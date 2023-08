Psykoterapia voi olla myös haitallista – vääränlaiseen terapiaan juuttuminen voi viivästyttää hoidon saamista vuosilla

Psykoterapiassa on riski hoitovirheisiin. Psykoterapeuttikouluttaja neuvoo, mitkä ovat huonon hoidon hälytysmerkkejä.

Psykoterapia hoitomuotona ei auta kaikkia, mutta suurin osa asiakkaista kuitenkin hyötyy siitä. Haittavaikutusten riski on olemassa, kuten kaikissa vaikuttavissa hoidoissa.

Tavallisin haittavaikutus psykoterapiassa on vääränlaiseen hoitoon juuttuminen. Tällöin oikeaan hoitoon hakeutuminen voi viivästyä jopa vuosia, sanoo HUSin kouluttajapsykoterapeutti ja ylilääkäri Suoma Saarni.

Noin viisi prosenttia potilaista raportoi vointinsa huonontuneen tai kärsineensä merkittävää haittaa psykoterapian aikana. Potilaan tila voi huonontua terapiasta huolimattakin.

Ylen 8 minuuttia-ohjelmassa vieraillut Saarni ohjeistaa potilaitaan hakeutumaan laillistetulle psykoterapeutille. Lisäksi on tärkeää huomioida, mihin vaivaan hakee apua. Jos kyse on psykiatrisesta häiriöstä, niin psykoterapeutilla on hyvä olla terveydenhuollon taustakoulutus.

– Ei siinä lähdetä mihinkään parisuhteeseen. Riittää, kun psykoterapeutin kanssa pystyy tekemään töitä. Terapeutin vaihtaminen ei ole mahdotonta, sanoo Saarni.

Selkeitä hälytysmerkkejä on, jos potilaasta tuntuu, että terapeutti ei kuuntele tai potilas ei uskalla puhua haluamistaan asioista tai hän ei ymmärrä, mitä terapeutti tekee.

Jos epäilee hoitovirhettä, kannattaa ensimmäiseksi ottaa asia puheeksi psykoterapeutin kanssa. Jos keskustelut eivät ole hedelmällisiä eikä asia etene, Saarni neuvoo ottamaan yhteyttä potilasasiamieheen. Yksityisillä ammatinharjoittajillakin on oma potilasasiamies.

Katso koko 8 minuuttia-ohjelma Areenasta.

Psykoterapiajärjestelmä suosii hyväosaisia – tietokirjailija Sanna-Kaisa Hongisto pääsi terapiaan ja havahtui sen epäoikeudenmukaisuuteen