Adhd-skeittileirillä keskitytään siihen, mikä milloinkin tuntuu hyvältä – suosituksi osoittautunut kokeilu saanee jatkoa

Jos keskittyminen aiheuttaa vaikeuksia, nuoret voivat käydä skeittipuiston lisäksi vaikka uimassa tai pelaamassa korista. Adhd-liiton mukaan erilaisista leireistä on todellista hyötyä.

Vallilan siirtolapuutarhan vieressä, Hämeentien sillan alla iloinen puheensorina sekoittuu skeittauksen ääniin. Paikalla on puolen tusinaa alakouluikäistä skeittaria, joista osa keskittyy pelaamaan videopelejä, osa syö eväitä ja loput skeittaavat.

Meneillään on skeittijärjestö Helride Collectiven skeittileiri, joka on suunnattu erityisesti adhd-oireisille nuorille. Adhd aiheuttaa haasteita erityisesti keskittymisessä, aktiivisuuden säätelyssä ja impulssien hillinnässä, ja tämä otetaan leirin vetäjien Joonas Rimpiläisen ja Hessam Jalalin mukaan monin tavoin huomioon.

– Leirin ohjelma ja muoto pidetään vapaamuotoisena. Kaikilta osallistujalta kyseltään fiiliksiä, mitä kukakin haluaa tehdä. Voidaan käydä vaikka kirpputorilla, uimassa tai pelaamassa korista, jos siltä tuntuu, Jalali sanoo.

Leirille osallistuva vantaalainen 12-vuotias Topias kertoo olleensa mukana yhdellä perusskeittileirillä jo viime kesänä. Lajissa viehättää ennen kaikkea vapaus.

– On kivaa kun saa itse aika vapaasti opetella erilaisia temppuja.

Parin ensimmäisen päivän aikana leiriläiset ovat käyneet Eläintarhan skeittiparkissa, kauppakeskus Redin parkkihallissa sekä Vallilan skeittiparkissa.

Osallistujia Oulusta asti

Leiri on suunnattu 9–15-vuotiaille. Valtaosa on pääkaupunkiseudulta, mutta mukana on kaksi osallistujaa myös Kuopiosta. Alkukesästä järjestetyllä ensimmäisellä adhd-skeittileirillä oli mukana yksi leiriläinen Oulusta.

Hessam Jalali toivookin, että samankaltaisia leirejä syntyisi myös muualle Suomeen.

– Olen itsekin oppinut paljon esimerkiksi siitä, miten lapset hahmottavat maailmaa. On ollut ihan sairaan hauskaa! hän sanoo.

Rimpiläinen on samoilla linjoilla.

– Tässä menee hauskalla tavalla itsekin ajattomaan tilaan, kun hengaa lasten kanssa, jotka eivät sillä tavalla mieti aikaa, paitsi korkeintaan ehkä loppupäivästä.

Leireiltä saa vinkkejä arkeen

Adhd-liiton toiminnanjohtajan Nina Hovénin mukaan vertaistukileireistä kerätty palaute on ollut positiivista ja leireistä on adhd-oireisille hyötyä.

– Leiriläiset jakavat tietoa ja kokemuksia toistensa kanssa, sekä saavat hyviä vinkkejä arkeen itselleen tai lapselle, riippuen minkälaisesta leiristä on kysymys.

Hovén kertoo vertaistuen merkityksen kasvaneen viime vuosina yhä enemmän.

– Onneksi sen arvo myös ymmärretään.

Adhd-liiton leireillä työskentelee terveydenhuollon ammattilaisia.

– Jos kyseessä on esimerkiksi parisuhdeleiri, niin siellä on työssä parisuhdeterapeutti. Hänet valitaan tehtävään sillä perusteella, että hänellä on kokemusta työskentelystä tämän diagnoosin ympärillä.

Adhd-liitto järjestää myös omaa koulutusta uusille tukihenkilöille.

Kuuntele tästä skeittileirin tunnelmia Vallilan skeittiparkista: