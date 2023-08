Tallinkin Baltic Queen saa huoltotauolla runkoonsa veden vastusta vähentävää grafiittimaalia

Kuva: Alamy / All Over Press

Veden vastusta vähentävä ja energiatehokkuutta lisäävä grafiittimaalaus on pilotti, joka toimiessaan toistetaan muissakin Tallinkin laivoissa.

Tallinna–Tukholma-reitillä liikennöivä Baltic Queen jää suunnitellulle huoltotauolle 3. syyskuuta Tallinnaan saapumisen jälkeen. Turun korjaustelakalla Naantalissa korjattava alus palaa liikenteeseen illalla 15. syyskuuta Tallinnasta, kertoo Tallink Silja tiedotteessaan.

Laivalla pilotoidaan Tallinkin mukaan huoltotauon aikana rungon maalaus grafiittimaalilla, minkä on tarkoitus vähentää veden vastusta merkittävästi ja näin lisätä energiatehokkuutta.

Myös muille yhtiön laivoille tarkoitus tehdä vastaavanlainen rungon maalaus, jos maalauspilotointi osoittautuu toimivaksi.

– Syyskuun alun telakoinnin päätavoite on luokituslaitoksen vaatimien todistusten uusiminen Baltic Queenille vuosille 2024–2029. Koko laivastomme telakoidaan säännöllisesti kaksi kertaa viidessä vuodessa, jotta varmistutaan siitä, että laivat täyttävät kaikki tarvittavat vaatimukset, sanoo Tallink-konsernin Head of Ship Management and Chief Tarvi-Carlos Tuulik tiedotteessa.

Laivalle tehdään telakoinnin aikana myös useita teknisiä huoltotöitä. Näistä suurimpana potkurien lapojen vaihto, mikä lisää laivan energiatehokkuutta ja säästää Tallinkin mukaan polttoainetta jopa 10–13 prosenttia. Baltic Queenille tehdään lisäksi tavanomaisia huoltotöitä, kuten rungon puhdistus.

Laivan sisätiloissa remontoidaan hyttien kylpyhuoneet, uusitaan julkisten tilojen lattioita ja uudistetaan ravintola.