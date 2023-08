Analyysi: Entiselle pääministerille voi tehdä hyvää kadota, mutta nykyiselle mökkireissu ei näytä sopivan

Edellinen kerta, kun kokoomuksen kannatus on jäänyt alle 20 prosentin, oli kesällä 2021.

Keskikesä on ihmeitä täynnä.

Kuumimman kesälomakauden aikana Ylen kannatusmittauksen kärjessä meni järjestys uusiksi. Ykköseksi nousi suurin oppositiopuolue SDP. Kakkoseksi putosi kokoomus ja kolmantena tulee perussuomalaiset.

SDP:n väistyvä puheenjohtaja Sanna Marin nousi kärkipaikalle katoamalla.

Marinin viimeisin Instagram-päivitys on julkaistu 10. kesäkuuta. Siinä Marin seisoo ulkoasianvaliokunnan jäsenten joukossa ja kertoo vierailleensa ennen Nato-huippukokousta presidentti Sauli Niinistön luona. Yhteisöpalvelu Twitterissä Marin pyysi viime viikolla rauhaa julkisuudelta. ”Voisitteko jo lopettaa”, Marin anoi Seiskan uusien suhdepaljastusten jälkeen.

Avaa kuvien katselu Puoluekantansa ilmoittaneiden vastaajien määrä oli 1 963. Grafiikka korjataan. Kuva: Nanna Särkkä / Yle

Lomailevan pääministerin Petteri Orpon (kok.) kannatukselle lomailu ei ole tehnyt yhtä hyvää. Kokoomus putosi kakkoseksi 19,8 prosentin kannatuksella. Pudotusta edelliseen mittaukseen tuli 2,3 prosenttiyksikköä. Edellisen kerran kokoomuksen kannatus jäi alle 20 prosentin kesällä 2021.

Hallituskumppani perussuomalaisten vanhat rasistiset viestit ja kirjoitukset osuivat pääministeri Orpon nilkkaan. Lomailevalta pääministeriltä nyhdettiin viime perjantaina kommenttia uusimpaan viestikohuun, joka nousi Helsingin Sanomien uutisoinnin jälkeen. Tulihan se sieltä: pääministeri paheksui perussuomalaisen elinkeinoministeri Wille Rydmanin rasistisia viestejä vuodelta 2016.

Orpo oppi nelivuotisen oppositiokautensa aikana uuden entistä tiukemman tyylin, mutta nyt hänen pitäisi saada oma hallituksensa riviin. Åbo Akademin valtio-opin professori Kimmo Grönlund arvosteli Orpoa viime viikolla siitä, että hän ei ole tullut aktiivisesti julkisuuteen ottamaan asioihin kantaa.

– Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on joutunut epäsuorasti ilmoittamaan, että tämä asia pitäisi hoitaa ja on Suomen maineelle huono asia tällaiset rasistiset viittaukset, ja sitten Orpo on lähtenyt toimiin, Grönlund totesi perjantaina.

Asetelma kolmen kärjessä osoittaa, että entiselle pääministerille voi tehdä hyvää kadota, mutta nykyiselle pääministerille mökille meno ei näytä sopivan.

Perussuomalaiset menetti naiskannattajia

Perussuomalaisten kannatukselle rasismikeskustelusta on ollut huomattavasti vähemmän haittaa. Kannatus putosi yhden prosenttiyksikön ja on nyt 19,2 prosenttia. Taloustutkimuksen tausta-aineiston perusteella perussuomalaiset on menettänyt naiskannattajia ja alle 35-vuotiaita.

Toisin kävi vuonna 2015, kun perussuomalaiset nousi ensimmäistä kertaa hallitukseen. Silloinen puheenjohtaja Timo Soini sai kauan havittelemansa ulkoministerin salkun ja antoi hurmoksessaan hallitusneuvotteluissa liikaa periksi pääministeri Juha Sipilälle (kesk.).

Sipilä ajoi Suomeen kilpailukykysopimusta ja työntekijöiden oikeuksia heikentäneitä pakkolakeja. Soinin johtamille perussuomalaisille työntekijöiden oikeuksiin puuttuminen oli katastrofi: eduskuntavaalien kannatuksesta (17,7 prosenttia) suli puolessa vuodessa puolet pois.

Nyt näyttää siltä, että perussuomalaisten äänestäjät ovat saaneet juuri sitä, mitä ovat tilanneet. Puheenjohtaja Riikka Purra sai hallitusohjelmaan tiukkoja kiristyksiä maahanmuuttoon ja leikkauksia kehitysapuun.

RKP:n suosio pysyy kapinoinnista huolimatta

Meteliä hallituksessa on pitänyt poikkeuksellisesti myös RKP, mutta puolueen kannatus pyörii yhä neljän prosentin tietämillä. Suuria muutoksia ei näy myöskään hallituspuolue kristillisten kannatuksessa.

Oppositiossa vihreiden uusi puheenjohtaja Sofia Virta ei ainakaan vielä ole saanut puolueen suosiota nousuun. Kannatus päinvastoin putosi hivenen ja on nyt kahdeksan prosenttia.

Uudet kasvot eivät totisesti aina auta. Näin päätteli vaalitappion jälkeen keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ja päätti jäädä. Keskustan kannatus sinnittelee 10,7 prosentissa. Tulos on hivenen parempi kuin edellisessä kannatusmittauksessa, mutta nousukiito on vielä kaukana horisontissa.

