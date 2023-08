Nuoret aikuiset korjauttavat vaatteita nyt ahkerasti – jo kirpputorilta soitellaan ompelijalle

Nuoret aikuiset kiikuttavat kirppislöytöjään korjattavaksi, paikattavaksi ja kavennettavaksi nyt aiempaa enemmän. Tilastoja ei ole, mutta vahvistus saadaan niin yrittäjältä kuin alan liitolta.

– Vintage-vaatteita ja sukulaissedältä perittyjä pukuja muokataan istuvammiksi. Kirpputorilta jopa soitetaan, että löysin aarteen, joka ei maksa paljoa, pystyisitkö tekemään jotakin? Yleensä pystyn, kertoo tamperelaisen Pikku Päivänpaisteen yrittäjä, ompelija Päivi Korteniemi.

Ompelija on saanut viime aikoina korjattavia vaatteita pöydälleen aiempaa enemmän. Asiakkaina ovat 25–35-vuotiaat nuoret aikuiset.

Suomen vaatturiliitto vahvistaa ompelijan havainnon käytettyjen vaatteiden uudelleenmuokkaamisesta. Ilmiöstä ollaan ilahtuneita. Pikamuodin vastainen sanoma tuntuu purreen.

– On muodikasta ja järkevää ostaa käytettyä, Vaatturiliiton puheenjohtaja Sonja Raassina sanoo.

Myös vaatekaapin löydöt halutaan korjata

Suora seuraus lisääntyneestä kirppisinnosta on siis korjausompelutöiden kasvu, mutta syyt ovat ompelupuodin yrittäjän mukaan syvemmällä. Päivi Korteniemi ajattelee, että nuoret ovat ymmärtäneet ympäristön tilanteen.

– He ovat niitä, jotka joutuvat kärsimään tästä 50 vuoden päästä ja haluavat maailman olevan puhtaampi. He oivaltavat sen, että aina ei voi ostaa vain uutta ja heittää rikki mennyttä roskiin.

Yle uutisoi keskiviikkona second handin voivan jopa lisätä vaatteiden kokonaiskulutusta, sillä pikamuoti käy kirppiksillä hyvin kaupaksi. Jotkut second hand -liikkeet ovat linjanneet, etteivät ne myy ultrapikamuotia, jota pidetään pikamuotia vieläkin ongelmallisempana. Pikamuoti ja sen pahempi serkku ultrapikamuoti tunnetaan muun muassa halvoista ja huonolaatuisista materiaaleista.

– Ne ovat todella haastavia materiaaleja korjausompelijalle. Aivan muovia, lirua. Eivät meinaa pysyä ompelukoneen alla, Korteniemi kertoo kokemuksistaan.

Vaatturiliitto tahtoo vaalia kädentaitoja. Aika sille on juuri nyt suopea.

– En usko pikamuodin pysyvän entisellään. Nykyään ihmiset ovat todella valveutuneita. He haluavat tietää tuotteiden alkuperän ja eettisyyden: mistä materiaali on hankittu, missä ja miten vaate on valmistettu, Sonja Raassina sanoo.

Vielä ekologisempaa on käydä oma vaatekomero lävitse.

– Oman vaatekaapin löytöjä tuodaan myös korjaukseen. Sellaisia, joita ei ole pidetty pitkiin aikoihin. Etenkin farkkuja paikataan paljon, kertoo yrittäjä Päivi Korteniemi.

Millaisia ajatuksia juttu herätti? Keskustele aiheesta perjantaihin kello 23:een saakka.