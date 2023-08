Kesän hittielokuvan mainokset puuttuvat Japanista – moni ei halua nähdä Oppenheimeria atomipommien uhrien maassa

Elokuva atomipommin kehittäjästä on juuri nyt herkkä aihe, sillä Japanissa muistellaan 6. elokuuta Yhdysvaltain Hiroshimaan ja Nagasakiin vuonna 1945 pudottamien atomipommien uhreja.

Maailmalla hehkutetaan ydinaseen kehittäjästä J. Robert Oppenheimerista kertovaa elokuvaa, Japanissa ei.

Japani on ainoa ydinaseen käytännössä kokenut maa.

Japanissa ei ollut vielä torstaiaamuna edes ilmoitettu, milloin Oppenheimer-elokuva mahdollisesti tulee japanilaisiin elokuvateattereihin. Toinen kesän hiteistä, Barbie, saa sekin ensi-iltansa Japanissa vasta 11. elokuuta.

Oppenheimer-elokuvaa ei ole edes mainostettu. Syyksi on arvioitu sitä, että Yhdysvaltain Hiroshimaan ja Nagasakiin toisessa maailmansodassa pudottamien atomipommien uhrien muistopäivä on huomenna sunnuntaina.

Atomipommin isäksi kutsutun Oppenheimerin kerrotaan taputtaneen käsiään päänsä päällä 6. elokuuta 1945, kun hän kuuli pommin räjähtäneen Hiroshimassa. Yhdysvallat pudotti vielä toisen pommin Nagasakiin 9. elokuuta.

Pommit tappoivat nopeasti yli satatuhatta ihmistä. Myöhemmin kymmeniätuhansia lisää kuoli ja sairastui säteilyn takia. Myös aineellinen tuho oli valtava.

Pommien muisto näkyy japanilaisten suhtautumisessa niiden kehittäjästä tehtyyn elokuvaan.

Hiroshimalainen Akane Toyoda, 35, arvioi uutistoimisto Reutersille, että moni ei halua nähdä elokuvaa. Osa taas on kiinnostunut näkemään sen juuri siksi, että se tuo esiin yhdysvaltalaista näkökulmaa.

Barbien ja Oppenheimerin yhdistäminen oli liikaa

Enemmän kuin itse elokuva japanilaisia näyttää kuitenkin tuohduttaneen vitsailu kesän kahdella hittielokuvalla.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt meemejä, joissa Warner Bros-yhtiön Barbie ja Universal Picturesin Oppenheimer liitetään toisiinsa. Elokuvat ovat innoittaneet hashtagiin #Barbenheimer.

Japanissa on pidetty loukkaavana, että Barbien vaaleanpunainen maailma on yhdistetty Oppenheimeriin ja ydinpommin räjähtämiseen. Moni on vastineeksi julkaissut viestipalvelu X:ssä Hiroshiman tai Nagasakin atomipommien uhrien kuvia hashtagilla #nobarbenheimer.

– Näetkö nuo tytöt, jotka selviytyivät Nagasakin sienipilvestä. En olisi uskonut, että Barbie vitsailisi noista tytöistä, kirjoitti eräs käyttäjä.

Toiset ovat pyrkineet osoittamaan meemien loukkaavuutta yhdistämällä Barbie-elokuvan ydinpommin sijaan Yhdysvaltain syyskuun 2001 terrori-iskuihin.

Warner Bros. joutui pyytämään japanilaisilta anteeksi, koska se oli vastannut #barbenheimer-vitsailuun kevyeen tyyliin.

Warner Bros. sanoi olevansa pahoillaan tunteettomasta some-käytöksestään. Barbie-elokuvan tilin vastaukset #barbenheimer-viesteihin on nyt poistettu, kertoo The New York Times -lehti.

Ydinpommin kehittäjästä Robert Oppenheimerista tuli sodan jälkeen aseriisunnan kannattaja ja vetypommihankkeen vastustaja. Hän vastusti muun muassa testiä, jossa ensimmäinen vetypommi Ivy Mike räjäytettiin Tyynellämerellä vuonna 1952.

Yle toteutti laajan VR-tekniikkaa hyödyntävän projektin Ivy Miken testauksesta vuonna 2019. Ainutlaatuinen video vie katsojan paikan päälle näkemään ja kokemaan 70 vuoden takaisen räjähdyksen.

