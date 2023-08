Ovipumppu laulaa nyt HPK:n toimistolla – seuran kaksi isoa kysymystä: talous ja peli

Elokuu toi jääkiekon liigajoukkueet takaisin jäälle. Niin myös Hämeenlinnassa. Uusi kausi häämöttää jo nurkan takana.

HPK:n leirissä on viime kuukausina puhaltaneet uudet tuulet: joukkueen ja valmennustiimin lisäksi myllerrys on käynyt myös organisaatiossa henkilövaihdosten myötä. Uutta toimitusjohtajaa haetaan, jääkiekkojohtajan rekrytointi on käynnissä, tuore urheilujohtaja on juuri aloittanut ja pelaajakoordinaattori on jättänyt tehtävänsä.

Myös HPK Liiga oy:n hallituksella on uusi puheenjohtaja, Jyrki Louhi. Pitkän linjan pallokerholainen on muun muassa voittanut HPK:n riveissä SM-kultaa vuonna 2006. Viime vuodet hän on ollut mukana seuran taustajoukoissa, muun muassa hallituksessa. Nyt työ jatkuu tuoreena puheenjohtajana.

– Meillä on raikkaita ajatuksia ja hyvä motivaatioilmasto: on se sitten joukkue tai muu organisaatio.

Avaa kuvien katselu Jyrki Louhi uskoo, että HPK on kova joukkue jälleen muutaman vuoden päästä. Kuva: Dani Branthin / Yle

HPK:n viime kevät päättyi pelillisesti runkosarjan hännille ja tilikausi tappiolle. HPK Liigan liikevaihto kasvoi, mutta viivan alle jäi miinusta noin 820 000 euroa. Silti yhtiön kassa on Louhen mukaan kunnossa, eikä velkaa ole. Kiitos aiempien vuosien.

Vakavaraisuus ei kuitenkaan ole pysyvä olotila. Hallitus peräänkuuluttaakin myynnin ja liikevaihdon kasvua. Vt. toimitusjohtajana ennen uuden toimitusjohtajan nimeämistä HPK Liigassa toimii Miika Liljedahl. Hän sanoo, että yhtiö kestää vielä viime kauden tappion.

– Yhtiö ei tietenkään tule kestämään tuollaisia tappioita tulevana vuosina useampia. Kyllä siihen asiaan hyvin vakavasti suhtaudutaan.

Tuloksia odotellaan muutaman vuoden kuluttua

Urheilullisesti HPK:lla on tarjota ensi kaudelle nuori joukkue ja uusi valmennustiimi. Joukkueelle on annettu aikaa kehittyä. Jyrki Louhen mukaan neljän, viiden vuoden päästä nähdään tuloksia niistä toimista, joita tehdään nyt.

Tavoite on, että muutaman vuoden päästä HPK on vahva joukkue. Eikä se kuulosta mahdottomalta.

– Itse olen ollut kymmenen vuotta joukkueessa, jota on pidetty nimettömänä. Sillä ajanjaksolla kuitenkin voitettiin lähestulkoon eniten runkosarjaotteluita, mitä kukaan Kärppien ohella, viittaa Louhi omaan pelaajauraansa HPK:ssa.

– Korostan sitä, että kaikkein tärkeintä on motivaatioilmasto ja itseluottamus, mikä pukukopin sisällä on. Sitä kyvykkyyttä, kun näkyy, että pelaajat ovat keväällä parempia kuin syksyllä, niin se ratkaisee.

Pukukopin henki voi tehdä nimettömästä joukkueesta nimellisen.

– Harjoittelu, toimintakulttuuri ja arki ratkaisevat. Meillä on innokas, motivoitunut ja jääkiekkoälykäs nuori valmentaja. Hänkin haluaa mennä eteenpäin ja viedä joukkuetta eteenpäin. En ole yhtään huolestunut. Päinvastoin olen tosi innostunut, että alkaisi jo peli.

HPK:n uusi päävalmentaja on Maso Lehtonen, joka siirtyy mestisvalmentajasta liigavalmentajaksi.