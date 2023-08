Muoviastioista tunnetun Tupperwaren osakkeen arvo kasvoi räjähdysmäisesti – taustalla oli sosiaalinen media ja meemisijoittajat

Yhtiö on aiemmin ollut suurissa talousvaikeuksissa.

Muoviastioita valmistavan, talousvaikeuksissa velloneen Tupperwaren osakkeen arvo on noussut räjähdysmäisesti.

Kahden viime viikon aikana osakkeen arvo on moninkertaistunut. Heinäkuussa yhtiön arvo oli alle 28 miljoonaa dollaria ja aiemmin tällä viikolla jo lähes 240 miljoonaa. Osake niiasi keskiviikkona ja torstaina, mutta perjantaina se oli taas nousussa.

Verkostomarkkinointia hyödyntävä Tupperware nousi suureen suosioon jo 50- ja 60-luvuilla, aluksi Yhdysvalloissa ja myöhemmin ympäri maailmaa. Se on kuitenkin epäonnistunut uudistumaan riittävällä nopeudella, ja viime vuodet ovat olleet talousahdingossa luovimista. Konkurssin uhka on näyttänyt leijailevan yhtiön yllä jo pitkään.

Meemisijoittajien masinoima pelastusoperaatio

Mikä sai taloudellisessa suossa rämpivän yrityksen osakkeen kurssin hetkellisesti räjähtämään ylöspäin?

OP Ryhmän pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) ja kansainvälisten osakkeiden asiantuntija Joona Heinolan mukaan taustalla ovat luultavasti tavalliset ihmiset sosiaalisen median alustoilla.

Ilmiötä kutsutaan esimerkiksi nimillä Reddit-ilmiö ja meemisijoittaminen. Heinolan mukaan nimitykset linkittyvät vahvasti sosiaaliseen mediaan, josta ilmiö on saanut alkunsa. Ehkä tunnetuin esimerkki siitä on pelikonsolipelejä myyvän yrityksen, Gamestopin, pelastaminen.

– Gamestopin tapauksessa se lähti nimenomaan Reddit-alustalta. Jotenkin näistä tehdään yleisesti paljon meemejä sosiaaliseen mediaan, jotka lähtevät sitten helposti leviämään. Siitä tulee tämä meemisijoittaminen-termi, Heinola kertoo.

Heinolan mukaan termissä on toisaalta myös se kaiku, ettei sijoituskohteen valinnassa ole taustalla mitkään perinteiset sijoitusstrategiat, vaan nettipalstoilla hehkutettu osake.

Järjestäytyminen shorttaajia vastaan

Ilmiö perustuu Heinolan mukaan siihen, että sosiaalisessa mediassa oleva joukko ihmisiä järjestäytyy suuria ja varakkaita ”shorttaajia” vastaan. Shorttaaminen, eli lyhyeksi myyminen, tarkoittaa käytännössä vedonlyöntiä sen puolesta, että talousahdingossa luovivan yhtiön osake tulee laskemaan.

– Kun osakekurssi laskee, shorttaaja tekee voittoa, Heinola selittää.

Nettisijoittajat kerääntyvät osakkeen taakse ja lähtevät nostamaan sen kurssia ostamalla osaketta paljon. Kun osakekurssi lähtee nousuun, lyhyeksi myyvät shorttaajat tekevät tappiota.

Meemisijoittamiseen liittyy mahdollisuus voiton tekemisestä, joskin enemmän ilmiössä on Heinolan mukaan kyse kapinahengestä.

– Joku tekee isoja voittoja ja joku isoja tappioita. Mutta tämän tyylisissä ilmiöissä on kuitenkin enemmän tunnetta mukana kuin järkeä, hän toteaa.

Itseään ruokkiva ilmiö

Reddit-ilmiö alkaa nopeasti kasvattamaan itse itseään. Heinolan mukaan mitä enemmän yhtiön kurssi nousee, sitä enemmän ihmisiä rohkaistuu lähtemään mukaan sijoittamiseen. Samaan aikaan lyhyeksi myyvien on lähes pakon edessä kiihdytettävä kurssin nousua.

– Ne, jotka ovat shortanneet, joutuvat minimoidakseen omaa tappiotaan ostamaan mahdollisimman nopeasti osakkeita itselleen. Se taas voimistaa tätä ilmiötä entisestään.

Ilmiöstä käytetään yritysmaailmassa termiä short squeeze.

Heinolan mukaan tilanteessa pätee yksinkertainen kysynnän ja tarjonnan laki: kun kysyntää on yhtäkkiä paljon ja tarjontaa vähän, hinta kohoaa jatkuvasti ja kurssi lopulta raketoi ylös.

Tupperware oli hedelmällinen kohde

Tupperware oli Heinolan mukaan monella tavalla otollinen kohde meemisijoittamiselle. Sillä oli esimerkiksi suuri shorttikanta, eli jopa 27 prosenttia sen osakkeista oli lyhyeksi myytyjä ennen Reddit-ilmiön hampaisiin päätymistä.

– Joku on nähnyt, että tässähän on loistava paikka lähteä ostamaan, ja levittänyt sitten sanaa, Heinola sanoo.

Tupperware onkin rinnastettu Heinolan mukaan pelejä myyvään Gamestopiin myös sen vuoksi, että meemisijoittajat tarvitsevat usein tarinan sijoittamishalujen herättelyyn.

– Gamestop on ollut yritys, jonka brändi on ollut jollain tavalla rakas tai tärkeä, ja ehkä sitä samaa on Tupperwaressa. Siinä pitää olla joku tarina, joka motivoi ja jonka voi myydä muille sijoittajille, Heinola sanoo.

Tulevaisuus edelleen epävarma

Meemisijoittaminen tuskin pelastaa 77-vuotiasta Tupperwarea pitkällä tähtäimellä sen talousahdingosta.

Joona Heinolan mukaan short squeezien liikkeitä on todella vaikea ennustaa.

– Aina tällaisissa äkkinousuissa päiväliikkeet on todella rajuja. Mutta yleensä pitkällä aikavälillä nämä ovat olleet enemmänkin hetkellisiä nousuja. Jossain kohtaa tilanne vakiintuu tasolle, mistä se on lähtenytkin.

Esimerkiksi Gamestopin osake nousi kauan, mutta on nyt vakiintunut huomattavasti alemmalle tasolle kuin sen huipun päivinä.

Heinolan mukaan tilanne voisi auttaa Tupperwarea selviytymään, jos kyseessä on pidempiaikainen nousutila. Jos yhtiöllä on esimerkiksi omia osakkeita hallinnassa, josta se voisi luopua nyt korkeammalla hinnalla, tilanteesta olisi apua.

– Mutta jos tilanne jää lyhytaikaiseksi eikä yritys pääse sitä hyödyntämään, niin siinä tapauksessa en usko vaikuttavan jatkoon, hän sanoo.

Toisaalta Joona Heinola näkee, että tilanne voisi muuten mahdollistaa lisärahoituksen saamisen.

– Reddit-ilmiö tuo mukanaan tietysti suurta huomiota, jonka voi parhaassa tapauksessa kääntää rahaksi, hän sanoo.