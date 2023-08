Jyväskylään tulossa Toyotan ralliautojen testauskeskus – ”Olen innoissani kuin lapsi jäätelöstä”, sanoo Toyotan Akio Toyoda

Suunnitellun kehityskeskuksen on tarkoitus potentiaalisesti olla hiilinegatiivinen. Puheenjohtaja Toyoda kuvailee Jyväskylän olevan rallille sitä, mitä Monaco on F1-autoiluille.

Jyväskylään on suunnitteilla uusi kehityskeskus, jossa tullaan testaamaan ja kehittämään uusi ralliautoja.

Jyväskylän kaupunki, Toyota Gazoo Racing Team ja Toyota Mobility Foundation solmivat aiesopimuksen Jyväskylässä 3. elokuuta.

– Tulevan kehityskeskuksen on tarkoitus potentiaalisesti olla hiilinegatiivinen, jos yhteisövaikutukset otetaan huomioon, Toyota Gazoo Racing Teamin toimitusjohtaja Yuichiro Haruna kertoi tiedotustilaisuudessa.

Paikalla olivat myös Toyota Motor Corporationin hallituksen puheenjohtaja Akio Toyoda sekä Toyota Mobility Foundationin hallituksen varapuheenjohtaja Shigeru Hayakawa.

– Olen innoissani kuin lapsi jäätelöstä, Toyoda kommentoi tiedotustilaisuudessa.

Puheenjohtaja kertoi haluavansa tutustua kaupunkiin paremmin ja voivansa kutsua sitä vielä toiseksi kodikseen, sillä:

– Jyväskylähän on rallille kuin Monaco formuloille, puheenjohtaja veisteli.

Aiesopimus allekirjoitettiin symbolisella hetkellä, kun MM-ralli Jyväskylässä on juuri alkamassa.

– Rallit ovat keskeisiä Jyväskylälle ja kaupungin kasvulle, ja on hienoa, että yksi isoimmista maailman autovalmistajista on kiinnostunut kaupungista. Se on meille massiivinen asia, kaupunginjohtaja Koivistoinen iloitsi allekirjoitustilaisuudessa.

Toyota Gazoo Racing Team on jo aiemmin keskittänyt ralliautojensa valmistuksen ja huollon Jyväskylään.