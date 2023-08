Ensimmäisellä kierroksella kukaan ei hakenut ylilääkäriksi – Etelä-Savossa kaikki syöpätautien lääkärit työskentelevät ostopalveluna

Etelä-Savon hyvinvointialueella syöpätaudit on haastava erikoisala lääkärirekrytointien kannalta. Tällä hetkellä joudutaan turvautumaan täysin ostopalveluihin.

Lääkäreistä on pulaa ympäri Suomea, ja hankala tilanne näkyy myös Etelä-Savon hyvinvointialueen Eloisan lääkäreiden rekrytoinnissa.

Eloisa on esimerkiksi hakenut jo kertaalleen syöpätautien ylilääkäriä, mutta kesän ensimmäisessä haussa pestiin ei ollut yhtään hakijaa. Nyt toistamiseen haussa olevaan tehtävään hakuaika on käynnissä 14. elokuuta saakka.

Syöpätautien ylilääkäri vastaa alueen molempien sairaaloiden, Mikkelin ja Savonlinnan keskussairaaloiden, syöpätautien hoidosta. Eloisan sairaalapalveluiden palvelualuejohtaja Kari Pullinen ei usko laaja-alaisen pestin karkottavan hakijoita.

– Hyvinvointialueella on vastattavana yksi väestö ja siinä mielessä on järkevää, että kaikki toiminta yhdellä erikoisalalla on yhden ihmisen vastuulla.

Vastaavanlaiset yhteiset pestit koko alueelle on jo korva-, nenä- ja kurkkutautien, anestesian ja sisätautien ylilääkäreillä.

Pullinen kertoo, että Etelä-Savon hyvinvointialueen syöpätaudeilla ei ole yhtään omaa virkalääkäriä töissä ja tällä hetkellä joudutaan turvautumaan ostopalveluihin. Myös muilla erikoisaloilla käytetään ostopalvelulääkäreitä.

Eloisallakin on monta virkaa, joihin voisi ottaa lääkäreitä saman tien, jos hakijoita olisi.

– Sillä tavoin pääsisimme eroon ostopalvelukustannuksista. Omat lääkärit ovat myös sitoutuneempia ja mukana kehittämistyössä eri tavalla.

Ostopalvelulääkäreistä koituu merkittävästi lisäkustannuksia hyvinvointialueille.

– Siksi lääkäreiden rekrytoiminen ja Eloisan houkuttelevaksi tekeminen on meillä ihan elinehto, Pullinen sanoo.

Epävarmuus Savonlinnan sairaalan tulevaisuudesta ei ainakaan helpota lääkäreiden rekrytointia Etelä-Savon hyvinvointialueella.

Palvelualuejohtaja Kari Pullinen on kuitenkin toiveikas meneillään olevan syöpätautien ylilääkärin viran täyttämisen suhteen.

– Meillä on erittäin hyvä hakija laittanut hakemuksen siihen, ja heti kun pääsemme sitä käsittelemään, niin olemme viisaampia sen suhteen.