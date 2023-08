Tulli: Ruotsista salakuljetettu yli 20 tonnia nuuskaa Tornion kautta Suomeen

Tulli on tutkinut laajaa nuuskan salakuljetukseen ja levitykseen liittyvää rikoskokonaisuutta, jossa Tornion kautta on kuljetettu nuuskaa ainakin Pirkanmaalle. Veroja on vältetty miljoonia euroja.

Avaa kuvien katselu Tulli tutkii yli 20 tonnin suuruisen nuuskamäärän salakuljetusta Ruotsista Tornion kautta Suomeen. Arkistokuva. Kuva: Petri Lassheikki / Yle