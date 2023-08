Ukrainan sota palautti suurvaltasuhteet takaisin pinnalle, sanovat kirjeenvaihtajat Ylen aamussa

Ylen Venäjän-kirjeenvaihtaja Heikki Heiskanen arvioi, että Venäjän on hankala luopua suurvalta-ajattelusta.

Ylen Kiinan-, Venäjän- ja Yhdysvaltain-kirjeenvaihtajat keskustelivat Ylen aamussa siitä, miten Ukrainan sota heijastuu suurvaltasuhteisiin.

– Yhdysvalloissa Ukrainan sota nähdään länsiblokin sotana Venäjää ja autoritaarisia järjestelmiä vastaan. Tämä on palauttanut suurvaltasuhteet pinnalle, sanoo Ylen Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Iida Tikka.

Kiina puolestaan katsoo sotaa omista intresseistään, sanoo Kiinan-kirjeenvaihtaja Mika Hentunen.

– Kiinalla on selkeät intressit olla maailman paras kaikilla osa-alueilla. Kiina on selkeästi länttä vastaan, eritoten Yhdysvaltoja vastaan, arvioi Hentunen.

Hän näkee, että Kiina käyttää Ukrainan sotaa hyväkseen tavoitellessaan omaa etuaan.

– Se ikään kuin junailee asioita taustalla, eikä ole selkeää, mikä on Kiinan ja Venäjän suhde. Vaikka Kiina on Venäjän strateginen kumppani, pitävät he silti etäisyyttä eivätkä esimerkiksi tue suoraan asekauppoja Venäjän kanssa. Kiina pitää huolen siitä, ettei heitä yhdistetä liikaa Venäjään.

Hentunen painottaa, että vaikka Ukrainan sota on Kiinalle kaukainen asia, seuraa Kiina tarkasti Ukrainaa Taiwanin vuoksi.

– Ukrainaa on seurattu koko ajan enemmän ja enemmän Taiwanin takia. Kiinalle on ollut yllättävää, kuinka voimakkaasti länsimaat lähtivät tukemaan Ukrainaa. Siksi sitä peilataan tähän niin sanottuun Taiwan-ongelmaan, Hentunen sanoo.

Tikka ja Hentunen näkevät Yhdysvaltain ja Kiinan suhtautumisessa merkittävän eron: Kun Yhdysvallat Bidenin johdolla korostaa blokkiajattelua nojaten liittolaisiinsa, Kiina puolestaan nojaa yksittäisiin suhteisiin.

– Kiinalle lähialueet ovat kaikkein tärkeimpiä. Ne ovat ykköset Kiinalle. Samalla se pohjustaa Aasian johtajuutta, Hentunen sanoo.

Venäjän suurvalta-ajattelu perustuu suvereeniuteen

Venäjä puolestaan rakentaa suurvalta-ajatusta suvereeniuden kautta. Venäjä ajattelee, että suurvalta-asemaan kuuluu oikeus ”tehdä omat ratkaisunsa”, sanoo Ylen Venäjän-kirjeenvaihtaja Heikki Heiskanen.

– Tämäkin sota on sellainen, että Venäjä teki omat ratkaisunsa, johon muut valtiot eivät pysty vaikuttamaan, sanoo Heiskanen.

Kuten Yhdysvalloissa, myös Venäjällä ajatellaan, että sotaa käydään suurempaa liittoumaa vastaan. Vaikka sotaa käydään Ukrainassa, Putin on perustellut sotaa käytävän länttä vastaan, Heiskanen sanoo.

– Kansalaisille annetaan kuvaa, että sota kestää pitkään, koska sitä käydään kollektiivista länttä vastaan.

Mitä käy venäläiselle suurvalta-ajattelulle, jos Venäjä ei voita sotaa?

Heiskanen arvioi, että Venäjän on hankala luopua tästä ajattelustaan. Siitä Ukrainan sodassa on tavallaan kyse: Venäjä näkee, että suurvalta-asemaan kuuluu jatkuva vaikutusvalta imperiumin entisillä alueilla, Heiskanen sanoo.

– Se tulee varmasti olemaan kivuliasta sopeutua tilanteeseen, jos Venäjä selkeästi häviää sodan. Silloin lähtee varmaan vaikeita prosesseja liikkeelle.

Katso koko lähetys Yle Areenasta.