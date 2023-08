Tässä ovat jalkapallon MM-kisojen pudotuspeliparit – asiantuntija povaa jättiyllätystä, myös hallitsevan mestarin turnaus päättyy

Kaikki jalkapallon MM-kisoista: Kisauutiset, puheenaiheet, Futistietäjä, ohjelma, tulokset ja tilastot löydät Ylen MM-kisasivuilta täältä.

Jalkapallon MM-kisojen pudotuspelien ensimmäinen kierros pärähtää käyntiin lauantaina 5. elokuuta. Yle Urheilun asiantuntijat Mari Savolainen ja Jonne Kunnas veikkaavat ja perustelevat tässä jutussa, mitkä maat yltävät ensimmäiseltä kierrokselta puolivälieriin.

Sveitsi – Espanja

Savolainen: Espanja. Heidän pelin rakenne on kokonaisvaltaisesti Sveitsiä parempi ja heillä on parempia yksilöitä. Koen, että kokeneilla hyvillä yksilöillä Espanja kykenee tässä pelissä kantamaan voiton pelin rakenteen kautta.

Kunnas: Espanja. Viiimeisen lohkovaiheen pelissä kaikki Espanjan heikkoudet lyötiin pöytään ja uskon, että he ovat pystyneet kehittämään pelaamistaan ja tukkimaan heikkouksia. Espanja on Sveitsiä vahvempi joukkue.

Hollanti – Etelä-Afrikka

Savolainen: Hollanti. Tällä hetkellä pelaa todella hyvin. Joukkue on yhtenäinen ja on pystynyt rakentamaan pelitavan, vaikka Vivianne Miedema puuttuu. Maalintekouhkaa on useammalta pelaajalta. Hollanti pystyy varmasti haastamaan Etelä-Afrikan puolustuksen niin kovaa, että Etelä-Afrikalla ei riitä.

Kunnas: Hollanti. Lohkovaiheessa yksi vakuuttavimmista joukkueista. Hollanti on pystynyt kehittämään pelaamistaan. Kisojen yllättäjä Etelä-Afrikka tarjoaa hyvän haasteen, mutta se ei riitä.

Japani – Norja

Savolainen: Japani. Kisojen paras joukkue tähän mennessä. Todella kurinalaista pelaamista, kontrolloitua hyökkäämistä ja puolustamista. Norja ei ole päässyt oikeastaan missään vaiheessa joukkueen rakenteen kannalta eteenpäin.

Avaa kuvien katselu Japanin turnaus on sujunut mainiosti. Kuva: Getty Images

Kunnas: Japani. Tätä peliä odotan eniten. Japani oli ylivoimaisesti kisojen paras joukkue lohkovaiheessa ja Norjalla on ollut kaikenlaista sekasortoa. Tämä on mielenkiintoisin pari. Japanin pelaajat ovat onnistuneet toteuttamaan ja toimimaan otteluissa ja suunnitelmat jokaiseen peliin ovat olleet täysosumia.

Ruotsi – Yhdysvallat

Savolainen: Ruotsi. Yhdyvallat putoaa. Se ei ole kyennyt neljässä vuodessa kehittymään joukkueena riittävästi. He eivät ole kyenneet ottamaan riittäviä askelia nykyjalkapallon kehittämisessä.

Kunnas: Ruotsi. Hallitseva mestari tippuu. Pelaaminen on ollut todella vaikeaa ja Ruotsi on puolestaan saanut pelaamista oikeaan suuntaan. Ruotsi on pystynyt kierrättämään pelaajia lohkovaiheen otteluissa ja ovat varmasti tuoreella jalalla.

Englanti – Nigeria

Savolainen: Englanti. Joukkue on todella kunnianhimoinen, kokenut, pelaajat ovat pelanneet vuosien ajan seurajoukkueotteluita korkeimmalla tasolla. Sitä kautta Englanti on rutinoituneempi. Nigerialla ei ole mahdollisuuksia.

Kunnas: Nigeria. Englanti on suursuosikki ja ylivoimainen suosikki, mutta Nigerian puolustuspaaminen on toiminut ja vastahyökkäyksillä se pystyy tuottamaan yhden maalin. Englanti puolestaan oli hyvä Kiina-pelissä, mutta olen huolissani puolustuslinjan toimivuudesta.

Avaa kuvien katselu Kunnas veikkaa, että Nigeria yltää jatkoon. Kuva: Getty Images

Kolumbia – Jamaika

Savolainen: Kolumbia. Kolumbia on ollut yllätyksellinen ja tehokas näissä MM-kisoissa. Isoa roolia kantanut Linda Caicedo vie joukkueen jatkoon.

Kunnas: Kolumbia. Tämä on todella tasainen. Jamaika ei ole päästänyt yhtään maalia, mutta Kolumbian Linda Caceido ratkaisee. Kolumbia tulee olemaan sen verran parempi joukkue.

Australia – Tanska

Savolainen: Australia. Viime pelissä se aukesi. Australia on suoraviivainen, tehokas ja kontrolloitu. Tanskalla ei riitä yksilötaso puolustamaan sitä vastaan.

Kunnas: Australia. Australia ei ole vakuuttanut lohkovaiheessa viimeistä otteluaan lukuun ottamatta. Siinä oli jo selvää parannusta hyökkäys- ja puolustussuuntaan. Tähti Sam Kerr palaa ja vie joukkueen jatkoon. Tanska on tehnyt minimisuorituksen. Ei vakuuta, että riittäisi jatkopaikkaan.

Avaa kuvien katselu Sam Kerr on ollut sivussa loukkaantumisen takia. Kuva: EPA-EFE

Ranska – Marokko

Savolainen: Ranska. Tämä on tyrmäys. Marokolla ei ole mitään palaa. Ranska on vaan laadullisesti ja rakenteellisesti parempi joukkue. Marokko oli alkulohkojen yllättäjä, mutta heille ei ole enempää yllätyksiä tulossa.

Kunnas: Ranska. Marokko ei ole kovin hyvä joukkue. He maksimoivat suorituksensa, että pääsivät jatkoon. Puolustus ei kestä Ranskan jyräämisen kanssa, vaikka Ranska ei ole vakuuttanut.

