoo, että hallituspuolueiden laskeneeseen tulokseen vaikuttaa todennäköisesti kyselyn ajankohta.

– Heinäkuussa oli melkoista poliittista turbulenssia, kun hallitus oli jatkuvassa kohussa selvittelemässä rasismitapauksia, Westinen sanoo.

Naisia ja nuoria lähti

Kokoomus ja perussuomalaiset menettivät erityisesti naiskannattajia sekä alle 35-vuotiaita. Westisen mukaan taustalla voi olla se, että naiset ovat eri tutkimusten mukaan suvaitsevaisempia kuin miehet, suhtautuvat myönteisemmin monikulttuurisuuteen ja tuomitsevat herkemmin rasismin.

Rasismisyytösten keskellä ollut perussuomalaiset on menettänyt Ylen puoluekannatusmittauksessa suosiotaan vähemmän kuin pääministeripuolue kokoomus.

– Vaikuttaa siltä, että rasistiset kirjoitukset eivät ole ongelma suurelle osalle perussuomalaisten kannattajia, toteaa Taloustutkimuksen Westinen.

Westisen mukaan vaalien jälkeen on tyypillistä, että vaalit voittaneen puolueen kannatus pysyy korkealla, sillä moni ihminen ”hyppää voittajavankkureiden kyytiin”. Perinteistä hallituksen kuherruskuukautta ei siis tällä kertaa tullut Petteri Orpon (kok.) oikeistohallitukselle.

Vuoto vihreistä SDP:hen jatkuu

SDP:lle valui kannatusta odotetusti vihreiltä ja vasemmistoliitolta, mutta myös RKP:lta, kokoomukselta ja perussuomalaisilta.

Åbo Akademin tuore tutkimus osoittaa, että iso osa vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajista äänesti eduskuntavaaleissa taktisesti eli siirtyivät SDP:n leiriin estääkseen oikeistohallituksen.

– Ilmassa on ollut paljon pohdintaa siitä, jäävätkö entiset vihreiden ja vasemmiston äänestäjät SDP:n riveihin – ja toistaiseksi ovat jääneet. Siinä mielessä SDP on pitänyt asemansa todella hyvin. Varsinkin vihreistä liike on jatkunut edelleen SDP:n suuntaan, Westinen sanoo.

Näin kannatusmittaus tehtiin Taloustutkimus haastatteli 2 509 ihmistä. Haastateltavilta kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta he äänestäisivät, jos eduskuntavaalit olisivat nyt. Haastattelut tehtiin 5.7.-1.8.2023. Puoluekantansa kertoi 1 963 haastateltavaa. Virhemarginaali on kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa. Avaa

Vihreiden alavireisyys jatkuu edelleen kannutusmittauksessa: 8,0 prosentin kannatus on kaukana 17,8 prosentin huipusta, jonka se saavutti vuonna 2017 Ylen kannatusmittauksessa.

RKP on kipuillut hallitusyhteistyössä perussuomalaisten kanssa. Vaikka vuotoa on ollut SDP:hen, pysyy sen kannatus tutussa neljän prosentin pinnassa, ollen loivassa laskussa.

Mitä ajatuksia uutinen herätti? Voit keskustella aiheesta 4.8. kello 23:een saakka.