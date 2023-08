Kotimaisen verkkokaupan myynti putosi jyrkästi – kuluttajat harkitsevat nyt tarkkaan verkko-ostoksiaan ja vähentävät heräteostoja

Vaikka kotimainen verkkokauppa nyt kärsii siitä, että kuluttajien ostovoima on kriisissä, uusia verkkokauppojakin perustetaan.

Mikko Karppanen, 68, pyörittää sivutoimisesti Bixbox-nimistä verkkokauppaa Helsingin Etelä-Haagassa.

Teollisena muotoilijana uransa aloittanut Karppanen jää tänä syksynä eläkkeelle ammattikorkeakoulu Laurean liiketalouden lehtorin työstä.

Loppuvuodesta 2021 hän päätti lähteä kokeilemaan pienimuotoista verkkokauppaa kodin yhteydessä olevalla työhuoneellaan. Verkkokaupassa myydään mukeja ja hiirimattoja, joihin Karppanen itse suunnittelee kuvat.

– Nyt tämä alkuvaiheessa oleva verkkokauppa on vielä harrastus, jota teen sivutoimena iltaisin ja viikonloppuisin. Jatkossa on sitten enemmän aikaa panostaa tähän päätoimisesti. Asiakkaita olen etsinyt mainostamalla sosiaalisessa mediassa.

Suomalaisen verkkokaupan myynti romahti lähes neljänneksen

Koronavuosina kukoistanut kotimainen verkkokauppa on nyt ottanut takapakkia. Myynti romahti huhti-kesäkuussa 24 prosenttia vuotta aiemmasta. Tämä käy ilmi verkkokauppapalveluita tuottavan tamperelaisen Vilkas Groupin verkkokauppaindeksistä.

Yritys kerää indeksin tiedot noin kahdelta tuhannelta verkkokauppa-asiakkaaltaan, jotka edustavat liki kolmasosaa suomalaisista verkkokaupoista.

Toimitusjohtaja Markku Korkiakosken mukaan verkkokauppaindeksin avulla voidaan reaaliaikaisesti seurata kuluttajien käytöstä.

– Kuluttajien ostovoiman hiipuminen ei koske vain verkkokauppaa vaan kauppaa yleensä. Sen takia uskallan sanoa, että suomalainen ostovoima on nyt kriisissä.

Korkiakosken mukaan vielä viime syksynä suomalaiset tekivät verkkokaupoissa energiakriisin edellä kalliita hankintoja, esimerkiksi aurinkopaneeleita ja ilmalämpöpumppuja

– Tämän takia viime vuoden heinä-elokuussa oli verkkokauppaindeksin mittaushistorian isoin myynti.

Nyt sen sijaan kaupaksi käyvät esimerkiksi varaosat. Ei osteta uuttaa imuria tai jääkaappia, vaan ostetaan mieluummin varaosa, jolla laitteille saadaan muutama vuosi lisäaikaa.

Korkiakoski pohtii, miten paljon huhti-toukokuun myyntiluvuista tullaan heinä-syyskuussa vielä alaspäin.

– Odotettavissa on lisää myynnin laskua tälle vuodelle.

Korkiakosken mukaan odotettavissa voi olla myös lisää konkursseja, kuten tämän vuoden aikana on jo nähty

– Näen, että isoimmat riskit ovat niillä sadoilla verkkokaupoilla, jotka ovat lähteneet isolla rytinällä liikkeelle, pääomittaneet toimintaansa riskirahalla, hakeneet pankkilainaa oman toiminnan käynnistämiseen ja kasvattamiseen. Uskon, että näissä yrityksissä tullaan vielä näkemään useampia konkursseja.

– Toivon, että monet omalla rahallaan toimintansa rahoittaneet pienten ja keskisuurten verkkokauppojen kauppiaat jaksavat nyt tämän tilanteen yli – kestää se sitten puoli vuotta, vuoden tai kaksi vuotta.

Vilkas Groupin toimitusjohtaja Markku Korkiakoski muistuttaa, että taloustilanne on muuttunut radikaalisti viimeisen puolen vuoden, vuoden aikana. Kuluttajat harkitsevatkin nyt tarkemmin, tarvitsevatko jonkun tuotteen ja, mistä voivat hankkia sen edullisimmin.

Kuluttajien ostovoima on heikentynyt nopeasti

Verkkokaupan myynnin sukeltaminen johtuu ennen kaikkea inflaatiosta ja korkojen noususta. Kuluttajien käyttöön jää nyt aiempaa vähemmän rahaa.

– Monet ovat joutuneet nopeasti uuteen tilanteeseen, jossa tilillä ei loppukuusta olekaan rahaa. Huoli huomisesta on usealla kotitaloudella suuri, kun hinnat ja korot ovat jatkaneet nousuaan, Korkiakoski toteaa.

Taloustilanne on Korkiakosken mielestä myös muuttunut todella nopeasti.

– Ihmiset elävät nyt enemmän kädestä suuhun ja käyttävät rahansa välttämättömiin hankintoihin. Markkinoilta on tullut liikaa huonoja uutisia, ja ihmiset ovat tällä hetkellä hyvin varovaisia, käyttävät ehkä jopa säästöjään ja laskevat, kuinka kauan selviävät uudessa tilanteessa.

Korkiakosken arvion mukaan kotimaisesta verkkokaupasta on hävinnyt jopa kolme miljardia euroa. Valtiolle tämä tarkoittaa hänen arvionsa mukaan noin miljardin euron verotulojen menetystä.

Pakettiautomaatteihin jaetaan nyt vähemmän kotimaisia paketteja kuin korona-aikaan. Kotimaisen verkkokaupan myynti on romahtanut korona-aikaa edeltävälle tasolle.

Suomalainen kuluttaja ostaa paljon ulkomaisista verkkokaupoista

Korkiakoski neuvoo verkkokauppayrittäjiä sopeuttamaan toimintaansa tämän hetkiseen markkinatilanteeseen.

– Ensinnäkään ei pidä vähentää markkinointia, koska ulkomainen verkkokauppa ei ole karsimassa markkinointikulujaan. Riskinä on, että eurot valuvat ulkomaille. Jo pitkään ongelmana on ollut, että suomalainen kuluttaja ostaa poikkeuksellisen paljon ulkomailta verrattuna esimerkiksi Ruotsiin. Siellä katsotaan tarkkaan, että verkkokauppa on kotimainen, mutta suomalainen ostaa sieltä, missä on halvinta.

Korkiakoski kuitenkin ymmärtää suomalaista kuluttajaa.

– Ulkomaiset verkkokaupat naamioituvat suomalaisiksi. Sivut on käännetty suomeksi, maksutavat ja toimitustavat ovat suomalaisia, joten kuluttajan on hankala tunnistaa, onko kyseessä suomalainen verkkokauppa.

Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenojan mukaan kotimaisista verkkokaupoista ostaminen väheni viime vuonna mutta ulkomaisista verkkokaupoista, etenkin Saksasta ja muista Pohjoismaista, ostaminen sen sijaan kasvoi.

Kotimaisen verkko-ostamisen kasvu katkesi jo viime vuonna

Reilut kymmenen vuotta jatkunut verkko-ostamisen kasvu pysähtyi viime vuonna.

– Meidän seurannan mukaan kotimaisten verkkokauppojen myynti kutistui noin 12 prosenttia jo viime vuonna, Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja sanoo.

– Se näkyi erityisesti erikois- ja käyttötavarakaupassa. Nyt myös ruoan verkkokauppa on hidastunut.

Syitä kotimaisen verkkokaupan hiipumiseen on monia.

– Koronapandemia kiihdytti verkkokaupan kasvua. Etenkin vanhemmista ikäryhmistä tuli uusia verkkokauppa-asiakkaita. Pandemian jälkeen satunnaiset verkkokauppaostajat siirtyivät takaisin kivijalkamyymälöihin, Kurjenoja toteaa.

Koronavuosina ostettiin paljon elektroniikkaa, kodinkoneita, urheiluvälineitä, rautakauppatuotteita ja sisustustarvikkeita.

– Nämä alat kärsivät nyt siitä, että esimerkiksi uutta sohvaa tai pitsauunia ei tarvitse heti ostaa, Kurjenoja sanoo.

Vaatteiden ja jalkineiden myynti on myös kasvattanut myyntiään mutta kasvu on suuntautunut verkkokaupan sijaan kivijalkamyymälöihin.

Kurjenoja huomauttaa, että kotimaisilla verkkokaupoilla on todella kova hintakilpailu ulkomaisten verkkokauppojen kanssa. Etenkin suuret kiinalaiset halpamuotialustat kuten Shein ja Temu ovat vieneet myyntiä jopa Amazonin kaltaiselta jätiltä.

– Kotimaisille verkkokaupoille hintarajoite tulee ulkomailta mutta kustannukset kotimaasta. Tämä on aika hankala tilanne kotimaisille yrityksille, Kurjenoja sanoo.

– Kaiken tämän lisäksi yleinen epävarmuus, ostovoiman hiipuminen ja korkojen nostot aiheuttavat varovaisuutta verkkokauppaostajissa.

